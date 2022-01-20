https://ria.ru/20220120/minirovanie-1768659310.html

Школы Южно-Сахалинска и Магадана проверяют после сообщений о "минировании"

Школы Южно-Сахалинска и Магадана проверяют после сообщений о "минировании" - РИА Новости, 20.01.2022

Школы Южно-Сахалинска и Магадана проверяют после сообщений о "минировании"

Почти 30 школ Южно-Сахалинска, Сахалинский государственный университет и Сахалинский техникум строительства и жилищно-коммунального хозяйства утром 20 января... РИА Новости, 20.01.2022

2022-01-20T04:14

2022-01-20T04:14

2022-01-20T04:14

происшествия

магадан

южно-сахалинск

россия

ложные сообщения о минировании зданий

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МАГАДАН/ЮЖНО-САХАЛИНСК, 20 янв — РИА Новости. Почти 30 школ Южно-Сахалинска, Сахалинский государственный университет и Сахалинский техникум строительства и жилищно-коммунального хозяйства утром 20 января получили сообщения о "минировании", здания проверяют, сообщили в пресс-службе мэрии областного центра. Подобная ситуация сложилась и в Магадане.Школьники Южно-Сахалинска до конца текущей недели находятся на дистанционном обучении из-за устранения последствий циклона в городе. В школах никого не было на момент поступления сообщения. Здания осматривают оперативные службы.При этом в Магадане сложилась подобная ситуация."Эвакуированы все школы Магадана, а также единственный вуз региона — Северо-Восточный государственный университет. По предварительной информации, поступило сообщение об их минировании. Правоохранительные органы разбираются. В мэрии города приняли решение отменить занятия первой смены, (решение) о второй смене будет принято отдельно", — сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.Волна "минирований" в разных городах России началась в конце 2019 года и затронула суды, торговые центры, станции метро, авиационную и железнодорожную инфраструктуру, школы, лечебные учреждения. Угрозы не подтверждались ни разу.

https://ria.ru/20220119/minirovanie-1768596111.html

https://ria.ru/20220119/gosduma-1768509972.html

магадан

южно-сахалинск

россия

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происшествия, магадан, южно-сахалинск, россия, ложные сообщения о минировании зданий