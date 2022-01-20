Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220120/kriptovalyuty-1768794269.html
Эксперт рассказал о последствиях ужесточения регулирования криптовалют
Эксперт рассказал о последствиях ужесточения регулирования криптовалют - РИА Новости, 20.01.2022
Эксперт рассказал о последствиях ужесточения регулирования криптовалют
Заметного оттока капитала, связанного с криптовалютами, в России не будет, разработка криптовалютного законодательства не должна занять много времени, заявил... РИА Новости, 20.01.2022
2022-01-20T18:41
2022-01-20T18:41
экономика
центральный банк рф (цб рф)
россия
криптовалюта
павел шуст
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151144/64/1511446494_0:246:4928:3018_1920x0_80_0_0_caf55bb952cbe0d5d30a86c8fea4ed59.jpg
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Заметного оттока капитала, связанного с криптовалютами, в России не будет, разработка криптовалютного законодательства не должна занять много времени, заявил РИА Новости исполнительный директор ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Павел Шуст.ЦБ в четверг опубликовал доклад, где предложил запретить майнинг криптовалют на территории России, использование инфраструктуры российского финансового рынка для любых операций с ними, а также вклады средств финансовых организаций в криптовалюты и связанные с ними инструменты.Разработка законодательства технически не должна занять длительное время, так как в закон не будут вводиться новые концепции или институты, а будут внесены только запреты на определенную деятельность и будет установлена ответственность за нарушения. "Если основные позиции ведомств уже согласованы, то формальная процедура внесения в Государственную Думу и последующее рассмотрение может занять несколько месяцев", - считает эксперт.Кроме того, эксперт не считает неожиданной позицию Центрального банка в отношении криптовалют, по его мнению, "приоритет запретительного подхода был обозначен уже несколько лет назад".В то же время, эксперт считает важным отметить, что сам регулятор признает будущее перемещение всех криптовалютных операций за пределы России, к тому же, запрет не приведет к исчезновению криптовалют или инвестиций в них. "В конце концов, все российские информагентства уже публикуют курс биткоина рядом с курсом доллара", - отмечает Шуст."В докладе справедливо отмечено, что необходимо синхронизировать позиции с соседними странами, где криптовалютный рынок легализован. Будут ли там согласны тоже ввести такие же запреты, как в России, в рамках сближения регулирования – это интересный вопрос", - заключил эксперт.
https://ria.ru/20220120/kriptovalyuta-1768744652.html
https://ria.ru/20220120/kriptovalyuta-1768712208.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151144/64/1511446494_288:0:4640:3264_1920x0_80_0_0_2a40a44d5e7ea885c7e2043816afbb3c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, центральный банк рф (цб рф), россия, криптовалюта, павел шуст
18:41 20.01.2022
 
Эксперт рассказал о последствиях ужесточения регулирования криптовалют

Эксперт Шуст: ужесточение регулирования криптовалют не вызовет заметного оттока капитала

CC0 / vjkombajn / Криптовалюта биткоин
Криптовалюта биткоин - РИА Новости, 1920, 20.01.2022
CC0 / vjkombajn /
Криптовалюта биткоин
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Заметного оттока капитала, связанного с криптовалютами, в России не будет, разработка криптовалютного законодательства не должна занять много времени, заявил РИА Новости исполнительный директор ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Павел Шуст.
ЦБ в четверг опубликовал доклад, где предложил запретить майнинг криптовалют на территории России, использование инфраструктуры российского финансового рынка для любых операций с ними, а также вклады средств финансовых организаций в криптовалюты и связанные с ними инструменты.
"Не думаю, что объем капитала, напрямую связанного с криптовалютами, в России существенен относительно, к примеру, инвестиций нерезидентов. Отток средств с российского фондового рынка, который проходит последние несколько дней, как кажется, является более ощутимым", - считает Шуст.
Разработка законодательства технически не должна занять длительное время, так как в закон не будут вводиться новые концепции или институты, а будут внесены только запреты на определенную деятельность и будет установлена ответственность за нарушения. "Если основные позиции ведомств уже согласованы, то формальная процедура внесения в Государственную Думу и последующее рассмотрение может занять несколько месяцев", - считает эксперт.
Здание Центрального банка РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 20.01.2022
15:13
ЦБ заявил о риске формирования пузыря на рынке криптовалют
Кроме того, эксперт не считает неожиданной позицию Центрального банка в отношении криптовалют, по его мнению, "приоритет запретительного подхода был обозначен уже несколько лет назад".
В то же время, эксперт считает важным отметить, что сам регулятор признает будущее перемещение всех криптовалютных операций за пределы России, к тому же, запрет не приведет к исчезновению криптовалют или инвестиций в них. "В конце концов, все российские информагентства уже публикуют курс биткоина рядом с курсом доллара", - отмечает Шуст.
"В докладе справедливо отмечено, что необходимо синхронизировать позиции с соседними странами, где криптовалютный рынок легализован. Будут ли там согласны тоже ввести такие же запреты, как в России, в рамках сближения регулирования – это интересный вопрос", - заключил эксперт.
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 20.01.2022
12:59
В Кремле не стали комментировать идею Набиуллиной о запрете криптовалюты
 
ЭкономикаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)РоссияКриптовалютаПавел Шуст
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:02Минтуризма Египта назвало причину ввода новых правил въезда для туристов
00:54МВД Дагестана проверило школы в Махачкале после анонимного обращения
00:44США обвинили белорусских чиновников в сговоре для посадки самолета Ryanair
00:35Захарова показала, как украсят стол переговоров Лаврова и Блинкена
00:31Лавров и Блинкен обсудят в Женеве российские предложения по гарантиям
00:21Источники рассказали, сколько продлится встреча Лаврова и Блинкена в Женеве
00:12Блинкен прибыл в Женеву для переговоров с Лавровым
00:00Выступавший от имени Крыма в ЕС признался, что это было его личным мнением
23:57СК проверяет данные о гибели беременных и младенцев в Белгородской области
23:53СМИ: сенат США испытывает трудности с принятием санкций против России
23:47Врачи рассказали, кому грозят проблемы с памятью
23:47Мадуро осудил провокации в адрес России в разговоре с Путиным
23:44"Северный поток" остался основным маршрутом поставок российского газа в ЕС
23:40ЕС начал спор в ВТО против экспортных ограничений России
23:35Вышинский ответил на обвинения Госдепа в пропаганде в адрес российских СМИ
23:23Госдеп ответил на заявления о подталкивании Украины к конфликту
23:22Зеленский прогулялся с Дудой по горам в Польше
23:18Боевики ИГ* попытались сбежать из курдской тюрьмы на севере Сирии
23:09В Еврокомиссии призвали не ждать снижение цен на газ
23:02В Госдепе обвинили российские СМИ в создании фейков о ситуации на Украине
Лента новостейМолния
Минтуризма Египта назвало причину ввода новых правил въезда для туристовМВД Дагестана проверило школы в Махачкале после анонимного обращенияСША обвинили белорусских чиновников в сговоре для посадки самолета RyanairЗахарова показала, как украсят стол переговоров Лаврова и БлинкенаЛавров и Блинкен обсудят в Женеве российские предложения по гарантиямИсточники рассказали, сколько продлится встреча Лаврова и Блинкена в ЖеневеБлинкен прибыл в Женеву для переговоров с ЛавровымВыступавший от имени Крыма в ЕС признался, что это было его личным мнениемСК проверяет данные о гибели беременных и младенцев в Белгородской областиСМИ: сенат США испытывает трудности с принятием санкций против РоссииВрачи рассказали, кому грозят проблемы с памятьюМадуро осудил провокации в адрес России в разговоре с Путиным"Северный поток" остался основным маршрутом поставок российского газа в ЕСЕС начал спор в ВТО против экспортных ограничений РоссииВышинский ответил на обвинения Госдепа в пропаганде в адрес российских СМИГосдеп ответил на заявления о подталкивании Украины к конфликтуЗеленский прогулялся с Дудой по горам в ПольшеБоевики ИГ* попытались сбежать из курдской тюрьмы на севере СирииВ Еврокомиссии призвали не ждать снижение цен на газВ Госдепе обвинили российские СМИ в создании фейков о ситуации на Украине