Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220120/ms-21-1768748847.html
Мишустин в Воронеже осмотрел салон самолета МС-21
Мишустин в Воронеже осмотрел салон самолета МС-21 - РИА Новости, 20.01.2022
Мишустин в Воронеже осмотрел салон самолета МС-21
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в Воронеже осмотрел салон самолета МС-21 и пообщался с бортпроводниками авиакомпании "Россия". РИА Новости, 20.01.2022
2022-01-20T15:32
2022-01-20T16:05
экономика
технологии
воронеж
иркут (корпорация)
мс-21
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/14/1768755692_0:0:3380:1901_1920x0_80_0_0_623be203971e6295409cccef83f4f6ba.jpg
ВОРОНЕЖ, 20 янв - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в Воронеже осмотрел салон самолета МС-21 и пообщался с бортпроводниками авиакомпании "Россия".МС-21 - среднемагистральный пассажирский лайнер нового поколения, разработку которого ведет ПАО "Корпорация "Иркут" (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию ГК "Ростех").Благодаря конструкции самолета салон получился просторным, удобным и для пассажиров, и для бортпроводников во время обслуживания пассажиров. На это обратил внимание премьер-министр.В четверг в Воронеже на площадке Воронежского акционерного самолетостроительного общества (ВАСО) состоится совещание по развитию гражданского самолетостроения и обновлению парка самолетов гражданской авиации.Представители промышленности, в том числе глава "ОАК" Юрий Слюсарь, руководитель корпорации "Иркут" Андрей Богинский, руководители ключевых компаний-поставщиков авиапрома, а также глава авиакомпании "Россия" Сергей Александровский прилетели в Воронеж на пассажирском лайнере МС-21.В конце декабря 2021 года лайнер МС-21 получил сертификат типа от Росавиации, и уже в текущем году самолеты начнут поступать в авиакомпании. Авиакомпания "Россия" станет первым эксплуатантом самолетов МС-21.В июле прошлого года Мишустин посещал Иркутский авиационный завод, где ознакомился с процессом сборки МС-21 - разрабатываемого гражданского самолета среднемагистрального класса.
https://ria.ru/20220105/rostekh-1766616038.html
https://radiosputnik.ria.ru/20211228/ms21-1765907560.html
https://ria.ru/20210719/samolet-1741802779.html
воронеж
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/14/1768755692_247:0:2978:2048_1920x0_80_0_0_04731d56298ceca3c97a87a492dd2e09.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, технологии, воронеж, иркут (корпорация), мс-21, россия
15:32 20.01.2022 (обновлено: 16:05 20.01.2022)
 
Мишустин в Воронеже осмотрел салон самолета МС-21

Премьер Мишустин в Воронеже осмотрел салон нового российского самолета МС-21

© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин во время осмотра салона самолета МС-21 на заводе Воронежского акционерного самолетостроительного общества. 20 января 2022
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время осмотра салона самолета МС-21 на заводе Воронежского акционерного самолетостроительного общества. 20 января 2022 - РИА Новости, 1920, 20.01.2022
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в фотобанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время осмотра салона самолета МС-21 на заводе Воронежского акционерного самолетостроительного общества. 20 января 2022
Читать ria.ru в
ВОРОНЕЖ, 20 янв - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в Воронеже осмотрел салон самолета МС-21 и пообщался с бортпроводниками авиакомпании "Россия".
МС-21 - среднемагистральный пассажирский лайнер нового поколения, разработку которого ведет ПАО "Корпорация "Иркут" (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию ГК "Ростех").
Макет пассажирского самолета МС-21-310 - РИА Новости, 1920, 05.01.2022
5 января, 11:22
Cерийное производство полностью российского МС-21 начнется в 2024 году
Благодаря конструкции самолета салон получился просторным, удобным и для пассажиров, и для бортпроводников во время обслуживания пассажиров. На это обратил внимание премьер-министр.
"То есть, можно пройти мимо тележки? Для многих людей это очень важно. Это удобно", - сказал премьер, обращаясь к бортпроводнику.
В четверг в Воронеже на площадке Воронежского акционерного самолетостроительного общества (ВАСО) состоится совещание по развитию гражданского самолетостроения и обновлению парка самолетов гражданской авиации.
Пассажирский самолет МС-21-300 на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2021 - РИА Новости, 1920, 28.12.2021
28 декабря 2021, 20:28Сказано в эфире
"Мы нашли выход". Заслуженный пилот о сертификации МС-21
Представители промышленности, в том числе глава "ОАК" Юрий Слюсарь, руководитель корпорации "Иркут" Андрей Богинский, руководители ключевых компаний-поставщиков авиапрома, а также глава авиакомпании "Россия" Сергей Александровский прилетели в Воронеж на пассажирском лайнере МС-21.
В конце декабря 2021 года лайнер МС-21 получил сертификат типа от Росавиации, и уже в текущем году самолеты начнут поступать в авиакомпании. Авиакомпания "Россия" станет первым эксплуатантом самолетов МС-21.
В июле прошлого года Мишустин посещал Иркутский авиационный завод, где ознакомился с процессом сборки МС-21 - разрабатываемого гражданского самолета среднемагистрального класса.
Российский среднемагистральный пассажирский самолёт МС-21-300 - РИА Новости, 1920, 19.07.2021
19 июля 2021, 10:07
В ВПК рассказали об интересе западных стран к самолету МС-21
 
