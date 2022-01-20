https://ria.ru/20220120/kurilschiki-1768660688.html
Ученые оценили риск столкновения с тяжелой формой COVID-19 у курильщиков
Ученые оценили риск столкновения с тяжелой формой COVID-19 у курильщиков - РИА Новости, 20.01.2022
Ученые оценили риск столкновения с тяжелой формой COVID-19 у курильщиков
Риск тяжелого течения коронавирусной инфекции до двух раз выше у людей, которые курят достаточно долгое время, при этом такая вероятность оказалась выше для... РИА Новости, 20.01.2022
2022-01-20T05:49
2022-01-20T05:49
2022-01-20T05:49
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ТОКИО, 20 янв — РИА Новости. Риск тяжелого течения коронавирусной инфекции до двух раз выше у людей, которые курят достаточно долгое время, при этом такая вероятность оказалась выше для женщин, передает телеканал NHK со ссылкой на японский Национальный исследовательский центр международного здравоохранения.Исследование было проведено на основании данных 17,6 тысячи госпитализированных до февраля прошлого года в возрасте от 20 до 80 лет. Выяснилось, что риск тяжелого течения заболевания, в том числе необходимости подключения пациента к аппарату ИВЛ, оказался в 1,51 раза выше у мужчин, имеющих историю курения, а у женщин — в 1,94 раза.Специалисты связывают такие результаты с тем, что курильщики чаще страдают от хронических заболеваний, имеют проблемы с легкими и сердцем, что делает их более уязвимыми перед вирусом.
https://ria.ru/20220120/omikron-1768656842.html
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в мире, токио, здоровье, коронавирус covid-19
Ученые оценили риск столкновения с тяжелой формой COVID-19 у курильщиков
NHK: курильщики с COVID-19 вдвое больше рискуют столкнуться с тяжелым течением болезни