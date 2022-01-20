Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220120/mid-1768688196.html
МИД: передача оружия Киеву говорит о подготовке Западом провокаций
МИД: передача оружия Киеву говорит о подготовке Западом провокаций - РИА Новости, 20.01.2022
МИД: передача оружия Киеву говорит о подготовке Западом провокаций
Велика вероятность, что Запад все-таки готовит провокации, считает официальный представитель МИД Мария Захарова. РИА Новости, 20.01.2022
2022-01-20T11:04
2022-01-20T12:26
украина
москва
в мире
киев
сша
мария захарова
ситуация в днр и лнр
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/16/1764922805_0:0:3134:1764_1920x0_80_0_0_32f13fea814ba1182072d5fa8b216cce.jpg
МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Велика вероятность, что Запад все-таки готовит провокации, считает официальный представитель МИД Мария Захарова.Известно, что "будут поставлены переносные противотанковые комплексы для применения в условиях городской застройки", добавила дипломат.Кроме того, "более 200 спецназовцев отправила Канада под предлогом охраны своего посольства". Захарова напомнила и о масштабной поддержке США: всего с 2014 по 2021 год Вашингтон оказали помощь Киеву на 2,5 миллиарда долларов.Россия призывает западные страны прекратить милитаризацию Украины, заключила представитель МИД.По словам заместителя министра обороны Великобритании Джеймса Хиппи, Лондон поставил несколько тысяч легких противотанковых ракет. Глава ведомства Бен Уоллес заявил, что не исключает отправку дополнительных оборонительных вооружений на Украину. Ситуация вокруг УкраиныЗападные политики в последние месяцы утверждают, что Россия сосредоточила войска на границе с Украиной. Как указывал представитель Кремля Дмитрий Песков, вооруженные силы перемещаются в пределах территории государства — это никому не угрожает и никого не должно волновать. В Москве подчеркивали, что заявления о "российской агрессии" используются как предлог для увеличения контингента НАТО в приграничных регионах. Кроме того, альянс поставляет Киеву вооружения и инструкторов, повышая риски "военных авантюр".Владимир Путин не раз отмечал, что дальнейшее расширение НАТО на восток и размещение на украинской территории и в сопредельных странах наступательных вооружений — красные линии для Москвы.
https://ria.ru/20220119/vooruzheniya-1768545024.html
https://ria.ru/20220117/tsru-1768110225.html
украина
москва
киев
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/16/1764922805_405:0:3134:2047_1920x0_80_0_0_f1ddc901b9b99d72b222e58419b51e35.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, москва, в мире, киев, сша, мария захарова, ситуация в днр и лнр, россия, бен уоллес
11:04 20.01.2022 (обновлено: 12:26 20.01.2022)
 
МИД: передача оружия Киеву говорит о подготовке Западом провокаций

МИД: Москва призвала западные страны прекратить провокации с переброской оружия в Киев

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел России в Москве
Здание Министерства иностранных дел России в Москве - РИА Новости, 1920, 20.01.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Здание Министерства иностранных дел России в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Велика вероятность, что Запад все-таки готовит провокации, считает официальный представитель МИД Мария Захарова.

"К сожалению, наши опасения подтверждают последние сообщения, которые появляются в СМИ со ссылкой на официальные структуры, источники и так далее. Уже несколько дней Британия военно-транспортными самолетами своих ВВС отправляет на Украину оружие. Совершенно это очевидно уже, было организовано не менее шести рейсов", — рассказала она на брифинге.

Известно, что "будут поставлены переносные противотанковые комплексы для применения в условиях городской застройки", добавила дипломат.
Кроме того, "более 200 спецназовцев отправила Канада под предлогом охраны своего посольства". Захарова напомнила и о масштабной поддержке США: всего с 2014 по 2021 год Вашингтон оказали помощь Киеву на 2,5 миллиарда долларов.
Россия призывает западные страны прекратить милитаризацию Украины, заключила представитель МИД.
Самолет Военно-воздушных сил США с первой партией американских бронированных автомобилей в международном аэропорту Борисполь - РИА Новости, 1920, 19.01.2022
Вчера, 14:25
Иностранные поставки вооружения Украине
По словам заместителя министра обороны Великобритании Джеймса Хиппи, Лондон поставил несколько тысяч легких противотанковых ракет. Глава ведомства Бен Уоллес заявил, что не исключает отправку дополнительных оборонительных вооружений на Украину.

