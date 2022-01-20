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Мурашко рассказал о разработке новых препаратов для лечения COVID-19

Мурашко рассказал о разработке новых препаратов для лечения COVID-19 - РИА Новости, 20.01.2022

Мурашко рассказал о разработке новых препаратов для лечения COVID-19

Разработка и клинические исследования ряда новых препаратов для лечения коронавирусной инфекции идет в России, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. РИА Новости, 20.01.2022

2022-01-20T17:40

2022-01-20T17:40

2022-01-20T17:43

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ВОРОНЕЖ, 20 янв – РИА Новости. Разработка и клинические исследования ряда новых препаратов для лечения коронавирусной инфекции идет в России, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко."Сейчас идет в том числе разработка и клинические испытания ряда новых препаратов для лечения ковид-инфекции", - сказал Мурашко журналистам.Он отметил, что препараты, которые уже включены в методические рекомендации Минздрава по лечению коронавирусной инфекции, используются как для лечения COVID-19, вызванной штаммом "дельта", так и "омикрон"."Препараты, используемые и на амбулаторном, и на стационарном этапе, уже все оттестированы, по этому поводу уже есть заключение и наших специалистов, лабораторий, и в том числе публикации в международной литературе, которые подтверждают эффективность использования", - подчеркнул министр.

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