https://ria.ru/20220120/kprf-1768751068.html

КПРФ предложит рассмотреть обращение о независимости ЛНР и ДНР в феврале

КПРФ предложит рассмотреть обращение о независимости ЛНР и ДНР в феврале - РИА Новости, 20.01.2022

КПРФ предложит рассмотреть обращение о независимости ЛНР и ДНР в феврале

Фракция КПРФ предложит Совету Думы рассмотреть обращение к президенту России Владимиру Путину о признании независимости ЛНР и ДНР в феврале, заявил РИА Новости... РИА Новости, 20.01.2022

2022-01-20T15:39

2022-01-20T15:39

2022-01-20T15:39

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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Фракция КПРФ предложит Совету Думы рассмотреть обращение к президенту России Владимиру Путину о признании независимости ЛНР и ДНР в феврале, заявил РИА Новости секретарь ЦК КПРФ депутат Сергей Обухов.В среду депутаты Госдумы от КПРФ в проекте обращения Думы к президенту России попросили Путина рассмотреть вопрос признания самопровозглашенных ДНР и ЛНР в качестве независимых государств, а также о скорейшем проведении переговоров с руководством республик в целях создания правовой основы межгосударственных отношений и для регулирования всех аспектов сотрудничества и взаимопомощи."У нас предложение, чтобы Совет Думы определил на февраль месяц (рассмотрение обращения к президенту - ред.). ... Но пока он только внесен, посмотрим. Они должны его отправить в профильный комитет, профильный комитет даст предложения Совету Думы и посмотрим, какова реакция", - сказал Обухов.В четверг глава думской фракции КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что признание ЛНР и ДНР независимыми республиками – исключительный шаг в сторону обеспечения безопасности проживающих там граждан. В свою очередь, первый зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин сказал РИА Новости, что ситуация с самопровозглашенными ДНР и ЛНР назрела, и фракция рассчитывает на серьезное рассмотрение инициативы о признании.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в четверг журналистам, что не считает возможным говорить что-то об обращении депутатов по признанию ЛНР и ДНР до голосования по нему в Госдуме.

https://ria.ru/20220120/zhirinovskiy-1768739981.html

https://ria.ru/20220119/priznanie-1768638165.html

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