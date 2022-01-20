11:04 20.01.2022 (обновлено: 12:26 20.01.2022)
МИД: передача оружия Киеву говорит о подготовке Западом провокаций
МИД: Москва призвала западные страны прекратить провокации с переброской оружия в Киев
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел России в Москве
Здание Министерства иностранных дел России в Москве
МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Велика вероятность, что Запад все-таки готовит провокации, считает официальный представитель МИД Мария Захарова.
"К сожалению, наши опасения подтверждают последние сообщения, которые появляются в СМИ со ссылкой на официальные структуры, источники и так далее. Уже несколько дней Британия военно-транспортными самолетами своих ВВС отправляет на Украину оружие. Совершенно это очевидно уже, было организовано не менее шести рейсов", — рассказала она на брифинге.
Известно, что "будут поставлены переносные противотанковые комплексы для применения в условиях городской застройки", добавила дипломат.
Кроме того, "более 200 спецназовцев отправила Канада под предлогом охраны своего посольства". Захарова напомнила и о масштабной поддержке США: всего с 2014 по 2021 год Вашингтон оказали помощь Киеву на 2,5 миллиарда долларов.
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Вчера, 14:25Иностранные поставки вооружения Украине
По словам заместителя министра обороны Великобритании Джеймса Хиппи, Лондон поставил несколько тысяч легких противотанковых ракет. Глава ведомства Бен Уоллес заявил, что не исключает отправку дополнительных оборонительных вооружений на Украину.
Ситуация вокруг Украины
Западные политики в последние месяцы утверждают, что Россия сосредоточила войска на границе с Украиной. Как указывал представитель Кремля Дмитрий Песков, вооруженные силы перемещаются в пределах территории государства — это никому не угрожает и никого не должно волновать.
В Москве подчеркивали, что заявления о "российской агрессии" используются как предлог для увеличения контингента НАТО в приграничных регионах. Кроме того, альянс поставляет Киеву вооружения и инструкторов, повышая риски "военных авантюр".
Владимир Путин не раз отмечал, что дальнейшее расширение НАТО на восток и размещение на украинской территории и в сопредельных странах наступательных вооружений — красные линии для Москвы.
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