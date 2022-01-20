https://ria.ru/20220120/koronavirus-1768720006.html

В России зафиксировали 38 850 новых случаев COVID-19

В России зафиксировали 38 850 новых случаев COVID-19 - РИА Новости, 20.01.2022

В России зафиксировали 38 850 новых случаев COVID-19

За сутки в России выявлено 38 850 новых случаев COVID-19, умерли 684 человека с заболеванием, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 20.01.2022

2022-01-20T13:33

2022-01-20T13:33

2022-01-20T14:16

распространение коронавируса

общество

здоровье - общество

россия

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. За сутки в России выявлено 38 850 новых случаев COVID-19, умерли 684 человека с заболеванием, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Выявлено 38 850 новых случаев. Умерли за сутки 684 человека", - говорится в сообщении.За время пандемии в стране зарегистрировано 10 938 261 случаев заболевания коронавирусом, 324 060 человек с коронавирусом умерли.

https://ria.ru/20220120/covid-1768649233.html

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