ЭкономикаТехнологииВоронежИркут (корпорация)МС-21Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:10Минтуризма Египта назвало условие для пересмотра правил въезда в страну
01:02Египет ввел дополнительные правила въезда для туристов
00:54МВД Дагестана проверило школы в Махачкале после анонимного обращения
00:44США обвинили белорусских чиновников в сговоре для посадки самолета Ryanair
00:35Захарова показала, как украсят стол переговоров Лаврова и Блинкена
00:31Лавров и Блинкен обсудят в Женеве российские предложения по гарантиям
00:21Источники рассказали, сколько продлится встреча Лаврова и Блинкена в Женеве
00:12Блинкен прибыл в Женеву для переговоров с Лавровым
00:00Выступавший от имени Крыма в ЕС признался, что это было его личным мнением
23:57СК проверяет данные о гибели беременных и младенцев в Белгородской области
23:53СМИ: сенат США испытывает трудности с принятием санкций против России
23:47Врачи рассказали, кому грозят проблемы с памятью
23:47Мадуро осудил провокации в адрес России в разговоре с Путиным
23:44"Северный поток" остался основным маршрутом поставок российского газа в ЕС
23:40ЕС начал спор в ВТО против экспортных ограничений России
23:35Вышинский ответил на обвинения Госдепа в пропаганде в адрес российских СМИ
23:23Госдеп ответил на заявления о подталкивании Украины к конфликту
23:22Зеленский прогулялся с Дудой по горам в Польше
23:18Боевики ИГ* попытались сбежать из курдской тюрьмы на севере Сирии
23:09В Еврокомиссии призвали не ждать снижение цен на газ
Лента новостейМолния
Минтуризма Египта назвало условие для пересмотра правил въезда в странуЕгипет ввел дополнительные правила въезда для туристовМВД Дагестана проверило школы в Махачкале после анонимного обращенияСША обвинили белорусских чиновников в сговоре для посадки самолета RyanairЗахарова показала, как украсят стол переговоров Лаврова и БлинкенаЛавров и Блинкен обсудят в Женеве российские предложения по гарантиямИсточники рассказали, сколько продлится встреча Лаврова и Блинкена в ЖеневеБлинкен прибыл в Женеву для переговоров с ЛавровымВыступавший от имени Крыма в ЕС признался, что это было его личным мнениемСК проверяет данные о гибели беременных и младенцев в Белгородской областиСМИ: сенат США испытывает трудности с принятием санкций против РоссииВрачи рассказали, кому грозят проблемы с памятьюМадуро осудил провокации в адрес России в разговоре с Путиным"Северный поток" остался основным маршрутом поставок российского газа в ЕСЕС начал спор в ВТО против экспортных ограничений РоссииВышинский ответил на обвинения Госдепа в пропаганде в адрес российских СМИГосдеп ответил на заявления о подталкивании Украины к конфликтуЗеленский прогулялся с Дудой по горам в ПольшеБоевики ИГ* попытались сбежать из курдской тюрьмы на севере СирииВ Еврокомиссии призвали не ждать снижение цен на газ