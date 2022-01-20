https://ria.ru/20220120/lnr-1768766220.html
ВСУ попытались скрыть запрещенную технику от ОБСЕ, заявили в ЛНР
ВСУ попытались скрыть запрещенную технику от ОБСЕ, заявили в ЛНР - РИА Новости, 20.01.2022
ВСУ попытались скрыть запрещенную технику от ОБСЕ, заявили в ЛНР
Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики зафиксировала работу станции радиоэлектронной борьбы (РЭБ) украинских силовиков, рассказали в РИА Новости, 20.01.2022
2022-01-20T16:46
2022-01-20T16:46
2022-01-20T18:14
в мире
киев
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
луганская народная республика
обсе
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156307/58/1563075876_0:0:3241:1823_1920x0_80_0_0_b4bfb631daef2a3ce1f4286bdea947ab.jpg
ЛУГАНСК, 20 янв — РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики зафиксировала работу станции радиоэлектронной борьбы (РЭБ) украинских силовиков, рассказали в пресс-службе ведомства.В ЛНР и ДНР неоднократно заявляли, что ВСУ средствами РЭБ препятствуют работе беспилотников Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ у линии соприкосновения, чтобы скрыть размещение вооружения, запрещенного минскими договоренностями."В районе населенного пункта Новотошковское мобильная группа 20-го батальона РЭБ (ВС Украины. — Прим. ред.) с помощью станции "Буковель-АД" осуществляла подавление сигналов каналов управления БПЛА миссии ОБСЕ", — сообщил журналистам представитель ведомства.По его словам, таким образом украинские силовики пытались не допустить, чтобы наблюдатели миссии обнаружили их военную технику в этом районе.Летом 2020 года стороны согласовали дополнительные меры обеспечения перемирия. Они предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Эти положения должны действовать до полного урегулирования конфликта.
https://ria.ru/20220120/donbass-1768733351.html
https://ria.ru/20220119/lnr-1768600330.html
киев
донецкая народная республика
луганская народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156307/58/1563075876_256:0:2987:2048_1920x0_80_0_0_7f0c11d7c41453e6566085eb499a8fdc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, киев, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, луганская народная республика, обсе, ситуация в днр и лнр
16:46 20.01.2022 (обновлено: 18:14 20.01.2022)
ВСУ попытались скрыть запрещенную технику от ОБСЕ, заявили в ЛНР
Народная милиция ЛНР зафиксировала работу станций РЭБ ВСУ у поселка Новотошковское