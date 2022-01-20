https://ria.ru/20220120/koronavirus-1768720006.html
В России зафиксировали 38 850 новых случаев COVID-19
В России зафиксировали 38 850 новых случаев COVID-19 - РИА Новости, 20.01.2022
В России зафиксировали 38 850 новых случаев COVID-19
За сутки в России выявлено 38 850 новых случаев COVID-19, умерли 684 человека с заболеванием, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 20.01.2022
2022-01-20T13:33
2022-01-20T13:33
2022-01-20T14:16
распространение коронавируса
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коронавирус в россии
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. За сутки в России выявлено 38 850 новых случаев COVID-19, умерли 684 человека с заболеванием, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Выявлено 38 850 новых случаев. Умерли за сутки 684 человека", - говорится в сообщении.За время пандемии в стране зарегистрировано 10 938 261 случаев заболевания коронавирусом, 324 060 человек с коронавирусом умерли.
https://ria.ru/20220120/covid-1768649233.html
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общество, здоровье - общество, россия, коронавирус в россии, коронавирус covid-19
13:33 20.01.2022 (обновлено: 14:16 20.01.2022)
В России зафиксировали 38 850 новых случаев COVID-19
В России за сутки зафиксировали 38 850 новых случаев COVID-19