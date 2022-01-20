https://ria.ru/20220120/kriptovalyuty-1768794269.html
Эксперт рассказал о последствиях ужесточения регулирования криптовалют
Эксперт рассказал о последствиях ужесточения регулирования криптовалют - РИА Новости, 20.01.2022
Эксперт рассказал о последствиях ужесточения регулирования криптовалют
Заметного оттока капитала, связанного с криптовалютами, в России не будет, разработка криптовалютного законодательства не должна занять много времени, заявил... РИА Новости, 20.01.2022
2022-01-20T18:41
2022-01-20T18:41
2022-01-20T18:41
экономика
центральный банк рф (цб рф)
россия
криптовалюта
павел шуст
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Заметного оттока капитала, связанного с криптовалютами, в России не будет, разработка криптовалютного законодательства не должна занять много времени, заявил РИА Новости исполнительный директор ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Павел Шуст.ЦБ в четверг опубликовал доклад, где предложил запретить майнинг криптовалют на территории России, использование инфраструктуры российского финансового рынка для любых операций с ними, а также вклады средств финансовых организаций в криптовалюты и связанные с ними инструменты.Разработка законодательства технически не должна занять длительное время, так как в закон не будут вводиться новые концепции или институты, а будут внесены только запреты на определенную деятельность и будет установлена ответственность за нарушения. "Если основные позиции ведомств уже согласованы, то формальная процедура внесения в Государственную Думу и последующее рассмотрение может занять несколько месяцев", - считает эксперт.Кроме того, эксперт не считает неожиданной позицию Центрального банка в отношении криптовалют, по его мнению, "приоритет запретительного подхода был обозначен уже несколько лет назад".В то же время, эксперт считает важным отметить, что сам регулятор признает будущее перемещение всех криптовалютных операций за пределы России, к тому же, запрет не приведет к исчезновению криптовалют или инвестиций в них. "В конце концов, все российские информагентства уже публикуют курс биткоина рядом с курсом доллара", - отмечает Шуст."В докладе справедливо отмечено, что необходимо синхронизировать позиции с соседними странами, где криптовалютный рынок легализован. Будут ли там согласны тоже ввести такие же запреты, как в России, в рамках сближения регулирования – это интересный вопрос", - заключил эксперт.
https://ria.ru/20220120/kriptovalyuta-1768744652.html
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экономика, центральный банк рф (цб рф), россия, криптовалюта, павел шуст
Эксперт рассказал о последствиях ужесточения регулирования криптовалют
Эксперт Шуст: ужесточение регулирования криптовалют не вызовет заметного оттока капитала
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Заметного оттока капитала, связанного с криптовалютами, в России не будет, разработка криптовалютного законодательства не должна занять много времени, заявил РИА Новости исполнительный директор ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Павел Шуст.
ЦБ
в четверг опубликовал доклад, где предложил запретить майнинг криптовалют на территории России, использование инфраструктуры российского финансового рынка для любых операций с ними, а также вклады средств финансовых организаций в криптовалюты и связанные с ними инструменты.
"Не думаю, что объем капитала, напрямую связанного с криптовалютами, в России существенен относительно, к примеру, инвестиций нерезидентов. Отток средств с российского фондового рынка, который проходит последние несколько дней, как кажется, является более ощутимым", - считает Шуст
.
Разработка законодательства технически не должна занять длительное время, так как в закон не будут вводиться новые концепции или институты, а будут внесены только запреты на определенную деятельность и будет установлена ответственность за нарушения. "Если основные позиции ведомств уже согласованы, то формальная процедура внесения в Государственную Думу и последующее рассмотрение может занять несколько месяцев", - считает эксперт.
Кроме того, эксперт не считает неожиданной позицию Центрального банка в отношении криптовалют, по его мнению, "приоритет запретительного подхода был обозначен уже несколько лет назад".
В то же время, эксперт считает важным отметить, что сам регулятор признает будущее перемещение всех криптовалютных операций за пределы России, к тому же, запрет не приведет к исчезновению криптовалют или инвестиций в них. "В конце концов, все российские информагентства уже публикуют курс биткоина рядом с курсом доллара", - отмечает Шуст.
"В докладе справедливо отмечено, что необходимо синхронизировать позиции с соседними странами, где криптовалютный рынок легализован. Будут ли там согласны тоже ввести такие же запреты, как в России, в рамках сближения регулирования – это интересный вопрос", - заключил эксперт.