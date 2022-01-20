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В ФРГ обвинили папу Бенедикта XVI в бездействии из-за насилия в церкви
В ФРГ обвинили папу Бенедикта XVI в бездействии из-за насилия в церкви - РИА Новости, 20.01.2022
В ФРГ обвинили папу Бенедикта XVI в бездействии из-за насилия в церкви
Адвокатское бюро, расследующее случаи сексуального насилия над несовершеннолетними в архиепархии Мюнхена и Фрайзинга, обвинило папу римского на покое Бенедикта... РИА Новости, 20.01.2022
2022-01-20T16:23
2022-01-20T16:23
2022-01-20T16:23
религия
мюнхен
бенедикт xvi (йозеф ратцингер)
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БЕРЛИН, 20 янв - РИА Новости. Адвокатское бюро, расследующее случаи сексуального насилия над несовершеннолетними в архиепархии Мюнхена и Фрайзинга, обвинило папу римского на покое Бенедикта XVI в бездействии и проявлении халатности в отношении минимум четырех таких случаев.Адвокатское бюро Westpfahl Spilker Wastl провело собственную оценку предполагаемых случаев сексуального насилия над несовершеннолетними и опекаемыми в архиепархии Мюнхена и Фрайзинга по просьбе самой архиепархии. Бюро изучало события с 1945 по 2019 года, дело охватывает порядка пятисот случаев насилия. Бенедикт XVI - Йозеф Ратцингер - в 1977-1982 годах возглавлял архиепархию."В общей сложности в четырех случаях мы пришли к заключению, тогдашнему архиепископу, кардиналу (Йозефу) Ратцингеру можно предъявить бездействие в отношении сексуального насилия. Два этих случая касаются начавшихся во время его службы насильственных преступлений, по которым были вынесены государственные вердикты", - заявил один из авторов доклада Мартин Пуш на пресс-конференции.Он отметил, что авторы доклада "не выявили признаков" проявления интереса к жертвам насилия и заботе о них со стороны Ратцингера.Адвокаты обвиняют в аналогичных нарушениях и других руководителей архиепархии.
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мюнхен, бенедикт xvi (йозеф ратцингер)