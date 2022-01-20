Экс-судью на Кубани обвинили в мошенничестве на 560 тысяч долларов
Экс-судью Белореченского суда Кубани Дадаш обвинили в мошенничестве на 560 тысяч долларов
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 янв - РИА Новости. Бывшая судья Белореченского районного суда Краснодарского края Ирина Дадаш обвиняется в мошенничестве в составе группы лиц на сумму 560 тысяч долларов, сообщил журналистам представитель объединенной пресс-службы судов Ростовской области, где рассматривался вопрос о продлении ей меры пресечения.
"По данным следствия, бывшая судья Белореченского районного суда Краснодарского края Дадаш, исполняя обязанности председателя суда, под предлогом организации квалифицированной юридической помощи фигурантам уголовного дела, действуя группой лиц по предварительному сговору с неустановленными лицами... похитила у А.Г. и А.В. деньги в общей сумме 560 тысяч долларов", - сказал он. По состоянию на 22 апреля 2019 года в пересчете по официальному курсу ЦБ РФ сумма составила 35 877 442 рублей.
В среду Ленинский районный суд Ростова-на-Дону продлил Дадаш меру пресечения в виде заключения под стражу до 25 апреля 2022 года.
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