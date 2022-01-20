https://ria.ru/20220120/metro-1768696324.html

Бочкарев: панно смонтировали на станции "Сокольники" второго кольца метро

Бочкарев: панно смонтировали на станции "Сокольники" второго кольца метро - РИА Новости, 20.01.2022

Бочкарев: панно смонтировали на станции "Сокольники" второго кольца метро

Панно об истории метростроения смонтировали на путевых стенах станции "Сокольники" северо-восточного участка Большой кольцевой линии московского метро, сообщил... РИА Новости, 20.01.2022

2022-01-20T11:44

2022-01-20T11:44

2022-01-20T11:44

москва

андрей бочкарев

метро

стройкомплекс москвы

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МОСКВА, 20 янв - РИА Недвижимость. Панно об истории метростроения смонтировали на путевых стенах станции "Сокольники" северо-восточного участка Большой кольцевой линии московского метро, сообщил заммэра столицы по строительству Андрей Бочкарев."На станции продолжается архитектурная отделка пассажирской зоны. Завершена установка отделочных панелей путевых стен и балкона. Также начат монтаж декоративных панно на потолке станции", – отметил он.По его словам, также завершены земляные и практически выполнены монолитные работы, заканчивается устройство внутренних стен и перегородок станции, близится к завершению монтаж эскалаторов."Художественное оформление посвящено истории столичного метростроения. Изображения на стенах, балконе и потолке стилизованы под фотографии и плакаты 1940-50-х годов, а также символику московского метрополитена", - пояснил Бочкарёв.Большую кольцевую линию московского метро начали строить в 2011 году. Ее протяженность составит 70 километров. Первый участок нового метрокольца открылся в 2018 году. Сейчас на БКЛ действуют 22 станции, всего их будет 31.

https://ria.ru/20211213/moskva-1763427166.html

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москва, андрей бочкарев, метро, стройкомплекс москвы