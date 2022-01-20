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Собянин оценил численность населения Москвы в 13 миллионов человек

Собянин оценил численность населения Москвы в 13 миллионов человек - РИА Новости, 20.01.2022

Собянин оценил численность населения Москвы в 13 миллионов человек

Число жителей Москвы приблизилось к отметке в почти 13 миллионов, заявил мэр столицы Сергей Собянин на встрече с президентом России Владимиром Путиным. РИА Новости, 20.01.2022

2022-01-20T13:05

2022-01-20T13:05

2022-01-20T13:50

общество

москва

сергей собянин

россия

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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Число жителей Москвы приблизилось к отметке в почти 13 миллионов, заявил мэр столицы Сергей Собянин на встрече с президентом России Владимиром Путиным.По его словам, еще идет досчет результатов переписи населения, что уже видно, что значение будет на этом уровне. Возможно, его удастся преодолеть.Всероссийская перепись населения прошла с 15 октября по 14 ноября. Она стала третьей в современной истории России: до этого они проходили в 2002 и 2010 годах. Нынешняя отличается широким использованием передовых технологий. Принять участие в переписи можно не только в традиционном формате, дождавшись переписчика, но и самостоятельно — на портале госуслуг, в МФЦ или на стационарных переписных участках.Полученную информацию будут использовать для социальных программ, распределения бюджетных средств, господдержки, строительства школ, больниц, жилья и дорог. Полные данные планируют опубликовать в четвертом квартале 2022 года.

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общество, москва, сергей собянин, россия