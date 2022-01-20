https://ria.ru/20220120/koronavirus-1768715671.html

ВОЗ призвала отслеживать передачу коронавируса между животными и людьми

ВОЗ призвала отслеживать передачу коронавируса между животными и людьми - РИА Новости, 20.01.2022

ВОЗ призвала отслеживать передачу коронавируса между животными и людьми

Чрезвычайный комитет Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) призвал тщательнее отслеживать все случаи возможной передачи SARS-CoV-2 между животными и... РИА Новости, 20.01.2022

2022-01-20T13:14

2022-01-20T13:14

2022-01-20T13:14

распространение коронавируса

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воз

коронавирус covid-19

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ЖЕНЕВА, 20 янв - РИА Новости. Чрезвычайный комитет Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) призвал тщательнее отслеживать все случаи возможной передачи SARS-CoV-2 между животными и людьми, говорится в заявлении чрезвычайного комитета, распространенном по итогам заседания в Женеве.Десятое заседание чрезвычайного комитета ВОЗ по ситуации с COVID-19 состоялось 13 января.Эксперты, в частности, призвали государства "проводить эпидемиологические расследования передачи SARS-CoV-2 между животными и людьми, в также вести целенаправленный эпиднадзор за животными, которые потенциально могут быть носителями или резервуарами для вируса".По оценке ВОЗ, мониторинг в режиме реального времени и обмен данными о передаче и эволюции SARS-Cov-2 у животных поможет глобальному пониманию эпидемиологии вируса, своевременному выявлению новых вариантов в популяциях животных и определению рисков для здоровья населения.

https://ria.ru/20220119/koronavirus-1768476024.html

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в мире, воз, коронавирус covid-19