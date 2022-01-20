https://ria.ru/20220120/koronavirus-1768736649.html

В Москве готовы увеличить число ПЦР-тестов на COVID-19 до 60 тысяч в сутки

В Москве готовы увеличить число ПЦР-тестов на COVID-19 до 60 тысяч в сутки - РИА Новости, 20.01.2022

В Москве готовы увеличить число ПЦР-тестов на COVID-19 до 60 тысяч в сутки

Мощности ПЦР-тестирования на коронавирус в Москве могут быть увеличены до 60 тысяч в сутки, сообщила журналистам заместитель мэра столицы по вопросам... РИА Новости, 20.01.2022

2022-01-20T14:34

2022-01-20T14:34

2022-01-20T14:34

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общество

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анастасия ракова

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Мощности ПЦР-тестирования на коронавирус в Москве могут быть увеличены до 60 тысяч в сутки, сообщила журналистам заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.По ее словам, в столице большое внимание уделяется тестированию на коронавирусную инфекцию, созданы все условия. Ежедневно в Москве проводятся около 12 тысяч экспресс-тестов на COVID-19, при этом мощности позволяют проводить до 17-20 тысяч экспресс-тестов в сутки."В Москве работают 17 городских лабораторных центров и 7 частных лабораторий по диагностике COVID-19 методом ПЦР, они ежедневно обрабатывают 50-52 тысяч проб, при необходимости их мощность может быть увеличена до 60 тысяч в сутки. Также ежедневно мы проводим от 12 до 15 тысяч ИФА-тестов, которые позволяют определить уровень антител к новой коронавирусной инфекции. При необходимости их мощности также могут быть увеличены", - сообщила Ракова.

https://ria.ru/20220120/koronavirus-1768720302.html

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