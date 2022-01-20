https://ria.ru/20220120/leschenko-1768801309.html

Путин наградил Лещенко орденом "За заслуги в культуре и искусстве"

Путин наградил Лещенко орденом "За заслуги в культуре и искусстве" - РИА Новости, 20.01.2022

Путин наградил Лещенко орденом "За заслуги в культуре и искусстве"

Президент России Владимир Путин наградил артиста Льва Лещенко орденом "За заслуги в культуре и искусстве", документ опубликован на официальном интернет-портале... РИА Новости, 20.01.2022

2022-01-20T19:11

2022-01-20T19:11

2022-01-20T19:12

культура

общество

владимир путин

лев лещенко

новости культуры

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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил артиста Льва Лещенко орденом "За заслуги в культуре и искусстве", документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации."За большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность наградить... Орденом "За заслуги в культуре и искусстве" Лещенко Льва Валерьяновича - президента Культурного фонда Льва Лещенко, артиста-вокалиста, члена Международного союза деятелей эстрадного искусства (творческого союза), город Москва", - говорится в тексте указа.

https://ria.ru/20220120/miller-1768791838.html

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общество, владимир путин, лев лещенко, новости культуры