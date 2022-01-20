Президент Молдавии обратилась к нации из-за газового кризиса
Президент Молдавии Санду призвала граждан учиться рационально потреблять энергию
© Sputnik / Михай Карауш
Президент Молдавии Майя Санду
КИШИНЕВ, 20 янв – РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду призвала население республики научиться рационально потреблять энергию в условиях кризиса, поскольку правительство не может полностью компенсировать рост тарифов.
Компания "Молдовагаз" в январе столкнулась с трудностями при погашении очередного платежа "Газпрому", поскольку закупочная цена газа выросла с 450 до 646 долларов за тысячу кубометров. Парламент республики ввел режим ЧП на 60 дней, чтобы урегулировать проблему. Ожидается, что с 1 февраля тариф на газ может вырасти на 30%.
"Рост цен на газ и, соответственно, на другие энергоносители лёг тяжким бременем на бытовых потребителей, на экономику и государство, мы полностью зависим от рыночных цен в регионе, — а ситуация на рынке сегодня далека от нормальной. Мы должны научиться более рационально потреблять энергию, нужна теплоизоляция домов, где мы живем, надо экономить энергию в общественных учреждениях, — только так мы сможем снизить расходы на отопление и свет", - заявила Санду в обращении к народу, размещенном на ее странице в Facebook.
По словам президента, Молдавия не может отказаться от импорта энергоносителей. При этом у республики нет традиционных источников энергии, а правительства, которые ранее руководили страной, "игнорировали необходимость инвестиций в возобновляемую энергетику. Санду подчеркнула, что правительство не может полностью компенсировать рост тарифов, иначе не останется средств в бюджете на другие нужды.
"В последнее время у нас появилась масса всевозможных специалистов в сфере энергетики и в проведении переговоров. Давайте не будем позволять нас обманывать популистам и коррупционерам, которые страдают от утраты власти. Богатые страны — вовсе не те, которые много тратят, а те, которые тратят рационально", - добавила Санду.
Кроме того, президент Молдавии Майя Санду призвала жителей республики объединиться для борьбы с пандемией COVID-19 и энергетическим кризисом, которые влияют на жизнь каждого в стране.
"Два кризиса — кризис в энергетике и кризис с пандемией — влияют на жизни каждого из нас. Только вместе, объединив усилия, мы справимся с этими вызовами. Мы сможем преодолеть нынешний кризис и построим страну с сильной экономикой, обеспечивающей достойный уровень доходов наших граждан", - заявила Санду в обращении к народу, размещенном на ее странице в Facebook.
По словам президента, для борьбы с пандемией необходимо, чтобы жители страны проявили сознательность и вакцинировались, а также заботились о своем здоровье при первых же симптомах заболевания.
11 января, 16:03Додон обратился к президенту Молдавии из-за газового кризиса
Санду также заверила, что власти прилагают максимум усилий, чтобы решить газовый кризис. Она подчеркнула, что в Молдавии "будет несколько источников энергии, будет "зеленая энергетика", будет обеспечена энергетическая безопасность государства".
"Газпром" и "Молдовагаз" 29 октября после длительных переговоров продлили контракт на поставку газа сроком на 5 лет, начиная с 1 ноября. "Газпром" заявил, что с учетом ситуации в Молдавии было принято решение подписать контракт практически на условиях молдавской стороны, но при условии своевременной 100% оплаты текущих платежей. В ноябре у республики возникли проблемы с перечислением выплат вовремя, понадобилась отсрочка. Власти Молдавии одобрили поправки в госбюджет, чтобы погасить долг "Газпрому" в размере 74 миллионов долларов за газ, полученный в октябре и ноябре, в декабре "Молдовагаз" смогла расплатиться самостоятельно. Однако представитель "Газпрома" Сергей Куприянов выразил опасения, что в будущем может повториться кризис неплатежей.