https://ria.ru/20220120/lukashenko-1768747857.html

Лукашенко пожаловался на Путина

Лукашенко пожаловался на Путина - РИА Новости, 20.01.2022

Лукашенко пожаловался на Путина

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в шутку упрекнул российского лидера Владимира Путина за то, что тот его не берет на отдых в Туву. РИА Новости, 20.01.2022

2022-01-20T15:28

2022-01-20T15:28

2022-01-20T15:47

в мире

минск

владимир путин

александр лукашенко

россия

владислав ховалыг

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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко в шутку упрекнул российского лидера Владимира Путина за то, что тот его не берет на отдых в Туву."Я часто его (президента России. — Прим. ред.) упрекаю, мол, махнул сам туда, а меня в очередной раз забыл забрать с собой. Он говорит: "Слушай, ну ты мог бы уже давно сам туда слетать и посмотреть". Хотелось бы глянуть на этот сказочный край, который я видел только в кино и на картинках", — рассказал Лукашенко на встрече с тувинской делегацией.Лукашенко встретился с главой Тувы Владиславом Ховалыгом, они обсудили экономическое сотрудничество. По словам белорусского президента, Минск готов незамедлительно принять необходимые для развития кооперации решения. Он также выступил за налаживание контактов в сфере промышленного сотрудничества, трансфера технологий и экспорта услуг.

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в мире, минск, владимир путин, александр лукашенко, россия, владислав ховалыг