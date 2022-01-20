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Мишустин призвал обеспечить больным COVID-19 качественную помощь

Мишустин призвал обеспечить больным COVID-19 качественную помощь - РИА Новости, 20.01.2022

Мишустин призвал обеспечить больным COVID-19 качественную помощь

России на фоне распространения омикрон-штамма коронавируса важно подготовить достаточное количество мест и специалистов для лечения пациентов с ковидом, а также РИА Новости, 20.01.2022

2022-01-20T14:30

2022-01-20T14:30

2022-01-20T14:30

распространение коронавируса

общество

воронеж

михаил мишустин

здоровье - общество

коронавирусы

россия

коронавирус covid-19

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ВОРОНЕЖ, 20 янв - РИА Новости. России на фоне распространения омикрон-штамма коронавируса важно подготовить достаточное количество мест и специалистов для лечения пациентов с ковидом, а также обеспечить таким больным качественную помощь, об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин во время посещения областной детской клинической больницы №1 в Воронеже."Сейчас непростое время. Надо поддерживать наших медиков, которые каждый день борются за здоровье наших людей, наших детей. Ну и будем надеяться на окончание пандемии и на то, чтобы то, что сейчас происходит, уже спадало, - я имею в виду в первую очередь увеличение в том числе и (количества) госпитализированных", - сказал премьер."Самое важное сейчас - это количество коек, которые готовы принять больных, количество врачей и правильно оказанная медицинская помощь", - отметил он.Мишустин заверил, что ему известны оценки специалистов, согласно которым "омикрон" является более заразным, но "несет менее тяжелые последствия, чем предыдущие два штамма". "И если это так, то не количество заболевших будет важно, а именно готовность первичного звена нашего здравоохранения, врачей принять эту мутацию", - сказал он."Сейчас непростое время. Надо поддерживать наших медиков, которые каждый день борются за здоровье наших людей, наших детей. Ну и будем надеяться на окончание пандемии", - добавил премьер.

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