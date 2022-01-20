https://ria.ru/20220120/moldovagaz-1768728296.html

Глава "Молдовагаза" призвал повысить тариф на топливо

Глава "Молдовагаза" призвал повысить тариф на топливо - РИА Новости, 20.01.2022

Глава "Молдовагаза" призвал повысить тариф на топливо

"Молдовагаз" работает в убыток из-за роста закупочной цены газа, поэтому выступит с инициативой увеличения тарифа на топливо, заявил глава компании Вадим Чебан. РИА Новости, 20.01.2022

2022-01-20T14:05

2022-01-20T14:05

2022-01-20T14:09

экономика

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сергей куприянов

молдовагаз

россия

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КИШИНЕВ, 20 янв — РИА Новости. "Молдовагаз" работает в убыток из-за роста закупочной цены газа, поэтому выступит с инициативой увеличения тарифа на топливо, заявил глава компании Вадим Чебан.Компания "Молдовагаз" в январе столкнулась с трудностями при погашении очередного платежа "Газпрому", поскольку закупочная цена газа выросла с 450 до 646 долларов за тысячу кубометров. Российский концерн предупредил, что готов прекратить поставки с 21 января. Парламент республики ввел режим ЧП на 60 дней, чтобы урегулировать проблему."Предприятие вынужденно работает в убыток… Для преодоления проблемы мы должны искать исключительно коммерческие решения. Таким решением мне видится обращение к регулятору (НАРЭ) с просьбой пересмотреть тариф в соответствии с реальной стоимостью природного газа на рынке",- написал Чебан в своем Telegram-канале.Ранее он предупреждал, что тариф на газ может вырасти с 1 февраля. По предварительным прогнозам, стоимость кубометра газа для потребителей может подорожать с 0,55 до 0,8 цента."Газпром" и "Молдовагаз" 29 октября после длительных переговоров продлили контракт на поставку газа сроком на 5 лет, начиная с 1 ноября. "Газпром" заявил, что с учетом ситуации в Молдавии было принято решение подписать контракт практически на условиях молдавской стороны, но при условии своевременной 100% оплаты текущих платежей. В ноябре у республики возникли проблемы с перечислением выплат вовремя, понадобилась отсрочка. Власти Молдавии одобрили поправки в госбюджет, чтобы погасить долг "Газпрому" в размере 74 миллионов долларов за газ, полученный в октябре и ноябре, в декабре компания "Молдовагаз" смогла расплатиться самостоятельно. Однако представитель "Газпрома" Сергей Куприянов выразил опасения, что в будущем может повториться кризис неплатежей.

https://ria.ru/20220119/gaz-1768537763.html

https://ria.ru/20220117/moldaviya-1768182340.html

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экономика, в мире, природный газ, молдавия, газпром, сергей куприянов, молдовагаз, россия