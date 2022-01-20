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В Молдавии объяснили выгоду Санду от введения режима ЧП
В Молдавии объяснили выгоду Санду от введения режима ЧП - РИА Новости, 20.01.2022
В Молдавии объяснили выгоду Санду от введения режима ЧП
Правящая в Молдавии партия "Действие и солидарность" ввела режим ЧП в стране, чтобы получить на 60 дней абсолютную власть и обезопасить правительство от... РИА Новости, 20.01.2022
2022-01-20T14:34
2022-01-20T14:34
в мире
молдавия
газпром
молдовагаз
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КИШИНЕВ, 20 янв - РИА Новости. Правящая в Молдавии партия "Действие и солидарность" ввела режим ЧП в стране, чтобы получить на 60 дней абсолютную власть и обезопасить правительство от отставки на этот срок, считает депутат оппозиционного блока "Коммунисты и социалисты" Богдан Цырдя.Компания "Молдовагаз" в январе столкнулась с трудностями при погашении очередного платежа "Газпрому", поскольку закупочная цена газа выросла с 450 до 646 долларов за тысячу кубометров. Российский концерн предупредил, что готов прекратить поставки с 21 января. Парламент республики ввел режим ЧП на 60 дней, чтобы урегулировать проблему, при этом оппозиция инициативу не поддержала."На время ЧП власть получает право регулировать (запрещать, как это было ранее) работу СМИ, координировать средства связи, внедрять инструменты сбора платежей за газ, внедрять другие механизмы, которые будут приняты комиссией по ЧП в обход парламента! Фактически можно будет запрещать митинги, сходы граждан, протесты. Партия получает абсолютную власть в течение 60 дней", - написал Цырдя в своем Telegram-канале.Он считает, что предупреждение "Газпрома" о возможной приостановке поставок газа послужило лишь поводом, поскольку решить эту проблему можно за несколько часов. Депутат добавил, что в течение 60 дней также нельзя будет отправить в отставку правительство, хотя партия "Шор" выступила с инициативой о выдвижении кабмину вотума недоверия."Газпром" и "Молдовагаз" 29 октября после длительных переговоров продлили контракт на поставку газа сроком на 5 лет, начиная с 1 ноября. "Газпром" заявил, что с учетом ситуации в Молдавии было принято решение подписать контракт практически на условиях молдавской стороны, но при условии своевременной 100% оплаты текущих платежей. В ноябре у республики возникли проблемы с перечислением выплат вовремя, понадобилась отсрочка. Власти Молдавии одобрили поправки в госбюджет, чтобы погасить долг "Газпрому" в размере 74 миллионов долларов за газ, полученный в октябре и ноябре, в декабре компания "Молдовагаз" смогла расплатиться самостоятельно. Однако представитель "Газпрома" Сергей Куприянов выразил опасения, что в будущем может повториться кризис неплатежей.
https://ria.ru/20220119/gaz-1768525416.html
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в мире, молдавия, газпром, молдовагаз
14:34 20.01.2022
 
В Молдавии объяснили выгоду Санду от введения режима ЧП

Депутат Цырдя: правящая партия Молдавии получила абсолютную власть на 60 дней

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПрохожие у здания Правительства Молдавии в Кишиневе
Прохожие у здания Правительства Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 20.01.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Прохожие у здания Правительства Молдавии в Кишиневе
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КИШИНЕВ, 20 янв - РИА Новости. Правящая в Молдавии партия "Действие и солидарность" ввела режим ЧП в стране, чтобы получить на 60 дней абсолютную власть и обезопасить правительство от отставки на этот срок, считает депутат оппозиционного блока "Коммунисты и социалисты" Богдан Цырдя.
Компания "Молдовагаз" в январе столкнулась с трудностями при погашении очередного платежа "Газпрому", поскольку закупочная цена газа выросла с 450 до 646 долларов за тысячу кубометров. Российский концерн предупредил, что готов прекратить поставки с 21 января. Парламент республики ввел режим ЧП на 60 дней, чтобы урегулировать проблему, при этом оппозиция инициативу не поддержала.
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"На время ЧП власть получает право регулировать (запрещать, как это было ранее) работу СМИ, координировать средства связи, внедрять инструменты сбора платежей за газ, внедрять другие механизмы, которые будут приняты комиссией по ЧП в обход парламента! Фактически можно будет запрещать митинги, сходы граждан, протесты. Партия получает абсолютную власть в течение 60 дней", - написал Цырдя в своем Telegram-канале.
Он считает, что предупреждение "Газпрома" о возможной приостановке поставок газа послужило лишь поводом, поскольку решить эту проблему можно за несколько часов. Депутат добавил, что в течение 60 дней также нельзя будет отправить в отставку правительство, хотя партия "Шор" выступила с инициативой о выдвижении кабмину вотума недоверия.
"Газпром" и "Молдовагаз" 29 октября после длительных переговоров продлили контракт на поставку газа сроком на 5 лет, начиная с 1 ноября. "Газпром" заявил, что с учетом ситуации в Молдавии было принято решение подписать контракт практически на условиях молдавской стороны, но при условии своевременной 100% оплаты текущих платежей. В ноябре у республики возникли проблемы с перечислением выплат вовремя, понадобилась отсрочка. Власти Молдавии одобрили поправки в госбюджет, чтобы погасить долг "Газпрому" в размере 74 миллионов долларов за газ, полученный в октябре и ноябре, в декабре компания "Молдовагаз" смогла расплатиться самостоятельно. Однако представитель "Газпрома" Сергей Куприянов выразил опасения, что в будущем может повториться кризис неплатежей.
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