https://ria.ru/20220120/kosmos-1768695350.html

НАТО превращает космос в арену боевых действий, заявили в МИД

НАТО превращает космос в арену боевых действий, заявили в МИД - РИА Новости, 20.01.2022

НАТО превращает космос в арену боевых действий, заявили в МИД

Стратегия НАТО по космической политике носит деструктивный характер и направлена на превращение космического пространства в арену боевых действий, заявила... РИА Новости, 20.01.2022

2022-01-20T11:37

2022-01-20T11:37

2022-01-20T11:37

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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Стратегия НАТО по космической политике носит деструктивный характер и направлена на превращение космического пространства в арену боевых действий, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Ранее НАТО опубликовала "Всеобъемлющую политику НАТО в космосе ", в которой зафиксировано намерение распространить на космическое пространство принципы коллективной обороны альянса, включая Пятую статью "нападение на одного - это нападение на всех"."Документ носит тенденциозный, а на самом деле провокационный характер. Он выполнен в русле деструктивных установок космически значимых государств-членов НАТО во главе с США, нацеленных на размещение оружия в космосе, применение силы или угрозу силы в отношении космических объектов других стран и превращения космического пространства в арену боевых действий", - сказала она в ходе брифинга.

https://ria.ru/20220117/strategiya-1768231384.html

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в мире, сша, нато, космос - риа наука, мария захарова, россия