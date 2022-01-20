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Красноярские врачи спасли девочку, проглотившую 20 магнитов
Красноярские врачи спасли девочку, проглотившую 20 магнитов - РИА Новости, 20.01.2022
Красноярские врачи спасли девочку, проглотившую 20 магнитов
Красноярские хирурги достали из кишечника годовалой девочки 20 магнитов и спасли ей жизнь, сообщает пресс-служба краевого Министерства здравоохранения. РИА Новости, 20.01.2022
2022-01-20T10:35
2022-01-20T10:35
2022-01-20T12:22
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КРАСНОЯРСК, 20 янв — РИА Новости. Красноярские хирурги достали из кишечника годовалой девочки 20 магнитов и спасли ей жизнь, сообщает пресс-служба краевого Министерства здравоохранения.Родители маленькой Вики из Канска обратились к врачам в первые дни нового года. Девочка начала плакать, не могла есть, мучилась от многократной рвоты и похудела на несколько килограммов. Канские медики предположили отравление, потом — ротавирусную инфекцию, но лечение не давало результата. Только рентген показал наличие инородного тела в кишечнике. Ребенка в тот же день экстренно отправили в Красноярск.Как выяснилось, причиной мучений Вики стала полоска из 20 крошечных магнитов, которые застряли в разных отделах кишечника, зажали его стенки и привели к некрозу и перфорации тканей."Операция длилась почти два часа. Бригада из шести человек боролась за жизнь девочки. Злополучные магниты были удалены, множественные перфорации ушиты. Трое суток после операции малышка провела в реанимационном отделении", — говорится в сообщении.При более позднем обращении спасти ребенка уже не удалось бы, отмечают врачи.Сейчас Вика продолжает лечение в детском хирургическом отделении. Она заметно поправилась, ей уже разрешили есть суп и кашу.
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происшествия, красноярск, канск, красноярский край, здоровье - общество
10:35 20.01.2022 (обновлено: 12:22 20.01.2022)
Красноярские врачи спасли девочку, проглотившую 20 магнитов
Красноярские хирурги достали из кишечника годовалой девочки 20 магнитов
КРАСНОЯРСК, 20 янв — РИА Новости. Красноярские хирурги достали из кишечника годовалой девочки 20 магнитов и спасли ей жизнь, сообщает пресс-служба краевого Министерства здравоохранения.
Родители маленькой Вики из Канска обратились к врачам в первые дни нового года. Девочка начала плакать, не могла есть, мучилась от многократной рвоты и похудела на несколько килограммов. Канские медики предположили отравление, потом — ротавирусную инфекцию, но лечение не давало результата. Только рентген показал наличие инородного тела в кишечнике. Ребенка в тот же день экстренно отправили в Красноярск
.
Как выяснилось, причиной мучений Вики стала полоска из 20 крошечных магнитов, которые застряли в разных отделах кишечника, зажали его стенки и привели к некрозу и перфорации тканей.
"Операция длилась почти два часа. Бригада из шести человек боролась за жизнь девочки. Злополучные магниты были удалены, множественные перфорации ушиты. Трое суток после операции малышка провела в реанимационном отделении", — говорится в сообщении.
При более позднем обращении спасти ребенка уже не удалось бы, отмечают врачи.
Сейчас Вика продолжает лечение в детском хирургическом отделении. Она заметно поправилась, ей уже разрешили есть суп и кашу.