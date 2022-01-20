https://ria.ru/20220120/moskva-1768663602.html

Территории возле трех станций МЦД-2 благоустроили в 2021 году

Территории возле трех станций МЦД-2 благоустроили в 2021 году - РИА Новости, 20.01.2022

Территории возле трех станций МЦД-2 благоустроили в 2021 году

Специалисты Комплекса городского хозяйства благоустроили пространства возле трех станций МЦД-2, сообщил журналистам в четверг заместитель мэра Москвы Петр... РИА Новости, 20.01.2022

2022-01-20T08:09

2022-01-20T08:09

2022-01-20T08:09

москва сегодня: мегаполис для жизни

общество

москва

петр бирюков

городское хозяйство москвы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/14/1571730028_0:80:3183:1870_1920x0_80_0_0_b5855ea230dd96ec37b9f5a82dfd66d0.jpg

МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства благоустроили пространства возле трех станций МЦД-2, сообщил журналистам в четверг заместитель мэра Москвы Петр Бирюков."В прошлом году завершились работы по улучшению транспортной и пешеходной доступности территорий, прилегающих к станциям МЦД-2 "Щукинская", "Курьяново" и "Печатники". Благоустройство позволило сделать более комфортными существующие пешеходные маршруты и обустроить альтернативные для пассажиров и местных жителей", - отметил Бирюков.Заместитель мэра рассказал, что в рамках проекта воздушные линии убрали в кабельную канализацию общей протяженностью порядка 4 тысяч метров. Это позволило улучшить визуальный облик пространства и обеспечить безопасность коммуникаций."На прилегающих территориях сделали удобные тротуары, которые отделили от проезжей части бордюрами, заменили асфальтовое покрытие дорог. Около станций в общей сложности установили более 150 фонарей и уличных торшеров, пешеходные переходы оборудовали опорами контрастного освещения, которые делают "зебру" и пешехода на ней хорошо заметными в темное время суток", - подчеркнул Бирюков.Он отметил, что в ходе работ обустроены парковки для автомобилистов и велосипедистов, установлены 11 современных остановочных павильонов. Пространство около станции МЦД "Щукинская" стало транспортным хабом для автобусов.Глава Комплекса городского хозяйства сообщил, что особое внимание уделили озеленению благоустроенных территорий. Там высадили более 1 тысячи деревьев и кустарников, обустроили 60,7 тысячи квадратных метров газона. За последние три года в Москве выполнены работы по благоустройству территорий около 30 станций МЦД-1 и МЦД-2.

https://radiosputnik.ria.ru/20220119/mtsd-1768558514.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, москва, петр бирюков, городское хозяйство москвы