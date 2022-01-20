https://ria.ru/20220120/kriptovalyuta-1768712208.html
В Кремле не стали комментировать идею Набиуллиной о запрете криптовалюты
В Кремле не стали комментировать идею Набиуллиной о запрете криптовалюты - РИА Новости, 20.01.2022
В Кремле не стали комментировать идею Набиуллиной о запрете криптовалюты
Вопрос запрета криптовалюты не является прерогативой Кремля, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в четверг журналистам. РИА Новости, 20.01.2022
2022-01-20T12:59
2022-01-20T12:59
2022-01-20T12:59
экономика
технологии
дмитрий песков
россия
криптовалюта
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Вопрос запрета криптовалюты не является прерогативой Кремля, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в четверг журналистам."Это не прерогатива Кремля", - ответил Песков на вопрос, поддерживает ли Кремль идею главы Центробанка о полном запрете криптовалюты в России.Банк России последовательно выступает против использования криптовалют для расчетов внутри страны, поскольку они не обеспечены государством. В России закон запрещает компаниям и физлицам использовать цифровую валюту для оплаты товаров и услуг, при этом ими можно владеть как цифровыми финансовыми активами.
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экономика, технологии, дмитрий песков, россия, криптовалюта
В Кремле не стали комментировать идею Набиуллиной о запрете криптовалюты
Пресс-секретарь Путина Песков: идея запрета криптовалюты — не прерогатива Кремля