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Бочкарев: панно смонтировали на станции "Сокольники" второго кольца метро
Бочкарев: панно смонтировали на станции "Сокольники" второго кольца метро - РИА Новости, 20.01.2022
Бочкарев: панно смонтировали на станции "Сокольники" второго кольца метро
Панно об истории метростроения смонтировали на путевых стенах станции "Сокольники" северо-восточного участка Большой кольцевой линии московского метро, сообщил... РИА Новости, 20.01.2022
2022-01-20T11:44
2022-01-20T11:44
москва
андрей бочкарев
метро
стройкомплекс москвы
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МОСКВА, 20 янв - РИА Недвижимость. Панно об истории метростроения смонтировали на путевых стенах станции "Сокольники" северо-восточного участка Большой кольцевой линии московского метро, сообщил заммэра столицы по строительству Андрей Бочкарев."На станции продолжается архитектурная отделка пассажирской зоны. Завершена установка отделочных панелей путевых стен и балкона. Также начат монтаж декоративных панно на потолке станции", – отметил он.По его словам, также завершены земляные и практически выполнены монолитные работы, заканчивается устройство внутренних стен и перегородок станции, близится к завершению монтаж эскалаторов."Художественное оформление посвящено истории столичного метростроения. Изображения на стенах, балконе и потолке стилизованы под фотографии и плакаты 1940-50-х годов, а также символику московского метрополитена", - пояснил Бочкарёв.Большую кольцевую линию московского метро начали строить в 2011 году. Ее протяженность составит 70 километров. Первый участок нового метрокольца открылся в 2018 году. Сейчас на БКЛ действуют 22 станции, всего их будет 31.
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москва, андрей бочкарев, метро, стройкомплекс москвы
11:44 20.01.2022
 

Бочкарев: панно смонтировали на станции "Сокольники" второго кольца метро

© Пресс-служба стройкомплекса МосквыЗаместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев
Заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев
© Пресс-служба стройкомплекса Москвы
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 янв - РИА Недвижимость. Панно об истории метростроения смонтировали на путевых стенах станции "Сокольники" северо-восточного участка Большой кольцевой линии московского метро, сообщил заммэра столицы по строительству Андрей Бочкарев.
"На станции продолжается архитектурная отделка пассажирской зоны. Завершена установка отделочных панелей путевых стен и балкона. Также начат монтаж декоративных панно на потолке станции", – отметил он.
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По его словам, также завершены земляные и практически выполнены монолитные работы, заканчивается устройство внутренних стен и перегородок станции, близится к завершению монтаж эскалаторов.
"Художественное оформление посвящено истории столичного метростроения. Изображения на стенах, балконе и потолке стилизованы под фотографии и плакаты 1940-50-х годов, а также символику московского метрополитена", - пояснил Бочкарёв.
Большую кольцевую линию московского метро начали строить в 2011 году. Ее протяженность составит 70 километров. Первый участок нового метрокольца открылся в 2018 году. Сейчас на БКЛ действуют 22 станции, всего их будет 31.
 
МоскваАндрей БочкаревМетроСтройкомплекс Москвы
 
 
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