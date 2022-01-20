https://ria.ru/20220120/minirovanie-1768693093.html

В Челябинске школы проверяют после сообщений о "минировании"

В Челябинске школы проверяют после сообщений о "минировании" - РИА Новости, 20.01.2022

В Челябинске школы проверяют после сообщений о "минировании"

Правоохранительные органы проверяют школы Челябинска после поступивших сообщений о "минировании", информирует пресс-служба городской администрации. РИА Новости, 20.01.2022

2022-01-20T11:30

2022-01-20T11:30

2022-01-20T11:30

происшествия

челябинск

россия

ложные сообщения о минировании зданий

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ЧЕЛЯБИНСК, 20 янв – РИА Новости. Правоохранительные органы проверяют школы Челябинска после поступивших сообщений о "минировании", информирует пресс-служба городской администрации.Как ранее сообщила горадминистрация, занятия во всех школах Челябинска отменили в четверг в первую и вторую смены - такое решение принял областной оперативный штаб по координации действий правоохранительных органов. Причина названа не была."Сегодня, 20 января, правоохранительными органами осуществляется проверка поступивших ложных анонимных сообщений об угрозах минирования образовательных учреждений города Челябинска. С задействованием специалистов проводятся осмотры помещений школ и прилегающих к ним территорий. Взрывных устройств и иных угроз не обнаружено", - говорится в сообщении.Пресс-служба напоминает, что, согласно статье 207 УК России, заведомо ложное сообщение о готовящихся взрыве, поджоге или иных действиях, создающих опасность гибели людей или наступления иных общественно опасных последствий, влечет уголовную ответственность.Волна "минирований" в разных городах России началась в конце 2019 года и затронула суды, торговые центры, станции метро, авиационную и железнодорожную инфраструктуру, школы, лечебные учреждения. Угрозы не подтверждались ни разу.

https://ria.ru/20220119/minirovanie-1768596111.html

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происшествия, челябинск, россия, ложные сообщения о минировании зданий