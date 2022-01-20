https://ria.ru/20220120/kredit-1768660912.html

Лишь 15 процентов россиян никогда не брали кредит, показало исследование

Лишь 15 процентов россиян никогда не брали кредит, показало исследование - РИА Новости, 20.01.2022

Лишь 15 процентов россиян никогда не брали кредит, показало исследование

У более чем половины россиян есть активные кредиты, и только 15 процентов никогда не обращались за займом, говорится в исследовании банка "Открытие", которое... РИА Новости, 20.01.2022

2022-01-20T06:17

2022-01-20T06:17

2022-01-20T10:10

экономика

общество

кредит

москва

открытие (банк)

россия

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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. У более чем половины россиян есть активные кредиты, и только 15 процентов никогда не обращались за займом, говорится в исследовании банка "Открытие", которое имеется в распоряжении РИА Новости.В целом кредитная история есть у 83 процентов россиян — у 31 процента все займы погашены, 52 процента их сейчас выплачивают.При этом почти каждый третий респондент (31 процент) никогда не проверял свою кредитную историю. Еще 20 процентов делают это не чаще, чем раз в два-три года, 29 процентов — раз в год, и только каждый пятый — регулярно, несколько раз в год.А два процента россиян вообще не знают, что такое кредитная история.Три четверти опрошенных (73 процента) заявили, что никогда не допускали просрочки платежей. Каждый четвертый старается совершать их вовремя, хотя это не всегда получается. Лишь два процента признались, что регулярно задерживают выплаты по кредитам.Около 60 процентов россиян не сталкивались с отказами банков в кредитах, а у 30 процентов есть такой опыт. Каждый десятый респондент затруднился ответить на этот вопрос.Исследование проводилось с 13 по 18 января по репрезентативной выборке среди тысячи россиян в возрасте от 18 до 65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.

https://ria.ru/20220105/kredit-1766454450.html

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экономика, общество, кредит, москва, открытие (банк), россия