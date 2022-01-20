https://ria.ru/20220120/lnr-1768766220.html

ВСУ попытались скрыть запрещенную технику от ОБСЕ, заявили в ЛНР

ВСУ попытались скрыть запрещенную технику от ОБСЕ, заявили в ЛНР - РИА Новости, 20.01.2022

ВСУ попытались скрыть запрещенную технику от ОБСЕ, заявили в ЛНР

Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики зафиксировала работу станции радиоэлектронной борьбы (РЭБ) украинских силовиков, рассказали в РИА Новости, 20.01.2022

2022-01-20T16:46

2022-01-20T16:46

2022-01-20T18:14

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луганская народная республика

обсе

ситуация в днр и лнр

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ЛУГАНСК, 20 янв — РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики зафиксировала работу станции радиоэлектронной борьбы (РЭБ) украинских силовиков, рассказали в пресс-службе ведомства.В ЛНР и ДНР неоднократно заявляли, что ВСУ средствами РЭБ препятствуют работе беспилотников Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ у линии соприкосновения, чтобы скрыть размещение вооружения, запрещенного минскими договоренностями."В районе населенного пункта Новотошковское мобильная группа 20-го батальона РЭБ (ВС Украины. — Прим. ред.) с помощью станции "Буковель-АД" осуществляла подавление сигналов каналов управления БПЛА миссии ОБСЕ", — сообщил журналистам представитель ведомства.По его словам, таким образом украинские силовики пытались не допустить, чтобы наблюдатели миссии обнаружили их военную технику в этом районе.Летом 2020 года стороны согласовали дополнительные меры обеспечения перемирия. Они предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Эти положения должны действовать до полного урегулирования конфликта.

https://ria.ru/20220120/donbass-1768733351.html

https://ria.ru/20220119/lnr-1768600330.html

киев

донецкая народная республика

луганская народная республика

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в мире, киев, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, луганская народная республика, обсе, ситуация в днр и лнр