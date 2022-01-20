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Официальный курс евро на пятницу снизился до 86,82 рубля
Официальный курс евро на пятницу снизился до 86,82 рубля - РИА Новости, 20.01.2022
Официальный курс евро на пятницу снизился до 86,82 рубля
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, снизился на 31,03 копейки, до 86,8215 рубля, курс доллара - на 42,89 копейки, до 76,4408 рубля,... РИА Новости, 20.01.2022
2022-01-20T13:20
2022-01-20T13:20
2022-01-20T13:20
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экономика
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, снизился на 31,03 копейки, до 86,8215 рубля, курс доллара - на 42,89 копейки, до 76,4408 рубля, следует из данных Банка России.Таким образом, стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, снизилась на 37,55 копейки, составив 81,1121 рубля.
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экономика, центральный банк рф (цб рф), россия
Официальный курс евро на пятницу снизился до 86,82 рубля
Официальный курс евро на пятницу снизился на 31 копейку, до 86,82 рубля