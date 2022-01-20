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Лукашенко пожаловался на Путина
Лукашенко пожаловался на Путина - РИА Новости, 20.01.2022
Лукашенко пожаловался на Путина
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в шутку упрекнул российского лидера Владимира Путина за то, что тот его не берет на отдых в Туву. РИА Новости, 20.01.2022
2022-01-20T15:28
2022-01-20T15:47
в мире
минск
владимир путин
александр лукашенко
россия
владислав ховалыг
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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко в шутку упрекнул российского лидера Владимира Путина за то, что тот его не берет на отдых в Туву."Я часто его (президента России. — Прим. ред.) упрекаю, мол, махнул сам туда, а меня в очередной раз забыл забрать с собой. Он говорит: "Слушай, ну ты мог бы уже давно сам туда слетать и посмотреть". Хотелось бы глянуть на этот сказочный край, который я видел только в кино и на картинках", — рассказал Лукашенко на встрече с тувинской делегацией.Лукашенко встретился с главой Тувы Владиславом Ховалыгом, они обсудили экономическое сотрудничество. По словам белорусского президента, Минск готов незамедлительно принять необходимые для развития кооперации решения. Он также выступил за налаживание контактов в сфере промышленного сотрудничества, трансфера технологий и экспорта услуг.
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в мире, минск, владимир путин, александр лукашенко, россия, владислав ховалыг
15:28 20.01.2022 (обновлено: 15:47 20.01.2022)
 
Лукашенко пожаловался на Путина

Президент Белоруссии Лукашенко пожаловался, что Путин не берет его с собой в Туву

© Фото : Пресс-служба Президента Республики БеларусьПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 20.01.2022
© Фото : Пресс-служба Президента Республики Беларусь
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко в шутку упрекнул российского лидера Владимира Путина за то, что тот его не берет на отдых в Туву.
"Я часто его (президента России. — Прим. ред.) упрекаю, мол, махнул сам туда, а меня в очередной раз забыл забрать с собой. Он говорит: "Слушай, ну ты мог бы уже давно сам туда слетать и посмотреть". Хотелось бы глянуть на этот сказочный край, который я видел только в кино и на картинках", — рассказал Лукашенко на встрече с тувинской делегацией.
Лукашенко встретился с главой Тувы Владиславом Ховалыгом, они обсудили экономическое сотрудничество. По словам белорусского президента, Минск готов незамедлительно принять необходимые для развития кооперации решения. Он также выступил за налаживание контактов в сфере промышленного сотрудничества, трансфера технологий и экспорта услуг.
 
В миреМинскВладимир ПутинАлександр ЛукашенкоРоссияВладислав Ховалыг
 
 
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