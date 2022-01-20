https://ria.ru/20220120/mishustin-1768753938.html

Мишустин поручил подготовить предложения по поддержке авиастроения

Мишустин поручил подготовить предложения по поддержке авиастроения - РИА Новости, 20.01.2022

Мишустин поручил подготовить предложения по поддержке авиастроения

Развитие гражданского авиастроения является одним из важнейших приоритетов для России, на эти цели предусмотрены средства бюджета, сообщил премьер-министр РФ... РИА Новости, 20.01.2022

2022-01-20T15:52

2022-01-20T15:52

2022-01-20T16:08

михаил мишустин

россия

экономика

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ВОРОНЕЖ, 20 янв - РИА Новости. Развитие гражданского авиастроения является одним из важнейших приоритетов для России, на эти цели предусмотрены средства бюджета, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Глава государства неоднократно обращал наше внимание на устойчивое развитие гражданского авиастроения в качестве одного из важнейших приоритетов для нашей страны. По поручению президента мы утвердили программу госзаказа на воздушные суда отечественного производства до 2030 года. Это значимый механизм поддержки отрасли", - сказал Мишустин на совещании по развитию гражданского самолетостроения и обновлению парка самолетов гражданской авиации.Премьер-министр поручил подготовить предложения по расширению господдержки авиастроительной отрасли РФ, в том числе по обновлению парка воздушных судов российских авиакомпаний."Олег Евгеньевич Бочаров подробный делал доклад, я попрошу его вместе с Минфином, Минэкономразвития подготовить предложения по расширению действующих механизмов господдержки", - сказал Мишустин на совещании по развитию гражданского самолетостроения."Мы рассмотрим их у меня на оперативном совещании. Прежде всего говорю о тех предложениях, которые направлены на обновление парка воздушных судов наших российских авиакомпаний", - добавил он.Он отметил, что документы предусматривает поставку 583 современных самолетов, в том числе для региональных перевозок."На их строительство в трехлетнем бюджете заложено свыше 45,5 миллиарда рублей. Но, конечно, госкорпорации, авиаперевозчики будут расширять и собственных средств, и заемных средств, в том числе привлекать для этого средства ФНБ", - пояснил Мишустин.Он напомнил, что в течение трех лет они смогут получить из ФНБ до 279 миллиардов рублей на льготный лизинг. "Эти ресурсы будут выделяться по льготной ставке - 1,5% годовых, на срок до 20 лет. Это важнейшие длинные деньги для формирования госзаказа", - добавил глава кабмина.

https://ria.ru/20220120/ms-21-1768748847.html

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михаил мишустин, россия, экономика