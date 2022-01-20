https://ria.ru/20220120/koronavirus-1768715671.html
ВОЗ призвала отслеживать передачу коронавируса между животными и людьми
ВОЗ призвала отслеживать передачу коронавируса между животными и людьми - РИА Новости, 20.01.2022
ВОЗ призвала отслеживать передачу коронавируса между животными и людьми
Чрезвычайный комитет Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) призвал тщательнее отслеживать все случаи возможной передачи SARS-CoV-2 между животными и... РИА Новости, 20.01.2022
2022-01-20T13:14
2022-01-20T13:14
2022-01-20T13:14
распространение коронавируса
в мире
воз
коронавирус covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/02/1595703671_0:188:3072:1916_1920x0_80_0_0_db719b49054d487ca91150be74e4666e.jpg
ЖЕНЕВА, 20 янв - РИА Новости. Чрезвычайный комитет Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) призвал тщательнее отслеживать все случаи возможной передачи SARS-CoV-2 между животными и людьми, говорится в заявлении чрезвычайного комитета, распространенном по итогам заседания в Женеве.Десятое заседание чрезвычайного комитета ВОЗ по ситуации с COVID-19 состоялось 13 января.Эксперты, в частности, призвали государства "проводить эпидемиологические расследования передачи SARS-CoV-2 между животными и людьми, в также вести целенаправленный эпиднадзор за животными, которые потенциально могут быть носителями или резервуарами для вируса".По оценке ВОЗ, мониторинг в режиме реального времени и обмен данными о передаче и эволюции SARS-Cov-2 у животных поможет глобальному пониманию эпидемиологии вируса, своевременному выявлению новых вариантов в популяциях животных и определению рисков для здоровья населения.
https://ria.ru/20220119/koronavirus-1768476024.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/02/1595703671_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_4b0641093cb50f7e2157d6f1d1771b5b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, воз, коронавирус covid-19
ВОЗ призвала отслеживать передачу коронавируса между животными и людьми
ВОЗ призвала тщательнее отслеживать случаи передачи коронавируса между животными и людьми