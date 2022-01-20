https://ria.ru/20220120/nato-1768732281.html

В ДНР оценили возможность принятия Украины в НАТО

В ДНР оценили возможность принятия Украины в НАТО - РИА Новости, 20.01.2022

В ДНР оценили возможность принятия Украины в НАТО

Украину не примут в НАТО, потому что никто не хочет брать ответственность за эту страну, считает депутат Народного совета самопровозглашенной Донецкой народной... РИА Новости, 20.01.2022

2022-01-20T14:19

2022-01-20T14:19

2022-01-20T14:19

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владислав бердичевский

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ДОНЕЦК, 20 янв - РИА Новости. Украину не примут в НАТО, потому что никто не хочет брать ответственность за эту страну, считает депутат Народного совета самопровозглашенной Донецкой народной республики Владислав Бердичевский."То, что Украину не примут в НАТО - это всем понятно. Потому что брать на себя ответственность за эту страну никто не хочет, и США просто используют Украину для того, чтобы ослабить Россию. Никакой другой цели у них нет. Принимать в НАТО и вести войну за Украину никто не будет. Даже самые ближайшие соседи. Польша, Венгрия, Словакия", - заявил Бердичевский РИА Новости в четверг.Ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что Украина готова к вступлению в НАТО, считает членство в альянсе вопросом жизни и смерти.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах.Украина после госпереворота 2014 года начала настойчиво проводить политику интеграции с Западом. На волне этих ожиданий внесены изменения в конституцию страны, закрепившие курс страны в ЕС и НАТО. Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен ранее заявил, что для вступления в альянс Украине потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени. Эксперты полагают, что Киев не сможет претендовать на членство в НАТО в ближайшие 20 лет.

https://radiosputnik.ria.ru/20220120/nato-1768723917.html

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в мире, киев, сша, андерс фог расмуссен, нато, андрей ермак, владислав бердичевский, россия