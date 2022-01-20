https://ria.ru/20220120/mid-1768688196.html

МИД: передача оружия Киеву говорит о подготовке Западом провокаций

МИД: передача оружия Киеву говорит о подготовке Западом провокаций - РИА Новости, 20.01.2022

МИД: передача оружия Киеву говорит о подготовке Западом провокаций

Велика вероятность, что Запад все-таки готовит провокации, считает официальный представитель МИД Мария Захарова. РИА Новости, 20.01.2022

2022-01-20T11:04

2022-01-20T11:04

2022-01-20T12:26

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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Велика вероятность, что Запад все-таки готовит провокации, считает официальный представитель МИД Мария Захарова.Известно, что "будут поставлены переносные противотанковые комплексы для применения в условиях городской застройки", добавила дипломат.Кроме того, "более 200 спецназовцев отправила Канада под предлогом охраны своего посольства". Захарова напомнила и о масштабной поддержке США: всего с 2014 по 2021 год Вашингтон оказали помощь Киеву на 2,5 миллиарда долларов.Россия призывает западные страны прекратить милитаризацию Украины, заключила представитель МИД.По словам заместителя министра обороны Великобритании Джеймса Хиппи, Лондон поставил несколько тысяч легких противотанковых ракет. Глава ведомства Бен Уоллес заявил, что не исключает отправку дополнительных оборонительных вооружений на Украину. Ситуация вокруг УкраиныЗападные политики в последние месяцы утверждают, что Россия сосредоточила войска на границе с Украиной. Как указывал представитель Кремля Дмитрий Песков, вооруженные силы перемещаются в пределах территории государства — это никому не угрожает и никого не должно волновать. В Москве подчеркивали, что заявления о "российской агрессии" используются как предлог для увеличения контингента НАТО в приграничных регионах. Кроме того, альянс поставляет Киеву вооружения и инструкторов, повышая риски "военных авантюр".Владимир Путин не раз отмечал, что дальнейшее расширение НАТО на восток и размещение на украинской территории и в сопредельных странах наступательных вооружений — красные линии для Москвы.

https://ria.ru/20220119/vooruzheniya-1768545024.html

https://ria.ru/20220117/tsru-1768110225.html

украина

москва

киев

сша

россия

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