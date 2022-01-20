Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
https://ria.ru/20220120/moskva-1768669524.html
В Москве не выявили незаконную вырубку хвойных деревьев в 2021 году
В Москве не выявили незаконную вырубку хвойных деревьев в 2021 году - РИА Новости, 20.01.2022
В Москве не выявили незаконную вырубку хвойных деревьев в 2021 году
В Москве в минувшем году, благодаря активной профилактической работе, не зафиксировано фактов незаконной вырубки хвойных деревьев на особо охраняемых природных... РИА Новости, 20.01.2022
2022-01-20T09:22
2022-01-20T09:22
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
петр бирюков
городское хозяйство москвы
мосприрода
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/01/1587109009_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_38077d9367a1fa1be8cce195f15b5522.jpg
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. В Москве в минувшем году, благодаря активной профилактической работе, не зафиксировано фактов незаконной вырубки хвойных деревьев на особо охраняемых природных территориях, сообщил журналистам в четверг заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков."В преддверии Нового года мы провели ежегодную профилактическую акцию "Ель", направленную на пресечение незаконной вырубки хвойных. В рамках этого мероприятия был усилен контроль на природных территориях, организовано их усиленное патрулирование силами инспекторов Мосприроды, которые совместно с полицией провели более 120 рейдов", - отметил Бирюков.Заместитель мэра столицы подчеркнул, что благодаря принятым комплексным превентивным мерам удалось не допустить фактов вырубки хвойных деревьев."Для профилактики таких происшествий в преддверии новогодних праздников специалисты ежегодно проводят и масштабную информационную работу. На встречах с москвичами, в том числе в онлайн-формате, объясняют, чем опасна для природных территорий вырубка хвойных, к каким последствиям может привести, напоминают об уголовной ответственности, которая грозит нарушителям", - рассказал Бирюков.
https://ria.ru/20211209/ozelenenie-1762936473.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/01/1587109009_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_a7bb0affe6f2886168309dd1aac146c6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, петр бирюков, городское хозяйство москвы, мосприрода
09:22 20.01.2022
 
В Москве не выявили незаконную вырубку хвойных деревьев в 2021 году

Незаконную вырубку хвойных деревьев на природных территориях Москвы не выявили в 2021 году

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкЗаготовка елей к Новому году
Заготовка елей к Новому году - РИА Новости, 1920, 20.01.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Заготовка елей к Новому году
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. В Москве в минувшем году, благодаря активной профилактической работе, не зафиксировано фактов незаконной вырубки хвойных деревьев на особо охраняемых природных территориях, сообщил журналистам в четверг заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.
"В преддверии Нового года мы провели ежегодную профилактическую акцию "Ель", направленную на пресечение незаконной вырубки хвойных. В рамках этого мероприятия был усилен контроль на природных территориях, организовано их усиленное патрулирование силами инспекторов Мосприроды, которые совместно с полицией провели более 120 рейдов", - отметил Бирюков.
Заместитель мэра столицы подчеркнул, что благодаря принятым комплексным превентивным мерам удалось не допустить фактов вырубки хвойных деревьев.
"Для профилактики таких происшествий в преддверии новогодних праздников специалисты ежегодно проводят и масштабную информационную работу. На встречах с москвичами, в том числе в онлайн-формате, объясняют, чем опасна для природных территорий вырубка хвойных, к каким последствиям может привести, напоминают об уголовной ответственности, которая грозит нарушителям", - рассказал Бирюков.
Озеленение на участке от Вернадского до МКАД
9 декабря 2021, 14:18Москва Сегодня: мегаполис для жизни
Заммэра Москвы Бирюков рассказал о "собянинской волне озеленения"
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваПетр БирюковГородское хозяйство МосквыМосприрода
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:10Минтуризма Египта назвало условие для пересмотра правил въезда в страну
01:02Египет ввел дополнительные правила въезда для туристов
00:54МВД Дагестана проверило школы в Махачкале после анонимного обращения
00:44США обвинили белорусских чиновников в сговоре для посадки самолета Ryanair
00:35Захарова показала, как украсят стол переговоров Лаврова и Блинкена
00:31Лавров и Блинкен обсудят в Женеве российские предложения по гарантиям
00:21Источники рассказали, сколько продлится встреча Лаврова и Блинкена в Женеве
00:12Блинкен прибыл в Женеву для переговоров с Лавровым
00:00Выступавший от имени Крыма в ЕС признался, что это было его личным мнением
23:57СК проверяет данные о гибели беременных и младенцев в Белгородской области
23:53СМИ: сенат США испытывает трудности с принятием санкций против России
23:47Врачи рассказали, кому грозят проблемы с памятью
23:47Мадуро осудил провокации в адрес России в разговоре с Путиным
23:44"Северный поток" остался основным маршрутом поставок российского газа в ЕС
23:40ЕС начал спор в ВТО против экспортных ограничений России
23:35Вышинский ответил на обвинения Госдепа в пропаганде в адрес российских СМИ
23:23Госдеп ответил на заявления о подталкивании Украины к конфликту
23:22Зеленский прогулялся с Дудой по горам в Польше
23:18Боевики ИГ* попытались сбежать из курдской тюрьмы на севере Сирии
23:09В Еврокомиссии призвали не ждать снижение цен на газ
Лента новостейМолния
Минтуризма Египта назвало условие для пересмотра правил въезда в странуЕгипет ввел дополнительные правила въезда для туристовМВД Дагестана проверило школы в Махачкале после анонимного обращенияСША обвинили белорусских чиновников в сговоре для посадки самолета RyanairЗахарова показала, как украсят стол переговоров Лаврова и БлинкенаЛавров и Блинкен обсудят в Женеве российские предложения по гарантиямИсточники рассказали, сколько продлится встреча Лаврова и Блинкена в ЖеневеБлинкен прибыл в Женеву для переговоров с ЛавровымВыступавший от имени Крыма в ЕС признался, что это было его личным мнениемСК проверяет данные о гибели беременных и младенцев в Белгородской областиСМИ: сенат США испытывает трудности с принятием санкций против РоссииВрачи рассказали, кому грозят проблемы с памятьюМадуро осудил провокации в адрес России в разговоре с Путиным"Северный поток" остался основным маршрутом поставок российского газа в ЕСЕС начал спор в ВТО против экспортных ограничений РоссииВышинский ответил на обвинения Госдепа в пропаганде в адрес российских СМИГосдеп ответил на заявления о подталкивании Украины к конфликтуЗеленский прогулялся с Дудой по горам в ПольшеБоевики ИГ* попытались сбежать из курдской тюрьмы на севере СирииВ Еврокомиссии призвали не ждать снижение цен на газ