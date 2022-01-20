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Собянин оценил численность населения Москвы в 13 миллионов человек
Собянин оценил численность населения Москвы в 13 миллионов человек - РИА Новости, 20.01.2022
Собянин оценил численность населения Москвы в 13 миллионов человек
Число жителей Москвы приблизилось к отметке в почти 13 миллионов, заявил мэр столицы Сергей Собянин на встрече с президентом России Владимиром Путиным. РИА Новости, 20.01.2022
2022-01-20T13:05
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общество
москва
сергей собянин
россия
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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Число жителей Москвы приблизилось к отметке в почти 13 миллионов, заявил мэр столицы Сергей Собянин на встрече с президентом России Владимиром Путиным.По его словам, еще идет досчет результатов переписи населения, что уже видно, что значение будет на этом уровне. Возможно, его удастся преодолеть.Всероссийская перепись населения прошла с 15 октября по 14 ноября. Она стала третьей в современной истории России: до этого они проходили в 2002 и 2010 годах. Нынешняя отличается широким использованием передовых технологий. Принять участие в переписи можно не только в традиционном формате, дождавшись переписчика, но и самостоятельно — на портале госуслуг, в МФЦ или на стационарных переписных участках.Полученную информацию будут использовать для социальных программ, распределения бюджетных средств, господдержки, строительства школ, больниц, жилья и дорог. Полные данные планируют опубликовать в четвертом квартале 2022 года.
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общество, москва, сергей собянин, россия
13:05 20.01.2022 (обновлено: 13:50 20.01.2022)
 
Собянин оценил численность населения Москвы в 13 миллионов человек

Мэр Москвы Собянин: с 2011 года москвичей стало на 1,5 миллиона больше, около 13 миллионов

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЛюди катаются на коньках на площадке ГУМ-катка в Москве во время снегопада
Люди катаются на коньках на площадке ГУМ-катка в Москве во время снегопада - РИА Новости, 1920, 20.01.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Люди катаются на коньках на площадке ГУМ-катка в Москве во время снегопада
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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Число жителей Москвы приблизилось к отметке в почти 13 миллионов, заявил мэр столицы Сергей Собянин на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
По его словам, еще идет досчет результатов переписи населения, что уже видно, что значение будет на этом уровне. Возможно, его удастся преодолеть.
"Пока это только предварительные итоги, но за десять лет москвичей стало на полтора миллиона больше", — рассказал Собянин.
Всероссийская перепись населения прошла с 15 октября по 14 ноября. Она стала третьей в современной истории России: до этого они проходили в 2002 и 2010 годах. Нынешняя отличается широким использованием передовых технологий. Принять участие в переписи можно не только в традиционном формате, дождавшись переписчика, но и самостоятельно — на портале госуслуг, в МФЦ или на стационарных переписных участках.
Полученную информацию будут использовать для социальных программ, распределения бюджетных средств, господдержки, строительства школ, больниц, жилья и дорог. Полные данные планируют опубликовать в четвертом квартале 2022 года.
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