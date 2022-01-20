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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220120/koronavirus-1768720302.html
В Москве число случаев COVID-19 впервые превысило десять тысяч
В Москве число случаев COVID-19 впервые превысило десять тысяч - РИА Новости, 20.01.2022
В Москве число случаев COVID-19 впервые превысило десять тысяч
За минувшие сутки в России выявили почти 39 тысяч заразившихся COVID-19, в Москве показатель обновил максимум, впервые поднявшись выше десяти тысяч, следует из... РИА Новости, 20.01.2022
2022-01-20T13:35
2022-01-20T16:11
распространение коронавируса
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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. За минувшие сутки в России выявили почти 39 тысяч заразившихся COVID-19, в Москве показатель обновил максимум, впервые поднявшись выше десяти тысяч, следует из данных оперативного штаба."Выявлено случаев за сутки — 11 557, человек выздоровело за сутки — 2307, человек умерло за сутки — 70", — говорится в разделе о ситуации в столице.Предыдущий рекорд в Москве отмечался 19 июня — 9120 человек.В целом по стране зарегистрировали 38 850 новых случаев (накануне было 33 899). При этом госпитализированы 9167 пациентов (на 3,8 процента меньше, чем днем ранее).Умерли за сутки 684 человека (днем ранее — 698), выписались из больниц — 24 478.Всего с начала пандемии в России заразился коронавирусом 10 938 261 человек, 324 060 пациентов умерли, 9 950 333 выздоровели.В мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается свыше 330 миллионов инфицированных, причем в последние дни показатели снова бьют рекорды. Более пяти с половиной миллионов пациентов спасти не удалось. Наиболее сложная ситуация складывается в США, Индии, Бразилии, Великобритании и Франции.Россия занимает в этом списке шестое место. На прошлой неделе Владимир Путин заявил, что из-за распространения омикрон-штамма и недавних праздников новый всплеск заболеваемости неизбежен, и поручил повысить темпы вакцинации, а также мобилизовать медицинские учреждения.Иммунизация остается самым надежным способом защиты. К сегодняшнему дню полностью — двумя дозами — привиты 76 520 849 россиян, число заболевших среди них не превышает четырех процентов.
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общество, москва, здоровье - общество, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
13:35 20.01.2022 (обновлено: 16:11 20.01.2022)
 
В Москве число случаев COVID-19 впервые превысило десять тысяч

В Москве обновился рекорд с начала пандемии — 11 557 новых случаев коронавируса

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкМедицинский работник в отделении для больных коронавирусом
Медицинский работник в отделении для больных коронавирусом - РИА Новости, 1920, 20.01.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Медицинский работник в отделении для больных коронавирусом
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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. За минувшие сутки в России выявили почти 39 тысяч заразившихся COVID-19, в Москве показатель обновил максимум, впервые поднявшись выше десяти тысяч, следует из данных оперативного штаба.
"Выявлено случаев за сутки — 11 557, человек выздоровело за сутки — 2307, человек умерло за сутки — 70", — говорится в разделе о ситуации в столице.
Предыдущий рекорд в Москве отмечался 19 июня — 9120 человек.
В целом по стране зарегистрировали 38 850 новых случаев (накануне было 33 899). При этом госпитализированы 9167 пациентов (на 3,8 процента меньше, чем днем ранее).
Медицинский работник наполняет шприц вакциной от коронавируса - РИА Новости, 1920, 19.01.2022
Вчера, 11:40Сказано в эфире
Иммунолог назвал два пути развития коронавируса
Умерли за сутки 684 человека (днем ранее — 698), выписались из больниц — 24 478.
Всего с начала пандемии в России заразился коронавирусом 10 938 261 человек, 324 060 пациентов умерли, 9 950 333 выздоровели.
В мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается свыше 330 миллионов инфицированных, причем в последние дни показатели снова бьют рекорды. Более пяти с половиной миллионов пациентов спасти не удалось. Наиболее сложная ситуация складывается в США, Индии, Бразилии, Великобритании и Франции.
Россия занимает в этом списке шестое место. На прошлой неделе Владимир Путин заявил, что из-за распространения омикрон-штамма и недавних праздников новый всплеск заболеваемости неизбежен, и поручил повысить темпы вакцинации, а также мобилизовать медицинские учреждения.
Иммунизация остается самым надежным способом защиты. К сегодняшнему дню полностью — двумя дозами — привиты 76 520 849 россиян, число заболевших среди них не превышает четырех процентов.
Омикрон-штамм коронавируса SARS-CoV-2
30 ноября 2021, 11:15Инфографика
Омикрон-штамм коронавируса SARS-CoV-2
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