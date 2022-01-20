https://ria.ru/20220120/nato-1768760659.html
Россия готова к отражению военной угрозы НАТО в Арктике, заявил эксперт
Россия готова к отражению военной угрозы НАТО в Арктике, заявил эксперт - РИА Новости, 20.01.2022
Россия готова к отражению военной угрозы НАТО в Арктике, заявил эксперт
Масштабные учения НАТО за Полярным кругом являются плановыми и не связаны с текущей напряженностью на украинском направлении, российская военная группировка в... РИА Новости, 20.01.2022
2022-01-20T16:21
2022-01-20T16:21
2022-01-20T16:22
сша
нато
арктика
игорь коротченко
россия
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Масштабные учения НАТО за Полярным кругом являются плановыми и не связаны с текущей напряженностью на украинском направлении, российская военная группировка в Арктике сегодня способна парировать потенциальные угрозы, заявил в четверг РИА Новости известный военный эксперт Игорь Коротченко.Ранее в представительстве США при НАТО сообщили о проведении крупнейших учений блока Cold Response ("Холодный ответ") за Полярным кругом, запланированных на начало марта. В них примут участие 35 тысяч военных из 28 стран."Данные учения никак не связаны с нынешней напряженностью на украинском направлении. НАТО наращивает свою активность в Арктике на протяжении последних лет и учения проводятся везде, это - отражение агрессивной сущности Альянса и его стремления отработать сценарии ведения боевых действий с Россией, в том числе и на арктическом театре военных действий", - сказал Коротченко.Эксперт отметил, что Россия также последовательно на протяжении многих лет занимается военным строительством в Арктике, что позволит в случае необходимости отразить угрозы безопасности страны на этом направлении."Мы надежно защищаем свои арктические рубежи у нас создана система круглогодичных военных баз и аэродромов. Северный флот значительно расширил свои возможности. Кроме того, у нас эффективно развивается система воздушно-космической обороны, которая прикрывает наиболее важные точки Арктики. Таким образом, для парирования возможных угроз в регионе у нас все есть", - подчеркнул собеседник агентства.
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сша, нато, арктика, игорь коротченко, россия
16:21 20.01.2022 (обновлено: 16:22 20.01.2022)
Россия готова к отражению военной угрозы НАТО в Арктике, заявил эксперт
Военный эксперт Коротченко: Россия готова к отражению военной угрозы НАТО в Арктике
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Масштабные учения НАТО за Полярным кругом являются плановыми и не связаны с текущей напряженностью на украинском направлении, российская военная группировка в Арктике сегодня способна парировать потенциальные угрозы, заявил в четверг РИА Новости известный военный эксперт Игорь Коротченко.
Ранее в представительстве США
при НАТО
сообщили о проведении крупнейших учений блока Cold Response ("Холодный ответ") за Полярным кругом, запланированных на начало марта. В них примут участие 35 тысяч военных из 28 стран.
"Данные учения никак не связаны с нынешней напряженностью на украинском направлении. НАТО наращивает свою активность в Арктике на протяжении последних лет и учения проводятся везде, это - отражение агрессивной сущности Альянса и его стремления отработать сценарии ведения боевых действий с Россией
, в том числе и на арктическом театре военных действий", - сказал Коротченко.
Эксперт отметил, что Россия также последовательно на протяжении многих лет занимается военным строительством в Арктике, что позволит в случае необходимости отразить угрозы безопасности страны на этом направлении.
"Мы надежно защищаем свои арктические рубежи у нас создана система круглогодичных военных баз и аэродромов. Северный флот значительно расширил свои возможности. Кроме того, у нас эффективно развивается система воздушно-космической обороны, которая прикрывает наиболее важные точки Арктики. Таким образом, для парирования возможных угроз в регионе у нас все есть", - подчеркнул собеседник агентства.