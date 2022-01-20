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В США анонсировали крупнейшие учения НАТО за Северным полярным кругом
В США анонсировали крупнейшие учения НАТО за Северным полярным кругом - РИА Новости, 20.01.2022
В США анонсировали крупнейшие учения НАТО за Северным полярным кругом
В начале марта НАТО проведет крупнейшие учения за Северным полярным кругом Cold Response ("Холодный ответ"), заявили в представительстве США при альянсе. РИА Новости, 20.01.2022
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БРЮССЕЛЬ, 20 янв — РИА Новости. В начале марта НАТО проведет крупнейшие учения за Северным полярным кругом Cold Response ("Холодный ответ"), заявили в представительстве США при альянсе.Отмечается, что в маневрах также будет участвовать американский авианосец USS Harry S Truman.Ранее пресс-служба Северного флота сообщила, что Норвегия уведомила Россию об учениях почти с 30 странами НАТО в марте-апреле. В маневрах, по данным Осло, задействуют военных национальных вооруженных сил королевства, около 28 государств — членов альянса и стран — партнеров блока общей численностью 40 тысяч человек.В конце декабря замглавы Министерства обороны России Александр Фомин заявил, что НАТО целенаправленно осваивает Арктику и наращивает учебно-боевую деятельность в регионе. К маневрам привлекаются стратегические бомбардировщики и системы противоракетной обороны. Он также напомнил, что альянс отказался поддержать в 2020 году российскую "Инициативу военной сдержанности", предусматривающую снижение интенсивности учений и другой деятельности сторон.В начале лета силы Североатлантического блока провели авиационные маневры Arctic Challenge. Посольство России в США назвало этот шаг провокационным.
https://ria.ru/20220120/amerika-1768636164.html
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сша, в мире, нато
12:20 20.01.2022 (обновлено: 14:01 20.01.2022)
 
В США анонсировали крупнейшие учения НАТО за Северным полярным кругом

Представительство США: крупнейшие учения НАТО пройдут в марте за Северным полярным кругом

© Фото : NATOАмериканские военные во время учений НАТО в Норвегии
Американские военные во время учений НАТО в Норвегии - РИА Новости, 1920, 20.01.2022
© Фото : NATO
Американские военные во время учений НАТО в Норвегии
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БРЮССЕЛЬ, 20 янв — РИА Новости. В начале марта НАТО проведет крупнейшие учения за Северным полярным кругом Cold Response ("Холодный ответ"), заявили в представительстве США при альянсе.

"Тридцать пять тысяч военных из 28 стран примут участие", — говорится в сообщении в Twitter.

Отмечается, что в маневрах также будет участвовать американский авианосец USS Harry S Truman.
Ранее пресс-служба Северного флота сообщила, что Норвегия уведомила Россию об учениях почти с 30 странами НАТО в марте-апреле. В маневрах, по данным Осло, задействуют военных национальных вооруженных сил королевства, около 28 государств — членов альянса и стран — партнеров блока общей численностью 40 тысяч человек.
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В начале лета силы Североатлантического блока провели авиационные маневры Arctic Challenge. Посольство России в США назвало этот шаг провокационным.
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