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Собянин выделил средства на лечение онкобольных детей по новейшим методикам
Собянин выделил средства на лечение онкобольных детей по новейшим методикам - РИА Новости, 20.01.2022
Собянин выделил средства на лечение онкобольных детей по новейшим методикам
Мэр Москвы Сергей Собянин выделил 462 миллиона рублей на лечение детей с онкологическими заболеваниями по новейшим методикам, не входящим в стандарты ОМС и... РИА Новости, 20.01.2022
2022-01-20T10:09
2022-01-20T10:56
общество
москва
сергей собянин
морозовская детская городская клиническая больница
научно-практический центр специализированной медицинской помощи детям имени в.ф. войно-ясенецкого
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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин выделил 462 миллиона рублей на лечение детей с онкологическими заболеваниями по новейшим методикам, не входящим в стандарты ОМС и высокотехнологичной медицинской помощи, сообщила пресс-служба мэра столицы."Правительство Москвы выделило гранты в размере 462 миллионов рублей Морозовской детской городской клинической больнице (346 миллионов рублей) и Научно-практическому центру специализированной медицинской помощи детям имени В. Ф. Войно-Ясенецкого (116 миллионов рублей)", — рассказали там.С 2014 года в Морозовской больнице функционирует Центр детской гематологии и онкологии на 329 коек, где лечат детей со злокачественными заболеваниями кроветворной ткани, солидными опухолями и тяжелыми анемиями.В 2018 году в больнице открыли единственное в городском здравоохранении отделение трансплантации костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток для детей.Как отметили в пресс-службе мэра, благодаря выделенным ранее грантам удалось увеличить количество выполненных операций в 6,5 раза — с 13 в 2018 году до 85 в 2021 году."Грант покрывает затраты на поиск, подбор, активацию неродственного донора (обследование и проведение забора костного мозга в стационаре) и транспортировку костного мозга. Также за счет гранта финансируется проведение специфической иммунотерапии у детей и закупается современное высокотехнологичное оборудование для молекулярно-генетических исследований, позволяющее индивидуально подбирать специализированное лечение и предсказывать его переносимость", — говорится в сообщении.В составе НПЦ имени Войно-Ясенецкого работают два онкологических отделения на 87 коек, специалисты которых используют инновационные технологии онкохирургии (водоструйная диссекция, плазменная хирургия, термоаблация). Некоторые из них применялись в детской онкологической практике впервые в России и в мире.
https://ria.ru/20211229/rak-1765924564.html
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общество, москва, сергей собянин, морозовская детская городская клиническая больница, научно-практический центр специализированной медицинской помощи детям имени в.ф. войно-ясенецкого
10:09 20.01.2022 (обновлено: 10:56 20.01.2022)
 
Собянин выделил средства на лечение онкобольных детей по новейшим методикам

Мэр Москвы Собянин выделил 462 миллиона рублей на лечение онкобольных детей

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМэр Москвы Сергей Собянин
Мэр Москвы Сергей Собянин - РИА Новости, 1920, 20.01.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Мэр Москвы Сергей Собянин
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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин выделил 462 миллиона рублей на лечение детей с онкологическими заболеваниями по новейшим методикам, не входящим в стандарты ОМС и высокотехнологичной медицинской помощи, сообщила пресс-служба мэра столицы.
"Правительство Москвы выделило гранты в размере 462 миллионов рублей Морозовской детской городской клинической больнице (346 миллионов рублей) и Научно-практическому центру специализированной медицинской помощи детям имени В. Ф. Войно-Ясенецкого (116 миллионов рублей)", — рассказали там.
С 2014 года в Морозовской больнице функционирует Центр детской гематологии и онкологии на 329 коек, где лечат детей со злокачественными заболеваниями кроветворной ткани, солидными опухолями и тяжелыми анемиями.
В 2018 году в больнице открыли единственное в городском здравоохранении отделение трансплантации костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток для детей.
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Как отметили в пресс-службе мэра, благодаря выделенным ранее грантам удалось увеличить количество выполненных операций в 6,5 раза — с 13 в 2018 году до 85 в 2021 году.
"Грант покрывает затраты на поиск, подбор, активацию неродственного донора (обследование и проведение забора костного мозга в стационаре) и транспортировку костного мозга. Также за счет гранта финансируется проведение специфической иммунотерапии у детей и закупается современное высокотехнологичное оборудование для молекулярно-генетических исследований, позволяющее индивидуально подбирать специализированное лечение и предсказывать его переносимость", — говорится в сообщении.
В составе НПЦ имени Войно-Ясенецкого работают два онкологических отделения на 87 коек, специалисты которых используют инновационные технологии онкохирургии (водоструйная диссекция, плазменная хирургия, термоаблация). Некоторые из них применялись в детской онкологической практике впервые в России и в мире.
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ОбществоМоскваСергей СобянинМорозовская детская городская клиническая больницаНаучно-практический Центр специализированной медицинской помощи детям имени В.Ф. Войно-Ясенецкого
 
 
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