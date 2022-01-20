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НАТО превращает космос в арену боевых действий, заявили в МИД
НАТО превращает космос в арену боевых действий, заявили в МИД - РИА Новости, 20.01.2022
НАТО превращает космос в арену боевых действий, заявили в МИД
Стратегия НАТО по космической политике носит деструктивный характер и направлена на превращение космического пространства в арену боевых действий, заявила... РИА Новости, 20.01.2022
2022-01-20T11:37
2022-01-20T11:37
2022-01-20T11:37
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Стратегия НАТО по космической политике носит деструктивный характер и направлена на превращение космического пространства в арену боевых действий, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Ранее НАТО опубликовала "Всеобъемлющую политику НАТО в космосе ", в которой зафиксировано намерение распространить на космическое пространство принципы коллективной обороны альянса, включая Пятую статью "нападение на одного - это нападение на всех"."Документ носит тенденциозный, а на самом деле провокационный характер. Он выполнен в русле деструктивных установок космически значимых государств-членов НАТО во главе с США, нацеленных на размещение оружия в космосе, применение силы или угрозу силы в отношении космических объектов других стран и превращения космического пространства в арену боевых действий", - сказала она в ходе брифинга.
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в мире, сша, нато, космос - риа наука, мария захарова, россия
НАТО превращает космос в арену боевых действий, заявили в МИД
Представитель МИД Захарова: НАТО превращает космос в арену боевых действий