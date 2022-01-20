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В Москве коммунальщики готовятся к новому снегопаду
В Москве коммунальщики готовятся к новому снегопаду - РИА Новости, 20.01.2022
В Москве коммунальщики готовятся к новому снегопаду
Коммунальные службы Москвы продолжают убирать снег с улиц и мониторят состояние дорог перед предстоящим снегопадом, сообщается в Telegram-канале столичного... РИА Новости, 20.01.2022
2022-01-20T11:51
2022-01-20T11:51
москва сегодня: мегаполис для жизни
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Коммунальные службы Москвы продолжают убирать снег с улиц и мониторят состояние дорог перед предстоящим снегопадом, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.Отмечается, что в четверг в столице ожидается до минус 3 градусов, без осадков в течение дня, возможны порывы ветра до 14 метров в секунду."Городские службы продолжают вывоз снега с улично-дорожной сети и дворовых территорий. Вечером в столице вновь ожидается снегопад. Непрерывно мониторим состояние улично-дорожной сети и проводим регламентные работы в соответствии с погодными условиями", - говорится в сообщении.Отмечается, что на улицах города работает снегоуборочная и погрузочная техника. Автомобилистов просят быть внимательными и строго соблюдать правила дорожного движения.
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общество, москва, telegram (приложение), городское хозяйство москвы
11:51 20.01.2022
 
В Москве коммунальщики готовятся к новому снегопаду

В Москве коммунальщики продолжают убирать снег и готовятся к новому снегопаду

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМужчина убирает снег на одной из улиц в Москве
Мужчина убирает снег на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 20.01.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Мужчина убирает снег на одной из улиц в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Коммунальные службы Москвы продолжают убирать снег с улиц и мониторят состояние дорог перед предстоящим снегопадом, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
Отмечается, что в четверг в столице ожидается до минус 3 градусов, без осадков в течение дня, возможны порывы ветра до 14 метров в секунду.
"Городские службы продолжают вывоз снега с улично-дорожной сети и дворовых территорий. Вечером в столице вновь ожидается снегопад. Непрерывно мониторим состояние улично-дорожной сети и проводим регламентные работы в соответствии с погодными условиями", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на улицах города работает снегоуборочная и погрузочная техника. Автомобилистов просят быть внимательными и строго соблюдать правила дорожного движения.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниОбществоМоскваTelegram (приложение)Городское хозяйство Москвы
 
 
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