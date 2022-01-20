https://ria.ru/20220120/moshennichestvo-1768762118.html

Экс-судью на Кубани обвинили в мошенничестве на 560 тысяч долларов

Экс-судью на Кубани обвинили в мошенничестве на 560 тысяч долларов - РИА Новости, 20.01.2022

Экс-судью на Кубани обвинили в мошенничестве на 560 тысяч долларов

Бывшая судья Белореченского районного суда Краснодарского края Ирина Дадаш обвиняется в мошенничестве в составе группы лиц на сумму 560 тысяч долларов, сообщил... РИА Новости, 20.01.2022

2022-01-20T16:27

2022-01-20T16:27

2022-01-20T16:27

происшествия

краснодарский край

ростовская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/09/1763000591_0:64:2106:1249_1920x0_80_0_0_972b3acd559cd39368ff0e4af767910d.jpg

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 янв - РИА Новости. Бывшая судья Белореченского районного суда Краснодарского края Ирина Дадаш обвиняется в мошенничестве в составе группы лиц на сумму 560 тысяч долларов, сообщил журналистам представитель объединенной пресс-службы судов Ростовской области, где рассматривался вопрос о продлении ей меры пресечения.В среду Ленинский районный суд Ростова-на-Дону продлил Дадаш меру пресечения в виде заключения под стражу до 25 апреля 2022 года.

https://ria.ru/20211215/khakhaleva-1763878214.html

краснодарский край

ростовская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, краснодарский край, ростовская область