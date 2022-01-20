https://ria.ru/20220120/nato-1768703675.html

В США анонсировали крупнейшие учения НАТО за Северным полярным кругом

В США анонсировали крупнейшие учения НАТО за Северным полярным кругом - РИА Новости, 20.01.2022

В США анонсировали крупнейшие учения НАТО за Северным полярным кругом

В начале марта НАТО проведет крупнейшие учения за Северным полярным кругом Cold Response ("Холодный ответ"), заявили в представительстве США при альянсе. РИА Новости, 20.01.2022

2022-01-20T12:20

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БРЮССЕЛЬ, 20 янв — РИА Новости. В начале марта НАТО проведет крупнейшие учения за Северным полярным кругом Cold Response ("Холодный ответ"), заявили в представительстве США при альянсе.Отмечается, что в маневрах также будет участвовать американский авианосец USS Harry S Truman.Ранее пресс-служба Северного флота сообщила, что Норвегия уведомила Россию об учениях почти с 30 странами НАТО в марте-апреле. В маневрах, по данным Осло, задействуют военных национальных вооруженных сил королевства, около 28 государств — членов альянса и стран — партнеров блока общей численностью 40 тысяч человек.В конце декабря замглавы Министерства обороны России Александр Фомин заявил, что НАТО целенаправленно осваивает Арктику и наращивает учебно-боевую деятельность в регионе. К маневрам привлекаются стратегические бомбардировщики и системы противоракетной обороны. Он также напомнил, что альянс отказался поддержать в 2020 году российскую "Инициативу военной сдержанности", предусматривающую снижение интенсивности учений и другой деятельности сторон.В начале лета силы Североатлантического блока провели авиационные маневры Arctic Challenge. Посольство России в США назвало этот шаг провокационным.

https://ria.ru/20220120/amerika-1768636164.html

https://ria.ru/20220120/deystviya-1768653486.html

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