06:23 20.01.2022 (обновлено: 11:16 20.01.2022)
В поселке Оленевод краснокнижный леопард украл козу
В поселке Оленевод краснокнижный леопард утащил козу и попытался украсть барана
Дальневосточный леопард на территории парка "Земля леопарда"
ВЛАДИВОСТОК, 20 янв — РИА Новости. В Приморском крае дальневосточный леопард утащил у фермеров козу и пытался украсть барана, сообщает пресс-служба национального парка "Земля леопарда".
Там уточнили, что это произошло в небольшом частном хозяйстве на окраине поселка Оленевод, за пределами нацпарка.
"Осенью прошлого года дальневосточный леопард попытался добыть барана, но испугался хозяев и скрылся в лесу. Хотя баран был еще жив, его пришлось зарезать. Через три недели пятнистая кошка унесла в лес козу и с тех пор не показывалась", — рассказали представители "Земли леопарда".
Сотрудники нацпарка и охотнадзора подтвердили, что к инцидентам причастен именно хищник. АНО "Дальневосточные леопарды" купила фермерам других барана и козу, хотя обычно компенсация за потерю скота выплачивается, если животных пасут на огороженных участках.
Фермерское хозяйство в поселке Оленевод, откуда леопард утащил козу
По словам ученых, хозяйство расположено на границе поселка, близко к лесу, поэтому леопард осмелел и решил сделать вылазку за домашним скотом. На улицы поселка он не заходил.
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"Подобные случаи возможны в местах обитания диких хищников. В этом случае провоцирующим фактором стал примыкающий к приусадебному хозяйству лесной массив. На лесной территории, ближайшей к поселку, держится косуля — один из основных видов жертв леопарда. Возможно, именно поэтому леопард находился рядом с населенным пунктом. Баран и коза оказались более легкой добычей, чем дикие копытные. Важно отметить, что этот леопард сохраняет страх перед человеком, а это является одним из показателей нормального состояния животного", — рассказала сотрудник отдела науки "Земли леопарда" Екатерина Блидченко.
Дальневосточный леопард — самая редкая в мире крупная кошка, занесен в Красную книгу. Обитает на юго-западе Приморского края, а также на небольшом участке Китая, граничащем с Россией. Основная популяция живет в национальном парке "Земля леопарда". По последним данным, на российских охраняемых территориях в дикой природе насчитывается 110 взрослых дальневосточных леопардов.
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