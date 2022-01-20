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Бортпроводник признался, о чем члены экипажа врут пассажирам
Бортпроводник признался, о чем члены экипажа врут пассажирам - РИА Новости, 20.01.2022
Бортпроводник признался, о чем члены экипажа врут пассажирам
Бортпроводник Ден Эйр рассказал, о чем члены экипажа регулярно врут пассажирам во время полета, пишет The Sun. РИА Новости, 20.01.2022
2022-01-20T00:25
2022-01-20T00:25
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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Бортпроводник Ден Эйр рассказал, о чем члены экипажа регулярно врут пассажирам во время полета, пишет The Sun.Самая частая фраза, которую можно услышать — "Я вернусь с дополнительной информацией, как только она у меня появится". "Только этого никогда не будет", — комментирует Ден. Он признался, что после этих слов обычно не возвращается к пассажирам."Если это техническая проблема, разве я похож на механика? Задержка рейса связана с погодой? Но я не метеоролог и не могу творить чудеса, заставить туман исчезнуть или снег растаять", — объясняет он.Также бортпроводник рассказал, что ни он, ни его коллеги не могут с полной уверенностью сказать, что с лайнером все в порядке. Поэтому не стоит полагаться на слова "можете не волноваться, наш самолет в полной безопасности"."Просто не обращайте внимания на клейкую ленту на крыле или сломанные верхние полки, — сказал Ден. — И не пугайтесь, если вдруг узнаете, что самолет невероятно стар и преодолел больше миль, чем космический шаттл".Бортпроводники могут до последнего улыбаться и утверждать, что все хорошо, добавляет Ден. Так они успокаивают людей на борту и создают иллюзию, что все идет по плану.Кроме того, не стоит верить извинениям: экипаж часто просит прощения за вещи, которые находятся вне их контроля — просто для того, чтобы пассажир почувствовал себя лучше. А еще — словам о том, что напитка или еды не осталось."Стюардессам может быть просто лень идти за тем, что вы просите, — уточняет Ден. — Лучше просто закажите что-то другое".
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00:25 20.01.2022 (обновлено: 00:26 20.01.2022)
Бортпроводник признался, о чем члены экипажа врут пассажирам
Бортпроводник объяснил, почему не стоит слепо верить всему, что говорят члены экипажа
МОСКВА, 20 янв — РИА Новости.
Бортпроводник Ден Эйр рассказал, о чем члены экипажа регулярно врут пассажирам во время полета, пишет
The Sun.
Самая частая фраза, которую можно услышать — "Я вернусь с дополнительной информацией, как только она у меня появится". "Только этого никогда не будет", — комментирует Ден. Он признался, что после этих слов обычно не возвращается к пассажирам.
"Если это техническая проблема, разве я похож на механика? Задержка рейса связана с погодой? Но я не метеоролог и не могу творить чудеса, заставить туман исчезнуть или снег растаять", — объясняет он.
Также бортпроводник рассказал, что ни он, ни его коллеги не могут с полной уверенностью сказать, что с лайнером все в порядке. Поэтому не стоит полагаться на слова "можете не волноваться, наш самолет в полной безопасности".
"Просто не обращайте внимания на клейкую ленту на крыле или сломанные верхние полки, — сказал Ден. — И не пугайтесь, если вдруг узнаете, что самолет невероятно стар и преодолел больше миль, чем космический шаттл".
Бортпроводники могут до последнего улыбаться и утверждать, что все хорошо, добавляет Ден. Так они успокаивают людей на борту и создают иллюзию, что все идет по плану.
Кроме того, не стоит верить извинениям: экипаж часто просит прощения за вещи, которые находятся вне их контроля — просто для того, чтобы пассажир почувствовал себя лучше. А еще — словам о том, что напитка или еды не осталось.
"Стюардессам может быть просто лень идти за тем, что вы просите, — уточняет Ден. — Лучше просто закажите что-то другое".