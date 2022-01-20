https://ria.ru/20220120/miller-1768791838.html
Путин присвоил главе "Газпрома" звание Героя Труда
Путин присвоил главе "Газпрома" звание Героя Труда - РИА Новости, 21.01.2022
Путин присвоил главе "Газпрома" звание Героя Труда
Президент России Владимир Путин присвоил главе "Газпрома" Алексею Миллеру звание Героя Труда, соответствующий документ опубликован на официальном... РИА Новости, 21.01.2022
2022-01-20T18:25
2022-01-20T18:25
2022-01-21T00:52
газпром
алексей миллер
общество
владимир путин
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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Президент России Владимир Путин присвоил главе "Газпрома" Алексею Миллеру звание Героя Труда, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации."За особые трудовые заслуги перед государством и народом присвоить звание Героя Труда Российской Федерации Миллеру Алексею Борисовичу — председателю правления, заместителю председателя совета директоров публичного акционерного общества "Газпром", город Санкт-Петербург", — говорится в тексте указа.Миллер 31 января отметит 60-летний юбилей. "Газпром" он возглавляет с 2001 года. Среди его наград — ордена "За заслуги перед Отечеством" I и IV степени, медаль ордена "3a заслуги перед Отечеством" II степени.
https://ria.ru/20220102/gazprom-1766423898.html
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газпром, алексей миллер, общество, владимир путин, россия
18:25 20.01.2022 (обновлено: 00:52 21.01.2022)
Путин присвоил главе "Газпрома" звание Героя Труда
Президент Путин присвоил главе "Газпрома" Алексею Миллеру звание Героя Труда