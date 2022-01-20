Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220120/mishustin-1768753938.html
Мишустин поручил подготовить предложения по поддержке авиастроения
Мишустин поручил подготовить предложения по поддержке авиастроения - РИА Новости, 20.01.2022
Мишустин поручил подготовить предложения по поддержке авиастроения
Развитие гражданского авиастроения является одним из важнейших приоритетов для России, на эти цели предусмотрены средства бюджета, сообщил премьер-министр РФ... РИА Новости, 20.01.2022
2022-01-20T15:52
2022-01-20T16:08
михаил мишустин
россия
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/14/1768755914_0:40:3256:1871_1920x0_80_0_0_8b07b607ef1c0fdc897079493df92789.jpg
ВОРОНЕЖ, 20 янв - РИА Новости. Развитие гражданского авиастроения является одним из важнейших приоритетов для России, на эти цели предусмотрены средства бюджета, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Глава государства неоднократно обращал наше внимание на устойчивое развитие гражданского авиастроения в качестве одного из важнейших приоритетов для нашей страны. По поручению президента мы утвердили программу госзаказа на воздушные суда отечественного производства до 2030 года. Это значимый механизм поддержки отрасли", - сказал Мишустин на совещании по развитию гражданского самолетостроения и обновлению парка самолетов гражданской авиации.Премьер-министр поручил подготовить предложения по расширению господдержки авиастроительной отрасли РФ, в том числе по обновлению парка воздушных судов российских авиакомпаний."Олег Евгеньевич Бочаров подробный делал доклад, я попрошу его вместе с Минфином, Минэкономразвития подготовить предложения по расширению действующих механизмов господдержки", - сказал Мишустин на совещании по развитию гражданского самолетостроения."Мы рассмотрим их у меня на оперативном совещании. Прежде всего говорю о тех предложениях, которые направлены на обновление парка воздушных судов наших российских авиакомпаний", - добавил он.Он отметил, что документы предусматривает поставку 583 современных самолетов, в том числе для региональных перевозок."На их строительство в трехлетнем бюджете заложено свыше 45,5 миллиарда рублей. Но, конечно, госкорпорации, авиаперевозчики будут расширять и собственных средств, и заемных средств, в том числе привлекать для этого средства ФНБ", - пояснил Мишустин.Он напомнил, что в течение трех лет они смогут получить из ФНБ до 279 миллиардов рублей на льготный лизинг. "Эти ресурсы будут выделяться по льготной ставке - 1,5% годовых, на срок до 20 лет. Это важнейшие длинные деньги для формирования госзаказа", - добавил глава кабмина.
https://ria.ru/20220120/ms-21-1768748847.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/14/1768755914_260:0:2991:2048_1920x0_80_0_0_053913afe7f8387f0711d0c0ab2feca6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
михаил мишустин, россия, экономика
15:52 20.01.2022 (обновлено: 16:08 20.01.2022)
 
Мишустин поручил подготовить предложения по поддержке авиастроения

Премьер Мишустин поручил подготовить предложения по расширению поддержки авиастроения

© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин во время посещения завода Воронежского акционерного самолетостроительного общества. 20 января 2022
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время посещения завода Воронежского акционерного самолетостроительного общества. 20 января 2022 - РИА Новости, 1920, 20.01.2022
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в фотобанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время посещения завода Воронежского акционерного самолетостроительного общества. 20 января 2022
Читать ria.ru в
ВОРОНЕЖ, 20 янв - РИА Новости. Развитие гражданского авиастроения является одним из важнейших приоритетов для России, на эти цели предусмотрены средства бюджета, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Глава государства неоднократно обращал наше внимание на устойчивое развитие гражданского авиастроения в качестве одного из важнейших приоритетов для нашей страны. По поручению президента мы утвердили программу госзаказа на воздушные суда отечественного производства до 2030 года. Это значимый механизм поддержки отрасли", - сказал Мишустин на совещании по развитию гражданского самолетостроения и обновлению парка самолетов гражданской авиации.
Премьер-министр поручил подготовить предложения по расширению господдержки авиастроительной отрасли РФ, в том числе по обновлению парка воздушных судов российских авиакомпаний.
"Олег Евгеньевич Бочаров подробный делал доклад, я попрошу его вместе с Минфином, Минэкономразвития подготовить предложения по расширению действующих механизмов господдержки", - сказал Мишустин на совещании по развитию гражданского самолетостроения.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время осмотра салона самолета МС-21 на заводе Воронежского акционерного самолетостроительного общества. 20 января 2022 - РИА Новости, 1920, 20.01.2022
15:32
Мишустин в Воронеже осмотрел салон самолета МС-21
"Мы рассмотрим их у меня на оперативном совещании. Прежде всего говорю о тех предложениях, которые направлены на обновление парка воздушных судов наших российских авиакомпаний", - добавил он.
Он отметил, что документы предусматривает поставку 583 современных самолетов, в том числе для региональных перевозок.
"На их строительство в трехлетнем бюджете заложено свыше 45,5 миллиарда рублей. Но, конечно, госкорпорации, авиаперевозчики будут расширять и собственных средств, и заемных средств, в том числе привлекать для этого средства ФНБ", - пояснил Мишустин.
Он напомнил, что в течение трех лет они смогут получить из ФНБ до 279 миллиардов рублей на льготный лизинг. "Эти ресурсы будут выделяться по льготной ставке - 1,5% годовых, на срок до 20 лет. Это важнейшие длинные деньги для формирования госзаказа", - добавил глава кабмина.
 
Михаил МишустинРоссияЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:10Минтуризма Египта назвало условие для пересмотра правил въезда в страну
01:02Египет ввел дополнительные правила въезда для туристов
00:54МВД Дагестана проверило школы в Махачкале после анонимного обращения
00:44США обвинили белорусских чиновников в сговоре для посадки самолета Ryanair
00:35Захарова показала, как украсят стол переговоров Лаврова и Блинкена
00:31Лавров и Блинкен обсудят в Женеве российские предложения по гарантиям
00:21Источники рассказали, сколько продлится встреча Лаврова и Блинкена в Женеве
00:12Блинкен прибыл в Женеву для переговоров с Лавровым
00:00Выступавший от имени Крыма в ЕС признался, что это было его личным мнением
23:57СК проверяет данные о гибели беременных и младенцев в Белгородской области
23:53СМИ: сенат США испытывает трудности с принятием санкций против России
23:47Врачи рассказали, кому грозят проблемы с памятью
23:47Мадуро осудил провокации в адрес России в разговоре с Путиным
23:44"Северный поток" остался основным маршрутом поставок российского газа в ЕС
23:40ЕС начал спор в ВТО против экспортных ограничений России
23:35Вышинский ответил на обвинения Госдепа в пропаганде в адрес российских СМИ
23:23Госдеп ответил на заявления о подталкивании Украины к конфликту
23:22Зеленский прогулялся с Дудой по горам в Польше
23:18Боевики ИГ* попытались сбежать из курдской тюрьмы на севере Сирии
23:09В Еврокомиссии призвали не ждать снижение цен на газ
Лента новостейМолния
Минтуризма Египта назвало условие для пересмотра правил въезда в странуЕгипет ввел дополнительные правила въезда для туристовМВД Дагестана проверило школы в Махачкале после анонимного обращенияСША обвинили белорусских чиновников в сговоре для посадки самолета RyanairЗахарова показала, как украсят стол переговоров Лаврова и БлинкенаЛавров и Блинкен обсудят в Женеве российские предложения по гарантиямИсточники рассказали, сколько продлится встреча Лаврова и Блинкена в ЖеневеБлинкен прибыл в Женеву для переговоров с ЛавровымВыступавший от имени Крыма в ЕС признался, что это было его личным мнениемСК проверяет данные о гибели беременных и младенцев в Белгородской областиСМИ: сенат США испытывает трудности с принятием санкций против РоссииВрачи рассказали, кому грозят проблемы с памятьюМадуро осудил провокации в адрес России в разговоре с Путиным"Северный поток" остался основным маршрутом поставок российского газа в ЕСЕС начал спор в ВТО против экспортных ограничений РоссииВышинский ответил на обвинения Госдепа в пропаганде в адрес российских СМИГосдеп ответил на заявления о подталкивании Украины к конфликтуЗеленский прогулялся с Дудой по горам в ПольшеБоевики ИГ* попытались сбежать из курдской тюрьмы на севере СирииВ Еврокомиссии призвали не ждать снижение цен на газ