https://ria.ru/20220120/kosmonavty-1768670087.html

Комиссия утвердила экипажи МКС на 2022-2024 годы

Комиссия утвердила экипажи МКС на 2022-2024 годы - РИА Новости, 20.01.2022

Комиссия утвердила экипажи МКС на 2022-2024 годы

Межведомственная комиссия утвердила экипажи МКС на 2022-2024 годы, из 12 космонавтов 10 не имеют опыта космических полетов, включая единственную в РФ... РИА Новости, 20.01.2022

2022-01-20T09:27

2022-01-20T09:27

2022-01-20T09:42

роскосмос

космос - риа наука

международная космическая станция (мкс)

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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Межведомственная комиссия утвердила экипажи МКС на 2022-2024 годы, из 12 космонавтов 10 не имеют опыта космических полетов, включая единственную в РФ женщину-космонавта Анну Кикину, сообщается на сайте "Роскосмоса"."Подтвержден полет… в основном экипаже МКС-67, летящем на корабле "Союз МС-21" в марте 2022 года, космонавтов "Роскосмоса" Олега Артемьева, Дениса Матвеева и Сергея Корсакова", - указано в сообщении.В основной экипаж МКС-68 включены Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и Анна Кикина. Уточняется, что при достижении соглашения между Роскосмосом и НАСА о "перекрестных" полётах на МКС Кикина отправится на станцию на корабле Crew Dragon, а её место на "Союзе МС-22" займет астронавт Франсиско Рубио.Кроме того, в экипажи кораблей "Союз МС" со стартами в 2023-2024 годах впервые включены космонавты набора 2018 года: Константин Борисов, Александр Горбунов, Александр Гребёнкин, Алексей Зубрицкий, Сергей Микаев и Олег Платонов.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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роскосмос, космос - риа наука, международная космическая станция (мкс)