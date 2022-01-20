Школы Южно-Сахалинска и Магадана проверяют после сообщений о "минировании"
Школы и вузы Южно-Сахалинска и Магадана проверяют после сообщений о "минировании"
Автомобиль полиции у здания школы. Архивное фото
МАГАДАН/ЮЖНО-САХАЛИНСК, 20 янв — РИА Новости. Почти 30 школ Южно-Сахалинска, Сахалинский государственный университет и Сахалинский техникум строительства и жилищно-коммунального хозяйства утром 20 января получили сообщения о "минировании", здания проверяют, сообщили в пресс-службе мэрии областного центра. Подобная ситуация сложилась и в Магадане.
"Сахалинский государственный университет и Сахалинский техникум строительства и жилищно-коммунального хозяйства, а также 27 школ в Южно-Сахалинске получили сообщение о минировании", — рассказали в пресс-службе администрации.
Школьники Южно-Сахалинска до конца текущей недели находятся на дистанционном обучении из-за устранения последствий циклона в городе. В школах никого не было на момент поступления сообщения. Здания осматривают оперативные службы.
При этом в Магадане сложилась подобная ситуация.
"Эвакуированы все школы Магадана, а также единственный вуз региона — Северо-Восточный государственный университет. По предварительной информации, поступило сообщение об их минировании. Правоохранительные органы разбираются. В мэрии города приняли решение отменить занятия первой смены, (решение) о второй смене будет принято отдельно", — сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
Волна "минирований" в разных городах России началась в конце 2019 года и затронула суды, торговые центры, станции метро, авиационную и железнодорожную инфраструктуру, школы, лечебные учреждения. Угрозы не подтверждались ни разу.