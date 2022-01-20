https://ria.ru/20220120/lukashevich-1768798410.html

Лукашевич удивился реакции ОБСЕ на ужесточение закона о госязыке на Украине

Лукашевич удивился реакции ОБСЕ на ужесточение закона о госязыке на Украине - РИА Новости, 20.01.2022

Лукашевич удивился реакции ОБСЕ на ужесточение закона о госязыке на Украине

Постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич в четверг выразил удивление отсутствием реакции представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ на новые положения... РИА Новости, 20.01.2022

2022-01-20T19:02

2022-01-20T19:02

2022-01-20T19:02

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ВЕНА, 20 янв - РИА Новости. Постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич в четверг выразил удивление отсутствием реакции представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ на новые положения закона о государственном языке на Украине, которые вступили в силу 16 января.По словам дипломата, новые положения вводят прямой запрет на свободный выход в стране русскоязычных печатных изданий, выпуск которых теперь обставлен рядом условий, невыполнение которых приведет к закрытию многих газет и журналов."Все это – не что иное как очередной виток наступления на свободу СМИ и права русскоязычных граждан. Странно, что этот сюжет не получил никакого внимания ни со стороны СММ, ни со стороны профильных структур ОБСЕ – к примеру, офиса Представителя ОБСЕ по свободе СМИ. Наряду с шагами властей по "зачистке" информационного поля от неугодных медиа этот шаг существенно сужает возможности свободного распространения информации", - сказал он на заседании постоянного совета ОБСЕ.Согласно новым правилам, все украинские печатные СМИ теперь могут издаваться и распространяться на иностранном языке только в том случае, если одновременно издается тираж на госязыке. При этом в каждом месте их распространения издания на украинском должны составлять не менее 50% от всего ассортимента.Закон о госязыке был резко раскритикован и украинской оппозицией, и российскими политиками. Как заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, Киев, принимая дискриминационные законы в отношении русского языка, намеренно сеет раздор между своими гражданами.

https://ria.ru/20211201/zelenskiy-1761591910.html

https://ria.ru/20211104/yazyk-1757668020.html

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в мире, украина, киев, александр лукашевич, обсе, смм обсе, россия