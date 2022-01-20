https://ria.ru/20220120/ms-21-1768748847.html

Мишустин в Воронеже осмотрел салон самолета МС-21

Мишустин в Воронеже осмотрел салон самолета МС-21 - РИА Новости, 20.01.2022

Мишустин в Воронеже осмотрел салон самолета МС-21

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в Воронеже осмотрел салон самолета МС-21 и пообщался с бортпроводниками авиакомпании "Россия". РИА Новости, 20.01.2022

2022-01-20T15:32

2022-01-20T15:32

2022-01-20T16:05

экономика

технологии

воронеж

иркут (корпорация)

мс-21

россия

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ВОРОНЕЖ, 20 янв - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в Воронеже осмотрел салон самолета МС-21 и пообщался с бортпроводниками авиакомпании "Россия".МС-21 - среднемагистральный пассажирский лайнер нового поколения, разработку которого ведет ПАО "Корпорация "Иркут" (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию ГК "Ростех").Благодаря конструкции самолета салон получился просторным, удобным и для пассажиров, и для бортпроводников во время обслуживания пассажиров. На это обратил внимание премьер-министр.В четверг в Воронеже на площадке Воронежского акционерного самолетостроительного общества (ВАСО) состоится совещание по развитию гражданского самолетостроения и обновлению парка самолетов гражданской авиации.Представители промышленности, в том числе глава "ОАК" Юрий Слюсарь, руководитель корпорации "Иркут" Андрей Богинский, руководители ключевых компаний-поставщиков авиапрома, а также глава авиакомпании "Россия" Сергей Александровский прилетели в Воронеж на пассажирском лайнере МС-21.В конце декабря 2021 года лайнер МС-21 получил сертификат типа от Росавиации, и уже в текущем году самолеты начнут поступать в авиакомпании. Авиакомпания "Россия" станет первым эксплуатантом самолетов МС-21.В июле прошлого года Мишустин посещал Иркутский авиационный завод, где ознакомился с процессом сборки МС-21 - разрабатываемого гражданского самолета среднемагистрального класса.

https://ria.ru/20220105/rostekh-1766616038.html

https://radiosputnik.ria.ru/20211228/ms21-1765907560.html

https://ria.ru/20210719/samolet-1741802779.html

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экономика, технологии, воронеж, иркут (корпорация), мс-21, россия