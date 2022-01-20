15:32 20.01.2022 (обновлено: 16:05 20.01.2022)
Мишустин в Воронеже осмотрел салон самолета МС-21
Премьер Мишустин в Воронеже осмотрел салон нового российского самолета МС-21
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин во время осмотра салона самолета МС-21 на заводе Воронежского акционерного самолетостроительного общества. 20 января 2022
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время осмотра салона самолета МС-21 на заводе Воронежского акционерного самолетостроительного общества. 20 января 2022
ВОРОНЕЖ, 20 янв - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в Воронеже осмотрел салон самолета МС-21 и пообщался с бортпроводниками авиакомпании "Россия".
Благодаря конструкции самолета салон получился просторным, удобным и для пассажиров, и для бортпроводников во время обслуживания пассажиров. На это обратил внимание премьер-министр.
"То есть, можно пройти мимо тележки? Для многих людей это очень важно. Это удобно", - сказал премьер, обращаясь к бортпроводнику.
В четверг в Воронеже на площадке Воронежского акционерного самолетостроительного общества (ВАСО) состоится совещание по развитию гражданского самолетостроения и обновлению парка самолетов гражданской авиации.
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Представители промышленности, в том числе глава "ОАК" Юрий Слюсарь, руководитель корпорации "Иркут" Андрей Богинский, руководители ключевых компаний-поставщиков авиапрома, а также глава авиакомпании "Россия" Сергей Александровский прилетели в Воронеж на пассажирском лайнере МС-21.
В конце декабря 2021 года лайнер МС-21 получил сертификат типа от Росавиации, и уже в текущем году самолеты начнут поступать в авиакомпании. Авиакомпания "Россия" станет первым эксплуатантом самолетов МС-21.
В июле прошлого года Мишустин посещал Иркутский авиационный завод, где ознакомился с процессом сборки МС-21 - разрабатываемого гражданского самолета среднемагистрального класса.
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