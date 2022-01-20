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В Москве коммунальщики готовятся к новому снегопаду

В Москве коммунальщики готовятся к новому снегопаду - РИА Новости, 20.01.2022

В Москве коммунальщики готовятся к новому снегопаду

Коммунальные службы Москвы продолжают убирать снег с улиц и мониторят состояние дорог перед предстоящим снегопадом, сообщается в Telegram-канале столичного... РИА Новости, 20.01.2022

2022-01-20T11:51

2022-01-20T11:51

2022-01-20T11:51

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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Коммунальные службы Москвы продолжают убирать снег с улиц и мониторят состояние дорог перед предстоящим снегопадом, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.Отмечается, что в четверг в столице ожидается до минус 3 градусов, без осадков в течение дня, возможны порывы ветра до 14 метров в секунду."Городские службы продолжают вывоз снега с улично-дорожной сети и дворовых территорий. Вечером в столице вновь ожидается снегопад. Непрерывно мониторим состояние улично-дорожной сети и проводим регламентные работы в соответствии с погодными условиями", - говорится в сообщении.Отмечается, что на улицах города работает снегоуборочная и погрузочная техника. Автомобилистов просят быть внимательными и строго соблюдать правила дорожного движения.

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2022

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, москва, telegram (приложение), городское хозяйство москвы