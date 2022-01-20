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Территории возле трех станций МЦД-2 благоустроили в 2021 году
Территории возле трех станций МЦД-2 благоустроили в 2021 году - РИА Новости, 20.01.2022
Территории возле трех станций МЦД-2 благоустроили в 2021 году
Специалисты Комплекса городского хозяйства благоустроили пространства возле трех станций МЦД-2, сообщил журналистам в четверг заместитель мэра Москвы Петр... РИА Новости, 20.01.2022
2022-01-20T08:09
2022-01-20T08:09
москва сегодня: мегаполис для жизни
общество
москва
петр бирюков
городское хозяйство москвы
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства благоустроили пространства возле трех станций МЦД-2, сообщил журналистам в четверг заместитель мэра Москвы Петр Бирюков."В прошлом году завершились работы по улучшению транспортной и пешеходной доступности территорий, прилегающих к станциям МЦД-2 "Щукинская", "Курьяново" и "Печатники". Благоустройство позволило сделать более комфортными существующие пешеходные маршруты и обустроить альтернативные для пассажиров и местных жителей", - отметил Бирюков.Заместитель мэра рассказал, что в рамках проекта воздушные линии убрали в кабельную канализацию общей протяженностью порядка 4 тысяч метров. Это позволило улучшить визуальный облик пространства и обеспечить безопасность коммуникаций."На прилегающих территориях сделали удобные тротуары, которые отделили от проезжей части бордюрами, заменили асфальтовое покрытие дорог. Около станций в общей сложности установили более 150 фонарей и уличных торшеров, пешеходные переходы оборудовали опорами контрастного освещения, которые делают "зебру" и пешехода на ней хорошо заметными в темное время суток", - подчеркнул Бирюков.Он отметил, что в ходе работ обустроены парковки для автомобилистов и велосипедистов, установлены 11 современных остановочных павильонов. Пространство около станции МЦД "Щукинская" стало транспортным хабом для автобусов.Глава Комплекса городского хозяйства сообщил, что особое внимание уделили озеленению благоустроенных территорий. Там высадили более 1 тысячи деревьев и кустарников, обустроили 60,7 тысячи квадратных метров газона. За последние три года в Москве выполнены работы по благоустройству территорий около 30 станций МЦД-1 и МЦД-2.
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общество, москва, петр бирюков, городское хозяйство москвы
08:09 20.01.2022
 
Территории возле трех станций МЦД-2 благоустроили в 2021 году

Заммэра Москвы Бирюков: территории возле трех станций МЦД-2 благоустроили в 2021 году

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкМосковский транспорт
Московский транспорт - РИА Новости, 1920, 20.01.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Московский транспорт
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства благоустроили пространства возле трех станций МЦД-2, сообщил журналистам в четверг заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.
"В прошлом году завершились работы по улучшению транспортной и пешеходной доступности территорий, прилегающих к станциям МЦД-2 "Щукинская", "Курьяново" и "Печатники". Благоустройство позволило сделать более комфортными существующие пешеходные маршруты и обустроить альтернативные для пассажиров и местных жителей", - отметил Бирюков.
Заместитель мэра рассказал, что в рамках проекта воздушные линии убрали в кабельную канализацию общей протяженностью порядка 4 тысяч метров. Это позволило улучшить визуальный облик пространства и обеспечить безопасность коммуникаций.
"На прилегающих территориях сделали удобные тротуары, которые отделили от проезжей части бордюрами, заменили асфальтовое покрытие дорог. Около станций в общей сложности установили более 150 фонарей и уличных торшеров, пешеходные переходы оборудовали опорами контрастного освещения, которые делают "зебру" и пешехода на ней хорошо заметными в темное время суток", - подчеркнул Бирюков.
Он отметил, что в ходе работ обустроены парковки для автомобилистов и велосипедистов, установлены 11 современных остановочных павильонов. Пространство около станции МЦД "Щукинская" стало транспортным хабом для автобусов.
Глава Комплекса городского хозяйства сообщил, что особое внимание уделили озеленению благоустроенных территорий. Там высадили более 1 тысячи деревьев и кустарников, обустроили 60,7 тысячи квадратных метров газона. За последние три года в Москве выполнены работы по благоустройству территорий около 30 станций МЦД-1 и МЦД-2.
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