https://ria.ru/20220120/mat-1768764714.html

В Мордовии полиция нашла мать брошенного на улице младенца

В Мордовии полиция нашла мать брошенного на улице младенца - РИА Новости, 20.01.2022

В Мордовии полиция нашла мать брошенного на улице младенца

Сотрудники полиции в Мордовии разыскали мать новорожденной девочки, подброшенной на крыльцо частного дома, ею оказалась 18-летняя студентка колледжа, сообщает... РИА Новости, 20.01.2022

2022-01-20T16:39

2022-01-20T16:39

2022-01-20T16:39

происшествия

ардатов

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

республика мордовия

россия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 янв – РИА Новости. Сотрудники полиции в Мордовии разыскали мать новорожденной девочки, подброшенной на крыльцо частного дома, ею оказалась 18-летняя студентка колледжа, сообщает пресс-служба МВД по республике.Утром 19 января жители частного дома в переулке Полежаева в городе Ардатове обнаружили на крыльце пакет с младенцем, завернутым в материю. Ребенка доставили в больницу. По предварительным данным, девочка рождена в течение прошедших нескольких суток."В ходе проводимых оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность матери новорожденной девочки. Ею оказалась уроженка Дубенского района 2003 года рождения, проходящая обучение в колледже в Ардатове. На учете по беременности она не состояла. Роды происходили в домашних условиях на съемной квартире", - говорится в сообщении.Сейчас с девушкой работают инспекторы подразделения по делам несовершеннолетних. Устанавливаются обстоятельства произошедшего и причины, побудившие девушку к такому поступку. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 125 УК РФ "Оставление в опасности".Также сообщается, что младенец находится в больнице, здоровью ребенка ничего не угрожает.

https://ria.ru/20220119/mladenets-1768544604.html

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происшествия, ардатов, министерство внутренних дел рф (мвд россии), республика мордовия, россия