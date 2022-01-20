https://ria.ru/20220120/kosmos-1768781634.html
В Самарском университете начнут готовить кандидатов в космонавты
В Самарском университете начнут готовить кандидатов в космонавты - РИА Новости, 20.01.2022
В Самарском университете начнут готовить кандидатов в космонавты
Система подготовки кандидатов в космонавты будет создана в Самаре, соответствующего соглашения достигли Самарский университет и Научно-исследовательский... РИА Новости, 20.01.2022
2022-01-20T17:41
2022-01-20T17:41
2022-01-20T17:41
королев
самара
космос - риа наука
международная космическая станция (мкс)
центр подготовки космонавтов
самарский университет
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САМАРА, 20 янв – РИА Новости. Система подготовки кандидатов в космонавты будет создана в Самаре, соответствующего соглашения достигли Самарский университет и Научно-исследовательский испытательный центр подготовки космонавтов, сообщает пресс-служба вуза."В четверг, 20 января, Самарский университет им. Королева и Научно-исследовательский испытательный центр подготовки космонавтов им. Гагарина (ЦПК) достигли соглашения о создании в Самаре региональной системы подготовки кандидатов на отбор в отряд космонавтов", - говорится в сообщении.По информации пресс-службы, соответствующий протокол был подписан ректором Самарского университета Владимиром Богатыревым и начальником Научно-исследовательского испытательного центра подготовки космонавтов Максимом Харламовым. Подписание документа состоялось в рамках визита в вуз делегации ЦПК, в которую вошли 15 российских космонавтов.Отмечается, что к созданию региональной системы подготовки кандидатов по отбору в отряд космонавтов также будут привлечены Самарский государственный медицинский университет и Самарский международный аэрокосмический лицей."Необходимо создать региональную систему отбора и подготовки кандидатов в отряд космонавтов. В нашем университете учатся студенты, которые заявляют о своем желании стать космонавтами, но если нет сложившейся системы, то такие инициативы реализовывать трудно. Кроме того, расширение сотрудничества с центром подготовки космонавтов очень важно и для сотрудников университета - оно даст толчок для развития научных лабораторий и образовательных программ", - цитирует Богатырева пресс-служба.Также Самарский университет и центр подготовки космонавтов договорились о проведении совместных экспериментов на Международной космической станции (МКС), включая отработку технологий и испытания новых изделий и их составных частей, в том числе с применением наноспутниковых технологий.
https://ria.ru/20220119/kosmos-1768568679.html
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королев, самара, космос - риа наука, международная космическая станция (мкс), центр подготовки космонавтов, самарский университет
В Самарском университете начнут готовить кандидатов в космонавты
Систему подготовки кандидатов в космонавты создадут в Самаре
САМАРА, 20 янв – РИА Новости.
Система подготовки кандидатов в космонавты будет создана в Самаре, соответствующего соглашения достигли Самарский университет и Научно-исследовательский испытательный центр подготовки космонавтов, сообщает
пресс-служба вуза.
"В четверг, 20 января, Самарский университет им. Королева и Научно-исследовательский испытательный центр подготовки космонавтов им. Гагарина (ЦПК) достигли соглашения о создании в Самаре региональной системы подготовки кандидатов на отбор в отряд космонавтов", - говорится в сообщении.
По информации пресс-службы, соответствующий протокол был подписан ректором Самарского университета Владимиром Богатыревым и начальником Научно-исследовательского испытательного центра подготовки космонавтов Максимом Харламовым. Подписание документа состоялось в рамках визита в вуз делегации ЦПК, в которую вошли 15 российских космонавтов.
Отмечается, что к созданию региональной системы подготовки кандидатов по отбору в отряд космонавтов также будут привлечены Самарский государственный медицинский университет и Самарский международный аэрокосмический лицей.
"Необходимо создать региональную систему отбора и подготовки кандидатов в отряд космонавтов. В нашем университете учатся студенты, которые заявляют о своем желании стать космонавтами, но если нет сложившейся системы, то такие инициативы реализовывать трудно. Кроме того, расширение сотрудничества с центром подготовки космонавтов очень важно и для сотрудников университета - оно даст толчок для развития научных лабораторий и образовательных программ", - цитирует Богатырева пресс-служба.
Также Самарский университет и центр подготовки космонавтов договорились о проведении совместных экспериментов на Международной космической станции
(МКС), включая отработку технологий и испытания новых изделий и их составных частей, в том числе с применением наноспутниковых технологий.