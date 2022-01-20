https://ria.ru/20220120/koronavirus-1768742617.html

Мурашко заявил об увеличении числа заболевающих COVID-19 повторно

Мурашко заявил об увеличении числа заболевающих COVID-19 повторно - РИА Новости, 20.01.2022

Мурашко заявил об увеличении числа заболевающих COVID-19 повторно

Среди переболевших коронавирусом увеличилось количество повторных заболеваний в связи с приходом нового штамма, рост составляет от 5 до 10 раз, ситуация... РИА Новости, 20.01.2022

2022-01-20T15:00

2022-01-20T15:00

2022-01-20T15:00

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ВОРОНЕЖ, 20 янв - РИА Новости. Среди переболевших коронавирусом увеличилось количество повторных заболеваний в связи с приходом нового штамма, рост составляет от 5 до 10 раз, ситуация напряженная, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко."Среди переболевших, в том числе, увеличилось количество повторных заболеваний в связи с приходом нового штамма, по разным сегодня исследованиям мы видим от 5 до 10 раз. Поэтому ситуация напряженная, и каждому необходимо позаботиться о своем здоровье", - сказал он журналистам.

https://ria.ru/20220120/koronavirus-1768720302.html

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