Ситуация вокруг Украины

Западные политики в последние месяцы утверждают, что Россия сосредоточила войска на границе с Украиной. Как указывал представитель Кремля Дмитрий Песков, вооруженные силы перемещаются в пределах территории государства — это никому не угрожает и никого не должно волновать.
В Москве подчеркивали, что заявления о "российской агрессии" используются как предлог для увеличения контингента НАТО в приграничных регионах. Кроме того, альянс поставляет Киеву вооружения и инструкторов, повышая риски "военных авантюр".
Владимир Путин не раз отмечал, что дальнейшее расширение НАТО на восток и размещение на украинской территории и в сопредельных странах наступательных вооружений — красные линии для Москвы.
Статуя Свободы в Нью-Йорке, США - РИА Новости, 1920, 17.01.2022
17 января, 08:00
ЦРУ учит украинский спецназ убивать русских. Но обвинят Россию
 
УкраинаМоскваВ миреКиевСШАМария ЗахароваСитуация в ДНР и ЛНРРоссияБен Уоллес
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:10Минтуризма Египта назвало условие для пересмотра правил въезда в страну
01:02Египет ввел дополнительные правила въезда для туристов
00:54МВД Дагестана проверило школы в Махачкале после анонимного обращения
00:44США обвинили белорусских чиновников в сговоре для посадки самолета Ryanair
00:35Захарова показала, как украсят стол переговоров Лаврова и Блинкена
00:31Лавров и Блинкен обсудят в Женеве российские предложения по гарантиям
00:21Источники рассказали, сколько продлится встреча Лаврова и Блинкена в Женеве
00:12Блинкен прибыл в Женеву для переговоров с Лавровым
00:00Выступавший от имени Крыма в ЕС признался, что это было его личным мнением
23:57СК проверяет данные о гибели беременных и младенцев в Белгородской области
23:53СМИ: сенат США испытывает трудности с принятием санкций против России
23:47Врачи рассказали, кому грозят проблемы с памятью
23:47Мадуро осудил провокации в адрес России в разговоре с Путиным
23:44"Северный поток" остался основным маршрутом поставок российского газа в ЕС
23:40ЕС начал спор в ВТО против экспортных ограничений России
23:35Вышинский ответил на обвинения Госдепа в пропаганде в адрес российских СМИ
23:23Госдеп ответил на заявления о подталкивании Украины к конфликту
23:22Зеленский прогулялся с Дудой по горам в Польше
23:18Боевики ИГ* попытались сбежать из курдской тюрьмы на севере Сирии
23:09В Еврокомиссии призвали не ждать снижение цен на газ
Лента новостейМолния
Минтуризма Египта назвало условие для пересмотра правил въезда в странуЕгипет ввел дополнительные правила въезда для туристовМВД Дагестана проверило школы в Махачкале после анонимного обращенияСША обвинили белорусских чиновников в сговоре для посадки самолета RyanairЗахарова показала, как украсят стол переговоров Лаврова и БлинкенаЛавров и Блинкен обсудят в Женеве российские предложения по гарантиямИсточники рассказали, сколько продлится встреча Лаврова и Блинкена в ЖеневеБлинкен прибыл в Женеву для переговоров с ЛавровымВыступавший от имени Крыма в ЕС признался, что это было его личным мнениемСК проверяет данные о гибели беременных и младенцев в Белгородской областиСМИ: сенат США испытывает трудности с принятием санкций против РоссииВрачи рассказали, кому грозят проблемы с памятьюМадуро осудил провокации в адрес России в разговоре с Путиным"Северный поток" остался основным маршрутом поставок российского газа в ЕСЕС начал спор в ВТО против экспортных ограничений РоссииВышинский ответил на обвинения Госдепа в пропаганде в адрес российских СМИГосдеп ответил на заявления о подталкивании Украины к конфликтуЗеленский прогулялся с Дудой по горам в ПольшеБоевики ИГ* попытались сбежать из курдской тюрьмы на севере СирииВ Еврокомиссии призвали не ждать снижение цен на газ