https://ria.ru/20220120/lee-1768690340.html

Спайку Ли вручат высшую награду Гильдии режиссеров Америки

Спайку Ли вручат высшую награду Гильдии режиссеров Америки - РИА Новости, 20.01.2022

Спайку Ли вручат высшую награду Гильдии режиссеров Америки

Спайка Ли наградят премией за выдающиеся достижения в области кинорежиссуры Гильдии режиссеров Америки (DGA), сообщается на сайте организации. РИА Новости, 20.01.2022

2022-01-20T12:38

2022-01-20T12:38

2022-01-20T12:38

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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Спайка Ли наградят премией за выдающиеся достижения в области кинорежиссуры Гильдии режиссеров Америки (DGA), сообщается на сайте организации.За 86-летнюю историю Гильдии только 35 режиссеров были удостоены этой награды. Среди них Фрэнк Капра (1959), Альфред Хичкок (1968), Орсон Уэллс (1984), Билли Уайлдер (1985), Стивен Спилберг (2000), Мартин Скорсезе (2003), Милош Форман (2013) и Ридли Скотт (2017)."Икона. Первопроходец. Визионер. Спайк Ли изменил лицо кинематографа, и нет такого слова, что могло бы передать, как сильно он повлиял на развитие режиссуры. Начиная от "Делай как надо", "Черного клановца" и всего, что было между ними, вплоть до его фирменной техники съемки "Double dolly" — Спайк во многом новатор. Несмотря на то, что ему не чужд огромный коммерческий успех, он также является бьющимся сердцем независимого кино. Многие кинематографисты называют Ли наставником и источником вдохновения", — говорит президент Гильдии режиссеров Америки Лесли Линка Глэттер.В 2002 году постановщик был удостоен другой награды Гильдии — за "выдающийся вклад в культуру Америки в поддержку кинопроизводства".За свою работу в киноиндустрии Спайк Ли получил множество престижных премий, в том числе "Оскар" и "Эмми", а также Гран-при Каннского кинофестиваля. Премию за выдающиеся достижения в области кинорежиссуры ему вручат на 74-й церемонии DGA Awards 12 марта 2022 года.

https://ria.ru/20220120/kino-1768615626.html

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спайк ли, новости культуры, кино и сериалы