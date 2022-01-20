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Комиссия утвердила экипажи МКС на 2022-2024 годы
Комиссия утвердила экипажи МКС на 2022-2024 годы - РИА Новости, 20.01.2022
Комиссия утвердила экипажи МКС на 2022-2024 годы
Межведомственная комиссия утвердила экипажи МКС на 2022-2024 годы, из 12 космонавтов 10 не имеют опыта космических полетов, включая единственную в РФ... РИА Новости, 20.01.2022
2022-01-20T09:27
2022-01-20T09:42
роскосмос
космос - риа наука
международная космическая станция (мкс)
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Межведомственная комиссия утвердила экипажи МКС на 2022-2024 годы, из 12 космонавтов 10 не имеют опыта космических полетов, включая единственную в РФ женщину-космонавта Анну Кикину, сообщается на сайте "Роскосмоса"."Подтвержден полет… в основном экипаже МКС-67, летящем на корабле "Союз МС-21" в марте 2022 года, космонавтов "Роскосмоса" Олега Артемьева, Дениса Матвеева и Сергея Корсакова", - указано в сообщении.В основной экипаж МКС-68 включены Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и Анна Кикина. Уточняется, что при достижении соглашения между Роскосмосом и НАСА о "перекрестных" полётах на МКС Кикина отправится на станцию на корабле Crew Dragon, а её место на "Союзе МС-22" займет астронавт Франсиско Рубио.Кроме того, в экипажи кораблей "Союз МС" со стартами в 2023-2024 годах впервые включены космонавты набора 2018 года: Константин Борисов, Александр Горбунов, Александр Гребёнкин, Алексей Зубрицкий, Сергей Микаев и Олег Платонов.
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роскосмос, космос - риа наука, международная космическая станция (мкс)
09:27 20.01.2022 (обновлено: 09:42 20.01.2022)
 
Комиссия утвердила экипажи МКС на 2022-2024 годы

Комиссия утвердила экипажи МКС на 2022-2024 годы, в списке 12 космонавтов

CC BY 2.0 / Roscosmos / NASA / МКСМеждународная космическая станция
Международная космическая станция - РИА Новости, 1920, 20.01.2022
CC BY 2.0 / Roscosmos / NASA / МКС
Международная космическая станция. Архивное фото
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Межведомственная комиссия утвердила экипажи МКС на 2022-2024 годы, из 12 космонавтов 10 не имеют опыта космических полетов, включая единственную в РФ женщину-космонавта Анну Кикину, сообщается на сайте "Роскосмоса".
"Подтвержден полет… в основном экипаже МКС-67, летящем на корабле "Союз МС-21" в марте 2022 года, космонавтов "Роскосмоса" Олега Артемьева, Дениса Матвеева и Сергея Корсакова", - указано в сообщении.
В основной экипаж МКС-68 включены Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и Анна Кикина. Уточняется, что при достижении соглашения между Роскосмосом и НАСА о "перекрестных" полётах на МКС Кикина отправится на станцию на корабле Crew Dragon, а её место на "Союзе МС-22" займет астронавт Франсиско Рубио.
Кроме того, в экипажи кораблей "Союз МС" со стартами в 2023-2024 годах впервые включены космонавты набора 2018 года: Константин Борисов, Александр Горбунов, Александр Гребёнкин, Алексей Зубрицкий, Сергей Микаев и Олег Платонов.
 
РоскосмосКосмос - РИА НаукаМеждународная космическая станция (МКС)
 
 
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