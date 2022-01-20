https://ria.ru/20220120/moskva-1768669524.html

В Москве не выявили незаконную вырубку хвойных деревьев в 2021 году

В Москве не выявили незаконную вырубку хвойных деревьев в 2021 году - РИА Новости, 20.01.2022

В Москве не выявили незаконную вырубку хвойных деревьев в 2021 году

В Москве в минувшем году, благодаря активной профилактической работе, не зафиксировано фактов незаконной вырубки хвойных деревьев на особо охраняемых природных... РИА Новости, 20.01.2022

2022-01-20T09:22

2022-01-20T09:22

2022-01-20T09:22

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мосприрода

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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. В Москве в минувшем году, благодаря активной профилактической работе, не зафиксировано фактов незаконной вырубки хвойных деревьев на особо охраняемых природных территориях, сообщил журналистам в четверг заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков."В преддверии Нового года мы провели ежегодную профилактическую акцию "Ель", направленную на пресечение незаконной вырубки хвойных. В рамках этого мероприятия был усилен контроль на природных территориях, организовано их усиленное патрулирование силами инспекторов Мосприроды, которые совместно с полицией провели более 120 рейдов", - отметил Бирюков.Заместитель мэра столицы подчеркнул, что благодаря принятым комплексным превентивным мерам удалось не допустить фактов вырубки хвойных деревьев."Для профилактики таких происшествий в преддверии новогодних праздников специалисты ежегодно проводят и масштабную информационную работу. На встречах с москвичами, в том числе в онлайн-формате, объясняют, чем опасна для природных территорий вырубка хвойных, к каким последствиям может привести, напоминают об уголовной ответственности, которая грозит нарушителям", - рассказал Бирюков.

https://ria.ru/20211209/ozelenenie-1762936473.html

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москва, петр бирюков, городское хозяйство москвы, мосприрода