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В ДНР оценили возможность принятия Украины в НАТО
В ДНР оценили возможность принятия Украины в НАТО - РИА Новости, 20.01.2022
В ДНР оценили возможность принятия Украины в НАТО
Украину не примут в НАТО, потому что никто не хочет брать ответственность за эту страну, считает депутат Народного совета самопровозглашенной Донецкой народной... РИА Новости, 20.01.2022
2022-01-20T14:19
2022-01-20T14:19
в мире
киев
сша
андерс фог расмуссен
нато
андрей ермак
владислав бердичевский
россия
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ДОНЕЦК, 20 янв - РИА Новости. Украину не примут в НАТО, потому что никто не хочет брать ответственность за эту страну, считает депутат Народного совета самопровозглашенной Донецкой народной республики Владислав Бердичевский."То, что Украину не примут в НАТО - это всем понятно. Потому что брать на себя ответственность за эту страну никто не хочет, и США просто используют Украину для того, чтобы ослабить Россию. Никакой другой цели у них нет. Принимать в НАТО и вести войну за Украину никто не будет. Даже самые ближайшие соседи. Польша, Венгрия, Словакия", - заявил Бердичевский РИА Новости в четверг.Ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что Украина готова к вступлению в НАТО, считает членство в альянсе вопросом жизни и смерти.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах.Украина после госпереворота 2014 года начала настойчиво проводить политику интеграции с Западом. На волне этих ожиданий внесены изменения в конституцию страны, закрепившие курс страны в ЕС и НАТО. Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен ранее заявил, что для вступления в альянс Украине потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени. Эксперты полагают, что Киев не сможет претендовать на членство в НАТО в ближайшие 20 лет.
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в мире, киев, сша, андерс фог расмуссен, нато, андрей ермак, владислав бердичевский, россия
14:19 20.01.2022
 
В ДНР оценили возможность принятия Украины в НАТО

Депутат ДНР Бердичевский: в НАТО не хотят брать ответственность за Украину

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЗдание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе
Здание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 20.01.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Здание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе
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ДОНЕЦК, 20 янв - РИА Новости. Украину не примут в НАТО, потому что никто не хочет брать ответственность за эту страну, считает депутат Народного совета самопровозглашенной Донецкой народной республики Владислав Бердичевский.
"То, что Украину не примут в НАТО - это всем понятно. Потому что брать на себя ответственность за эту страну никто не хочет, и США просто используют Украину для того, чтобы ослабить Россию. Никакой другой цели у них нет. Принимать в НАТО и вести войну за Украину никто не будет. Даже самые ближайшие соседи. Польша, Венгрия, Словакия", - заявил Бердичевский РИА Новости в четверг.
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В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах.
Украина после госпереворота 2014 года начала настойчиво проводить политику интеграции с Западом. На волне этих ожиданий внесены изменения в конституцию страны, закрепившие курс страны в ЕС и НАТО. Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен ранее заявил, что для вступления в альянс Украине потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени. Эксперты полагают, что Киев не сможет претендовать на членство в НАТО в ближайшие 20 лет.
 
В миреКиевСШААндерс Фог РасмуссенНАТОАндрей ЕрмакВладислав БердичевскийРоссия
 
 
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