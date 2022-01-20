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Губернатор Самарской области встретился с отрядом российских космонавтов
Губернатор Самарской области встретился с отрядом российских космонавтов - РИА Новости, 20.01.2022
Губернатор Самарской области встретился с отрядом российских космонавтов
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел встречу со специалистами отряда космонавтов НИИ центра подготовки космонавтов, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 20.01.2022
2022-01-20T09:02
2022-01-20T09:02
самарская область
самара
дмитрий азаров
роскосмос
космос - риа наука
олег кононенко
ркц "прогресс"
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САМАРА, 20 янв – РИА Новости. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел встречу со специалистами отряда космонавтов НИИ центра подготовки космонавтов, сообщила пресс-служба правительства региона."В среду, 19 января, губернатор Дмитрий Азаров встретился со специалистами отряда космонавтов Научно-исследовательского испытательного центра подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина во главе с начальником центра Максимом Харламовым и командиром отряда, Героем России Олегом Кононенко, которые прибыли в Самару с рабочим визитом", - говорится в сообщении.По информации пресс-службы, перед встречей с главой региона космонавты побывали на РКЦ "Прогресс", где с их участием прошел научно-технический совет. "РКЦ "Прогресс" - это предприятие-флагман "Роскосмоса", предприятие, которое и сегодня обеспечивает все пилотируемые полеты. На мой взгляд, это очень правильно, что у вас есть возможность увидеть производство ракет, поговорить с создателями, с людьми, которые своими руками открывают космические возможности для нашей страны и для славного отряда космонавтов. Я очень рад сообщать о том, что РКЦ "Прогресс" успешно развивается, имеет перспективные разработки, чувствует себя уверенно исходя из портфеля заказов, расписанных на несколько лет вперед", - цитирует Азарова пресс-служба.Губернатор также предложил космонавтам поделиться своими идеями, предложениями, касающимися концепции планетария, строительство которого стартует в этом году в Самаре, и пополнить коллекцию музея памятными вещами. Кроме того, Азаров рассказал о сотрудничестве научно-образовательного центра мирового уровня "Инженерия будущего" с "Роскосмосом"."Мы здесь, на самарской земле, оказались не случайно. У нас в ближайшее время будет реализовываться программа более плотного знакомства космонавтов с новейшими современными технологиями в части научно-исследовательских работ, создания космической техники. И Самара стала первым пунктом в этом плане. Во-первых, это земля для космоса исторически своя, с мощными корнями. Во-вторых, мы четко понимаем, что те предприятия, которые здесь находятся, в частности РКЦ "Прогресс", являются флагманами производства космической техники. А говоря о том, что они производят ракеты, на которых стартуют космонавты, мы просто должны были начать с этого предприятия", - приводит слова Харламова пресс-служба.По информации пресс-службы, Харламов рассказал, что пока в отряд космонавтов не удается набрать представителей Самарской области. Азаров поручил разработать сквозную программу подготовки будущих космонавтов, которая включала бы в себя не только профориентационную подготовку, экскурсии и поездки, но и финансовую поддержку молодых перспективных специалистов.
https://ria.ru/20220119/kosmonavty-1768644741.html
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самарская область, самара, дмитрий азаров, роскосмос, космос - риа наука, олег кононенко, ркц "прогресс"
09:02 20.01.2022
 
Губернатор Самарской области встретился с отрядом российских космонавтов

Глава Самарской области Дмитрий Азаров встретился с отрядом российских космонавтов

© Фото : Правительство Самарской областиГлава Самарской области Дмитрий Азаров встретился с отрядом космонавтов НИИ центра подготовки космонавтов имени Ю.А.Гагарина
Глава Самарской области Дмитрий Азаров встретился с отрядом космонавтов НИИ центра подготовки космонавтов имени Ю.А.Гагарина - РИА Новости, 1920, 20.01.2022
© Фото : Правительство Самарской области
Глава Самарской области Дмитрий Азаров встретился с отрядом космонавтов НИИ центра подготовки космонавтов имени Ю.А.Гагарина
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САМАРА, 20 янв – РИА Новости. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел встречу со специалистами отряда космонавтов НИИ центра подготовки космонавтов, сообщила пресс-служба правительства региона.
"В среду, 19 января, губернатор Дмитрий Азаров встретился со специалистами отряда космонавтов Научно-исследовательского испытательного центра подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина во главе с начальником центра Максимом Харламовым и командиром отряда, Героем России Олегом Кононенко, которые прибыли в Самару с рабочим визитом", - говорится в сообщении.
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По информации пресс-службы, перед встречей с главой региона космонавты побывали на РКЦ "Прогресс", где с их участием прошел научно-технический совет. "РКЦ "Прогресс" - это предприятие-флагман "Роскосмоса", предприятие, которое и сегодня обеспечивает все пилотируемые полеты. На мой взгляд, это очень правильно, что у вас есть возможность увидеть производство ракет, поговорить с создателями, с людьми, которые своими руками открывают космические возможности для нашей страны и для славного отряда космонавтов. Я очень рад сообщать о том, что РКЦ "Прогресс" успешно развивается, имеет перспективные разработки, чувствует себя уверенно исходя из портфеля заказов, расписанных на несколько лет вперед", - цитирует Азарова пресс-служба.
Губернатор также предложил космонавтам поделиться своими идеями, предложениями, касающимися концепции планетария, строительство которого стартует в этом году в Самаре, и пополнить коллекцию музея памятными вещами. Кроме того, Азаров рассказал о сотрудничестве научно-образовательного центра мирового уровня "Инженерия будущего" с "Роскосмосом".
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"Мы здесь, на самарской земле, оказались не случайно. У нас в ближайшее время будет реализовываться программа более плотного знакомства космонавтов с новейшими современными технологиями в части научно-исследовательских работ, создания космической техники. И Самара стала первым пунктом в этом плане. Во-первых, это земля для космоса исторически своя, с мощными корнями. Во-вторых, мы четко понимаем, что те предприятия, которые здесь находятся, в частности РКЦ "Прогресс", являются флагманами производства космической техники. А говоря о том, что они производят ракеты, на которых стартуют космонавты, мы просто должны были начать с этого предприятия", - приводит слова Харламова пресс-служба.
По информации пресс-службы, Харламов рассказал, что пока в отряд космонавтов не удается набрать представителей Самарской области. Азаров поручил разработать сквозную программу подготовки будущих космонавтов, которая включала бы в себя не только профориентационную подготовку, экскурсии и поездки, но и финансовую поддержку молодых перспективных специалистов.
 
Самарская областьСамараДмитрий АзаровРоскосмосКосмос - РИА НаукаОлег КононенкоРКЦ "Прогресс"
 
 
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