В Британии нашли настоящего агрессора в ситуации вокруг Украины
Spiked: настоящим агрессором в конфликте на Украине является НАТО, а не Россия
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкВоеннослужащий Украины во время активной фазы совместных военных учений Украины и стран НАТО Rapid Trident
Военнослужащий Украины во время активной фазы совместных военных учений Украины и стран НАТО Rapid Trident
"После окончания холодной войны НАТО расширяла свою сферу влияния на восток. Учитывая это трудно не увидеть логику в обеспокоенности Москвы по поводу альянса", — пишет автор.
В качестве цепочки событий, на основании которых Кремль справедливо видит в НАТО угрозу, он перечисляет многочисленные учения в Польше, поставку вооружения в Прибалтику, отправку кораблей в Черное море и разговоры о принятии в организацию Украины.
По словам Блэка, действия России по отношению к Украине стали защитной реакцией, которая преследует вполне понятную цель — остановить продвижение НАТО на восток. Однако Запад отправками вооружения и инструкторов на Украину, а также статьями в СМИ о "ностальгии Путина по советскому прошлому" только беспричинно усугубляет сиуацию.
Западные политики в последние месяцы утверждают, что Россия якобы "сосредоточила войска на границе с Украиной". Как указывал представитель Кремля Дмитрий Песков, вооруженные силы перемещаются в пределах территории государства — это никому не угрожает и никого не должно волновать. В Москве подчеркивали, что заявления о "российской агрессии" используются как предлог для увеличения контингента НАТО в приграничных регионах.
Как ранее отмечал глава МИД Сергей Лавров, Североатлантический альянс наращивает поставки вооружений на Украину, где также возросло число западных инструкторов. По мнению дипломата, это может спровоцировать киевские власти "на военные авантюры", что создает прямую угрозу безопасности России.