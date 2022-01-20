https://ria.ru/20220120/leopard-1768661064.html

В поселке Оленевод краснокнижный леопард украл козу

В поселке Оленевод краснокнижный леопард украл козу - РИА Новости, 20.01.2022

В поселке Оленевод краснокнижный леопард украл козу

В Приморском крае дальневосточный леопард утащил у фермеров козу и пытался украсть барана, сообщает пресс-служба национального парка "Земля леопарда". РИА Новости, 20.01.2022

2022-01-20T06:23

2022-01-20T06:23

2022-01-20T11:16

происшествия

приморский край

кндр (северная корея)

китай

фгбу "земля леопарда"

ано дальневосточные леопарды

центр "амурский тигр"

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ВЛАДИВОСТОК, 20 янв — РИА Новости. В Приморском крае дальневосточный леопард утащил у фермеров козу и пытался украсть барана, сообщает пресс-служба национального парка "Земля леопарда".Там уточнили, что это произошло в небольшом частном хозяйстве на окраине поселка Оленевод, за пределами нацпарка.Сотрудники нацпарка и охотнадзора подтвердили, что к инцидентам причастен именно хищник. АНО "Дальневосточные леопарды" купила фермерам других барана и козу, хотя обычно компенсация за потерю скота выплачивается, если животных пасут на огороженных участках.По словам ученых, хозяйство расположено на границе поселка, близко к лесу, поэтому леопард осмелел и решил сделать вылазку за домашним скотом. На улицы поселка он не заходил."Подобные случаи возможны в местах обитания диких хищников. В этом случае провоцирующим фактором стал примыкающий к приусадебному хозяйству лесной массив. На лесной территории, ближайшей к поселку, держится косуля — один из основных видов жертв леопарда. Возможно, именно поэтому леопард находился рядом с населенным пунктом. Баран и коза оказались более легкой добычей, чем дикие копытные. Важно отметить, что этот леопард сохраняет страх перед человеком, а это является одним из показателей нормального состояния животного", — рассказала сотрудник отдела науки "Земли леопарда" Екатерина Блидченко.Дальневосточный леопард — самая редкая в мире крупная кошка, занесен в Красную книгу. Обитает на юго-западе Приморского края, а также на небольшом участке Китая, граничащем с Россией. Основная популяция живет в национальном парке "Земля леопарда". По последним данным, на российских охраняемых территориях в дикой природе насчитывается 110 взрослых дальневосточных леопардов.

https://ria.ru/20220112/priroda-1767446651.html

https://ria.ru/20220106/obschenie-1766691823.html

приморский край

кндр (северная корея)

китай

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происшествия, приморский край, кндр (северная корея), китай, фгбу "земля леопарда", ано дальневосточные леопарды, центр "амурский тигр"