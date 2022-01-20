https://ria.ru/20220120/koronavirus-1768722558.html
В Подмосковье за сутки выявили 2795 новых случаев COVID-19
В Подмосковье за сутки выявили 2795 новых случаев COVID-19 - РИА Новости, 20.01.2022
В Подмосковье за сутки выявили 2795 новых случаев COVID-19
Число заболевших коронавирусом в Московской области увеличилось на 2 795 человек за сутки, что на 169 человек больше, чем днём ранее, следует из опубликованных... РИА Новости, 20.01.2022
2022-01-20T13:42
2022-01-20T13:42
2022-01-20T13:50
распространение коронавируса
общество
московская область (подмосковье)
здоровье - общество
россия
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Число заболевших коронавирусом в Московской области увеличилось на 2 795 человек за сутки, что на 169 человек больше, чем днём ранее, следует из опубликованных в четверг данных на сайте стопкоронавирус.рф.По данным оперштаба, за прошедшие сутки в Подмосковье выявили 2 795 новых случаев заражения коронавирусом, 39 человек умерло. Днём ранее количество новых заражённых составляло 2 626 человек.
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общество, московская область (подмосковье), здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19
13:42 20.01.2022 (обновлено: 13:50 20.01.2022)
В Подмосковье за сутки выявили 2795 новых случаев COVID-19
За сутки в Подмосковье выявили 2795 новых случаев COVID-19