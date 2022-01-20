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В Мордовии полиция нашла мать брошенного на улице младенца
В Мордовии полиция нашла мать брошенного на улице младенца - РИА Новости, 20.01.2022
В Мордовии полиция нашла мать брошенного на улице младенца
Сотрудники полиции в Мордовии разыскали мать новорожденной девочки, подброшенной на крыльцо частного дома, ею оказалась 18-летняя студентка колледжа, сообщает... РИА Новости, 20.01.2022
2022-01-20T16:39
2022-01-20T16:39
2022-01-20T16:39
происшествия
ардатов
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
республика мордовия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 янв – РИА Новости. Сотрудники полиции в Мордовии разыскали мать новорожденной девочки, подброшенной на крыльцо частного дома, ею оказалась 18-летняя студентка колледжа, сообщает пресс-служба МВД по республике.Утром 19 января жители частного дома в переулке Полежаева в городе Ардатове обнаружили на крыльце пакет с младенцем, завернутым в материю. Ребенка доставили в больницу. По предварительным данным, девочка рождена в течение прошедших нескольких суток."В ходе проводимых оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность матери новорожденной девочки. Ею оказалась уроженка Дубенского района 2003 года рождения, проходящая обучение в колледже в Ардатове. На учете по беременности она не состояла. Роды происходили в домашних условиях на съемной квартире", - говорится в сообщении.Сейчас с девушкой работают инспекторы подразделения по делам несовершеннолетних. Устанавливаются обстоятельства произошедшего и причины, побудившие девушку к такому поступку. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 125 УК РФ "Оставление в опасности".Также сообщается, что младенец находится в больнице, здоровью ребенка ничего не угрожает.
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происшествия, ардатов, министерство внутренних дел рф (мвд россии), республика мордовия, россия
В Мордовии полиция нашла мать брошенного на улице младенца
УМВД по Мордовии: матерью брошенного на улице младенца оказалась 18-летняя студентка