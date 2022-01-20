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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20220120/lee-1768690340.html
Спайку Ли вручат высшую награду Гильдии режиссеров Америки
Спайку Ли вручат высшую награду Гильдии режиссеров Америки - РИА Новости, 20.01.2022
Спайку Ли вручат высшую награду Гильдии режиссеров Америки
Спайка Ли наградят премией за выдающиеся достижения в области кинорежиссуры Гильдии режиссеров Америки (DGA), сообщается на сайте организации. РИА Новости, 20.01.2022
2022-01-20T12:38
2022-01-20T12:38
культура
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новости культуры
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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Спайка Ли наградят премией за выдающиеся достижения в области кинорежиссуры Гильдии режиссеров Америки (DGA), сообщается на сайте организации.За 86-летнюю историю Гильдии только 35 режиссеров были удостоены этой награды. Среди них Фрэнк Капра (1959), Альфред Хичкок (1968), Орсон Уэллс (1984), Билли Уайлдер (1985), Стивен Спилберг (2000), Мартин Скорсезе (2003), Милош Форман (2013) и Ридли Скотт (2017)."Икона. Первопроходец. Визионер. Спайк Ли изменил лицо кинематографа, и нет такого слова, что могло бы передать, как сильно он повлиял на развитие режиссуры. Начиная от "Делай как надо", "Черного клановца" и всего, что было между ними, вплоть до его фирменной техники съемки "Double dolly" — Спайк во многом новатор. Несмотря на то, что ему не чужд огромный коммерческий успех, он также является бьющимся сердцем независимого кино. Многие кинематографисты называют Ли наставником и источником вдохновения", — говорит президент Гильдии режиссеров Америки Лесли Линка Глэттер.В 2002 году постановщик был удостоен другой награды Гильдии — за "выдающийся вклад в культуру Америки в поддержку кинопроизводства".За свою работу в киноиндустрии Спайк Ли получил множество престижных премий, в том числе "Оскар" и "Эмми", а также Гран-при Каннского кинофестиваля. Премию за выдающиеся достижения в области кинорежиссуры ему вручат на 74-й церемонии DGA Awards 12 марта 2022 года.
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спайк ли, новости культуры, кино и сериалы
12:38 20.01.2022
 
Спайку Ли вручат высшую награду Гильдии режиссеров Америки

Спайка Ли наградят премией в области кино, которую до него получали только 35 режиссеров

© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаРежиссёр Спайк Ли
Режиссёр Спайк Ли - РИА Новости, 1920, 20.01.2022
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Спайка Ли наградят премией за выдающиеся достижения в области кинорежиссуры Гильдии режиссеров Америки (DGA), сообщается на сайте организации.
За 86-летнюю историю Гильдии только 35 режиссеров были удостоены этой награды. Среди них Фрэнк Капра (1959), Альфред Хичкок (1968), Орсон Уэллс (1984), Билли Уайлдер (1985), Стивен Спилберг (2000), Мартин Скорсезе (2003), Милош Форман (2013) и Ридли Скотт (2017).
"Икона. Первопроходец. Визионер. Спайк Ли изменил лицо кинематографа, и нет такого слова, что могло бы передать, как сильно он повлиял на развитие режиссуры. Начиная от "Делай как надо", "Черного клановца" и всего, что было между ними, вплоть до его фирменной техники съемки "Double dolly" — Спайк во многом новатор. Несмотря на то, что ему не чужд огромный коммерческий успех, он также является бьющимся сердцем независимого кино. Многие кинематографисты называют Ли наставником и источником вдохновения", — говорит президент Гильдии режиссеров Америки Лесли Линка Глэттер.
В 2002 году постановщик был удостоен другой награды Гильдии — за "выдающийся вклад в культуру Америки в поддержку кинопроизводства".
За свою работу в киноиндустрии Спайк Ли получил множество престижных премий, в том числе "Оскар" и "Эмми", а также Гран-при Каннского кинофестиваля. Премию за выдающиеся достижения в области кинорежиссуры ему вручат на 74-й церемонии DGA Awards 12 марта 2022 года.
Кадр из фильма 355
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