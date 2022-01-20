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ВСУ попытались скрыть запрещенную технику от ОБСЕ, заявили в ЛНР
ВСУ попытались скрыть запрещенную технику от ОБСЕ, заявили в ЛНР - РИА Новости, 20.01.2022
ВСУ попытались скрыть запрещенную технику от ОБСЕ, заявили в ЛНР
Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики зафиксировала работу станции радиоэлектронной борьбы (РЭБ) украинских силовиков, рассказали в РИА Новости, 20.01.2022
2022-01-20T16:46
2022-01-20T18:14
в мире
киев
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
луганская народная республика
обсе
ситуация в днр и лнр
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ЛУГАНСК, 20 янв — РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики зафиксировала работу станции радиоэлектронной борьбы (РЭБ) украинских силовиков, рассказали в пресс-службе ведомства.В ЛНР и ДНР неоднократно заявляли, что ВСУ средствами РЭБ препятствуют работе беспилотников Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ у линии соприкосновения, чтобы скрыть размещение вооружения, запрещенного минскими договоренностями."В районе населенного пункта Новотошковское мобильная группа 20-го батальона РЭБ (ВС Украины. — Прим. ред.) с помощью станции "Буковель-АД" осуществляла подавление сигналов каналов управления БПЛА миссии ОБСЕ", — сообщил журналистам представитель ведомства.По его словам, таким образом украинские силовики пытались не допустить, чтобы наблюдатели миссии обнаружили их военную технику в этом районе.Летом 2020 года стороны согласовали дополнительные меры обеспечения перемирия. Они предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Эти положения должны действовать до полного урегулирования конфликта.
https://ria.ru/20220120/donbass-1768733351.html
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в мире, киев, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, луганская народная республика, обсе, ситуация в днр и лнр
16:46 20.01.2022 (обновлено: 18:14 20.01.2022)
 
ВСУ попытались скрыть запрещенную технику от ОБСЕ, заявили в ЛНР

Народная милиция ЛНР зафиксировала работу станций РЭБ ВСУ у поселка Новотошковское

© РИА Новости / Валерий МельниковВоеннослужащие в Донбассе
Военнослужащие в Донбассе - РИА Новости, 1920, 20.01.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 20 янв — РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики зафиксировала работу станции радиоэлектронной борьбы (РЭБ) украинских силовиков, рассказали в пресс-службе ведомства.
В ЛНР и ДНР неоднократно заявляли, что ВСУ средствами РЭБ препятствуют работе беспилотников Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ у линии соприкосновения, чтобы скрыть размещение вооружения, запрещенного минскими договоренностями.
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Политика Байдена может привести к обострению в Донбассе, считают в ЛНР
"В районе населенного пункта Новотошковское мобильная группа 20-го батальона РЭБ (ВС Украины. — Прим. ред.) с помощью станции "Буковель-АД" осуществляла подавление сигналов каналов управления БПЛА миссии ОБСЕ", — сообщил журналистам представитель ведомства.
По его словам, таким образом украинские силовики пытались не допустить, чтобы наблюдатели миссии обнаружили их военную технику в этом районе.
Летом 2020 года стороны согласовали дополнительные меры обеспечения перемирия. Они предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Эти положения должны действовать до полного урегулирования конфликта.
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В миреКиевВооруженные силы УкраиныДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаОБСЕСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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