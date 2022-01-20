https://ria.ru/20220120/kriptovalyuta-1768744652.html

ЦБ заявил о риске формирования пузыря на рынке криптовалют

ЦБ заявил о риске формирования пузыря на рынке криптовалют - РИА Новости, 20.01.2022

ЦБ заявил о риске формирования пузыря на рынке криптовалют

Банк России указал на риски формирования пузыря на рынке криптовалют на фоне его роста, следует из доклада регулятора для общественных консультаций. РИА Новости, 20.01.2022

2022-01-20T15:13

2022-01-20T15:13

2022-01-20T15:14

экономика

центральный банк рф (цб рф)

россия

криптовалюта

артем моисеев

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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Банк России указал на риски формирования пузыря на рынке криптовалют на фоне его роста, следует из доклада регулятора для общественных консультаций."Риски криптовалют для частных инвесторов связаны с возможностью полной потери вложений в криптовалюты. Курс криптовалют зависит от их признания в обществе и возможности использования для совершения различных операций (в том числе, в рамках противоправной деятельности). Рост рынка криптовалют во многом отражает формирование пузыря на рынке", - полагают в ЦБ.Согласно оценке руководителя компании J2TX Артема Моисеева, которой он ранее поделился с РИА Новости, рост курсов самых популярных криптовалют – биткоина и Etherеum - по итогам прошлого года значительно опередил прибавку индексов американского фондового рынка, объем торгов фьючерсами на эти валюты также показал рекорд, а майнеры биткоина заработали более 15 миллиардов долларов.

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экономика, центральный банк рф (цб рф), россия, криптовалюта, артем моисеев