https://ria.ru/20220120/leschenko-1768801309.html
Путин наградил Лещенко орденом "За заслуги в культуре и искусстве"
Путин наградил Лещенко орденом "За заслуги в культуре и искусстве" - РИА Новости, 20.01.2022
Путин наградил Лещенко орденом "За заслуги в культуре и искусстве"
Президент России Владимир Путин наградил артиста Льва Лещенко орденом "За заслуги в культуре и искусстве", документ опубликован на официальном интернет-портале... РИА Новости, 20.01.2022
2022-01-20T19:11
2022-01-20T19:11
2022-01-20T19:12
культура
общество
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лев лещенко
новости культуры
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил артиста Льва Лещенко орденом "За заслуги в культуре и искусстве", документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации."За большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность наградить... Орденом "За заслуги в культуре и искусстве" Лещенко Льва Валерьяновича - президента Культурного фонда Льва Лещенко, артиста-вокалиста, члена Международного союза деятелей эстрадного искусства (творческого союза), город Москва", - говорится в тексте указа.
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общество, владимир путин, лев лещенко, новости культуры
19:11 20.01.2022 (обновлено: 19:12 20.01.2022)
Путин наградил Лещенко орденом "За заслуги в культуре и искусстве"
Президент России Путин наградил Льва Лещенко орденом "За заслуги в культуре и искусстве"