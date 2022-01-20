https://ria.ru/20220120/magnity-1768681651.html

Красноярские врачи спасли девочку, проглотившую 20 магнитов

Красноярские врачи спасли девочку, проглотившую 20 магнитов - РИА Новости, 20.01.2022

Красноярские врачи спасли девочку, проглотившую 20 магнитов

Красноярские хирурги достали из кишечника годовалой девочки 20 магнитов и спасли ей жизнь, сообщает пресс-служба краевого Министерства здравоохранения. РИА Новости, 20.01.2022

2022-01-20T10:35

2022-01-20T10:35

2022-01-20T12:22

хорошие новости

происшествия

красноярск

канск

красноярский край

здоровье - общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/14/1768703655_0:201:481:471_1920x0_80_0_0_c13fa916152c2a47aa9d6d60fdfc37ae.jpg

КРАСНОЯРСК, 20 янв — РИА Новости. Красноярские хирурги достали из кишечника годовалой девочки 20 магнитов и спасли ей жизнь, сообщает пресс-служба краевого Министерства здравоохранения.Родители маленькой Вики из Канска обратились к врачам в первые дни нового года. Девочка начала плакать, не могла есть, мучилась от многократной рвоты и похудела на несколько килограммов. Канские медики предположили отравление, потом — ротавирусную инфекцию, но лечение не давало результата. Только рентген показал наличие инородного тела в кишечнике. Ребенка в тот же день экстренно отправили в Красноярск.Как выяснилось, причиной мучений Вики стала полоска из 20 крошечных магнитов, которые застряли в разных отделах кишечника, зажали его стенки и привели к некрозу и перфорации тканей."Операция длилась почти два часа. Бригада из шести человек боролась за жизнь девочки. Злополучные магниты были удалены, множественные перфорации ушиты. Трое суток после операции малышка провела в реанимационном отделении", — говорится в сообщении.При более позднем обращении спасти ребенка уже не удалось бы, отмечают врачи.Сейчас Вика продолжает лечение в детском хирургическом отделении. Она заметно поправилась, ей уже разрешили есть суп и кашу.

https://ria.ru/20200805/1575420550.html

https://ria.ru/20200425/1570410755.html

красноярск

канск

красноярский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, красноярск, канск, красноярский край, здоровье - общество