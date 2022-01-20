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Хакасский врач предложил лечиться от COVID-19 "мертвой водой"
Хакасский врач предложил лечиться от COVID-19 "мертвой водой" - РИА Новости, 20.01.2022
Хакасский врач предложил лечиться от COVID-19 "мертвой водой"
С врачом из Хакасии, который выдавал в рецептах рекомендации по лечению "мертвой водой", проведут разъяснительную беседу, сообщило министерство здравоохранения... РИА Новости, 20.01.2022
2022-01-20T14:41
2022-01-20T15:07
распространение коронавируса
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республика хакасия
здоровье - общество
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КРАСНОЯРСК, 20 янв - РИА Новости. С врачом из Хакасии, который выдавал в рецептах рекомендации по лечению "мертвой водой", проведут разъяснительную беседу, сообщило министерство здравоохранения республики.Ранее в сети были размещены снимки рецепта от терапевта из Хакасии. В рекомендации, в частности, предлагалось лечиться от коронавируса "мертвой водой" и не мыться семь дней. Вместе с рецептом был опубликован снимок "мертвой воды" для ингаляций. Кроме того, отмечалось, что другому пациенту тот же врач советовал лечить температуру магнитотерапией, а именно водить магнитом с припаянными крышками от банок около горла и носа."Подобный факт, действительно, был зафиксирован в медучреждении. С врачом обязательно будет проведена разъяснительная беседа. Пациентам рекомендуем по всем возникающим вопросам, в том числе связанным с назначением лечения, напрямую обращаться к заведующему терапевтическим отделением или заведующей поликлиникой Черногорской больницы", - говорится в Telegram-канале минздрава.
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общество, республика хакасия, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
14:41 20.01.2022 (обновлено: 15:07 20.01.2022)
 
Хакасский врач предложил лечиться от COVID-19 "мертвой водой"

С хакасским врачом, предлагавшим лечиться от COVID-19 "мертвой водой", проведут беседу

© Фото : предоставлено пресс-службой ГУМЧС ХакасииУстье реки Абакан в Хакасии
Устье реки Абакан в Хакасии - РИА Новости, 1920, 20.01.2022
© Фото : предоставлено пресс-службой ГУМЧС Хакасии
Устье реки Абакан в Хакасии
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КРАСНОЯРСК, 20 янв - РИА Новости. С врачом из Хакасии, который выдавал в рецептах рекомендации по лечению "мертвой водой", проведут разъяснительную беседу, сообщило министерство здравоохранения республики.
Ранее в сети были размещены снимки рецепта от терапевта из Хакасии. В рекомендации, в частности, предлагалось лечиться от коронавируса "мертвой водой" и не мыться семь дней. Вместе с рецептом был опубликован снимок "мертвой воды" для ингаляций. Кроме того, отмечалось, что другому пациенту тот же врач советовал лечить температуру магнитотерапией, а именно водить магнитом с припаянными крышками от банок около горла и носа.
"Подобный факт, действительно, был зафиксирован в медучреждении. С врачом обязательно будет проведена разъяснительная беседа. Пациентам рекомендуем по всем возникающим вопросам, в том числе связанным с назначением лечения, напрямую обращаться к заведующему терапевтическим отделением или заведующей поликлиникой Черногорской больницы", - говорится в Telegram-канале минздрава.
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